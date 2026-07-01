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UIDAI লঞ্চ mAadhaar App, আপনার সুবিধার জন্য কীভাবে ব্যবহার করবেন ? জানুন Step by Step

বিভিন্ন কাজে ফিজিক্যাল আধার সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক ৷ যেহেতু আধার কার্ড একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সচিত্র পরিচয়পত্র, সেই কারণে আধার কার্ড আপডেট রাখা জরুরি ৷

UIDAI launched mAadhaar App How to use step by step
আধার অ্যাপ (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 10:33 PM IST

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হায়দরাবাদ : সম্প্রতি লঞ্চ করেছে নতুন আধার অ্যাপ (New Aadhaar App) ৷ এর মাধ্যমে আধার কার্ড ব্যবহারকারীরা নিজেদের আধার তথ্য সেভ করে রাখতে পারবেন ৷ অন্যদিকে আধার আপডেটের ক্ষেত্রেও এই অ্যাপটি জরুরি ৷ কারণ বেশ কিছু তথ্য আপডেটের জন্য আর আধার সেন্টারে যাওয়া প্রয়োজন নেই ৷

সরকারি সচিত্র পরিচয় পত্র হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য আধার নম্বর ৷ ফলে সব ভারতবাসীর কাছেই আধার নম্বর থাকা জরুরি ৷ এছাড়াও বিভিন্ন কাজে ফিজিক্যাল আধার সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক ৷ যেহেতু আধার কার্ড একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সচিত্র পরিচয়পত্র, সেই কারণে আধার কার্ড আপডেট রাখা জরুরি ৷ সেই কারণে 2026 সালের 28 জানুয়ারি আধার অ্যাপের একটি পূর্ণাঙ্গ ভার্সন লঞ্চ করেছিল UIDAI ৷ যে কোনও সময় আধারের তথ্য আপডেট করা সম্ভব এই অ্য়াপের মাধ্যমে ৷ প্রয়োজনে অন্য কারোর সঙ্গে আধার তথ্য শেয়ার করাও সম্ভব এই অ্যাপের মাধ্যমে ৷

কীভাবে নিজের আধার অ্যাপ সেট-আপ করবেন ? জানুন Step by Step Guide

  • Step 1 - Google Play Store থেকে প্রথমে ডাউনলোড করুন Aadhaar অ্যাপ ৷ এবং সেটি ওপেন করুন ৷
  • Step 2- নিজের ভাষা সেট করুন ৷
  • Step 3- নিজের আধার কার্ডের নম্বর দিন ৷
  • Step 4- তারপর নিজের মোবাইল নম্বরে একটি OTP আসবে ৷ সেই OTP দিয়ে ভেরিফাই করুন ৷
  • Step 5- এরপর ফেস অথন্টিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন ৷
  • Step 6 - ছয় সংখ্যক সিকিউরিটি নম্বর সেট করতে হবে ৷
  • Step 7- আধার ডিটেলসের সমস্ত তথ্য দিতে হবে ৷
  • Step 8- তারপর ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ৷ এবং আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ৷

কী কী সুবিধা হবে ?

ধরে নিন আপনি এমন কোথাও গেছেন যেখানে ফিজিক্যাল আধার কার্ড দেখানো বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু কাওকে কার্ড দেখালেই আপনার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে নতুন Aadhaar অ্য়াপে থাকা QR কোড স্ক্যান করলেই ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্ভব হবে ৷

তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ার করা সম্ভব ৷ অন্য কোনও ব্যক্তিগত তথ্য যেমন জন্ম তারিখ, ঠিকানা নাও দেখাতে পারেন ৷

Read More - বড়সড় ঘোষণা করল UIDAI, mAadhaar-এর মাধ্যমে আর হবে না এই কাজ

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