এবার বাড়ি বসেই আধার কার্ডের মোবাইল নম্বর আপডেট করুন, নতুন অ্য়াপ লঞ্চ করল UIDAI

এবার বাড়ি বসেই আধার কার্ডের মোবাইল নম্বর আপডেট করুন, নতুন অ্য়াপ লঞ্চ করল UIDAI
Aadhaar Card : নতুন এই অ্য়াপের মাধ্যমেই আধারকার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল ফোনের নম্বর পরিবর্তন করা যাবে ৷
Published : January 28, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দরাবাদ : আধার অ্য়াপের একটি পূর্ণাঙ্গ ভার্সন লঞ্চ করল UIDAI ৷ বুধবার নতুন এই অ্যাপের লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Play Store এবং App Store থেকে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা সম্ভব ৷ মূলত প্রতিটি ভারতীয় সব তথ্য যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্যই নতুন এই অ্য়াপ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এছাড়াও যে কোনও সময় আধারের তথ্য আপডেট করা সম্ভব এই অ্য়াপের মাধ্যমে ৷ প্রয়োজনে অন্য কারোর সঙ্গে আধার তথ্য শেয়ার করাও সম্ভব হবে ৷
2025 সালের নভেম্বর মাসে একটি আধার অ্য়াপ লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ তারপর 28 জানুয়ারি অর্থাৎ আজ ওই অ্য়াপের একটি পূর্ণাঙ্গ ভার্সন লঞ্চ করা হল ৷ 2025 সালের নভেম্বরে যে ভার্সনটি লঞ্চ করা হয়েছিল তার মাধ্যমে সামান্য কয়েকটি কাজ করা সম্ভব হতো ৷ কিন্তু নতুন ভার্সনে মোবাইল নম্বর আপডেশন, অফলাইন ভেরিফিকেশন এবং একসঙ্গে পরিবারের বাকি সদস্যদের আধার নম্বর স্টোর করা সম্ভব ৷ UIDAI এর তরফে জানানো হয়েছে, বেশি সংখ্যক ব্যবহারকারীর যাতে এই অ্য়াপ পৌঁছে যায় তার জন্যই নতুন এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷
সরকারি সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই অ্য়াপে একাধিক পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ তারমধ্যে সবগুলিই আধার সংযুক্ত পরিষেবা ৷ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এতদিন পর্যন্ত আধার কার্ডেক সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল নম্বর আপডেট করার জন্য স্থানীয় আধার সেন্টারে যেতে হত ৷ কিন্তু এবার তা প্রয়োজন নেই ৷ নতুন এই অ্য়াপের মাধ্যমেই আধারকার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল ফোনের নম্বর পরিবর্তন করা যাবে ৷ হোম পেজের মধ্যে একটি ডেডিকেটেড ট্যাব দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও পরিবারের সর্বাধিক 5 সদস্যের আধার কার্ড নিজের প্রোফাইলে স্টোর করা সম্ভব ৷
এই অ্যাপটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার অফলাইন আধার ভেরিফিকেশন ৷ এর মাধ্যমে আধার নম্বর না শেয়ার করেই নিজেদের আধার কার্ড বিভিন্ন জায়গায় পরিচয়পত্র হিসেবে দেখাতে পারবেন ৷ Selective Service নামে একটি ট্যাব দেওয়া হয়েছে ৷ সেই ট্যাবেই এই ফিচারটি যোগ করা হয়েছে ৷ এই ফিচারটি ব্যবহার করে আধার কার্ডের ছবি, নাম, বয়স, স্টেটাস, জন্ম-তারিখ, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর অন্য কোনও স্থানে (হোটেল চেকইন, বেসরকারি-সরকারি কোনও কাজ ইত্যাদি) দেখাতে পারবেন ৷
এই অ্য়াপটিতে একটি QR কোড দেওয়া হয়েছে ৷ ওই QR কোডও পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রাহ্য ৷ ওই কোড স্ক্যান করে প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ার করা যাবে ৷