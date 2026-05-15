এই শহরে খুলতে চলেছে Uber এর নতুন অফিস, কর্মসংস্থান হবে কয়েক হাজার

এই শহরে খুলতে চলেছে Uber এর নতুন অফিস, কর্মসংস্থান হবে কয়েক হাজার
সংস্থার দাবি, 2027 সালের শেষের দিকে ওই ক্যাম্পাসদুটি চালু করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 9 হাজার 600 জন কর্মী কাজ করবেন ওই দুটি ক্যাম্পাসে৷
Published : May 15, 2026 at 10:24 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে এবার দুটি ক্যাম্পাস চালু করতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম রাইড-হেইলিং অ্যাপ Uber ৷ হায়দরাবাদের হাইটেক সিটি ও বেঙ্গালুরুতে তৈরি হচ্ছে দুটি বড় অফিস ৷ এই দুটি অফিস থেকে প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ করা হবে ৷ শুধু ভারত নয়, বিশ্বব্যাপী সার্পোর্ট দেবে এই দুটি অফিস ৷
বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, 2027 সালের শেষের দিকে ওই ক্যাম্পাসদুটি চালু করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 9 হাজার 600 জন কর্মী কাজ করবেন ওই দুটি ক্যাম্পাসে ৷ বর্তমানে হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুতে Uber এর অফিস রয়েছে ৷ তার সঙ্গে যুক্ত হবে আরও দুটি নতুন অফিস ৷
Uber জানিয়েছে, বর্তমানে প্রায় সাড়ে 3 হাজার কর্মী রয়েছে তাদের সংস্থায় ৷ আগামী দিনে তারা আরও কর্মী নিয়োগ করবে ৷ পাশাপাশি AI এর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ করারও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ৷
সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিলেন Uber এর CEO দারা খোসরোশাহী ৷ সফর করেছিলেন দিল্লি মেট্রোতে ৷ এবং তারপর আমেদাবাদ গিয়ে বৈঠক করেন গৌতম আদানির সঙ্গে ৷ বৈঠক শেষে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ছবি পোস্ট করেন দারা ৷ সেখানে গৌতম ও দারা-কে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গিয়েছে ৷ ওই পোস্টেই Uber CEO লেখেন, আদানি গ্রুপের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে প্রথম ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে তারা ৷
ভারতে ডাটা সেন্টার তৈরির ঘোষণা করলেও কোন শহরে তা তৈরি হবে সেই বিষয়ে কিছুই জানাননি তিনি ৷ তবে বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদে যে দুটি ক্যাম্পাস তৈরি হতে চলেছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন ৷
এদিকে ভারতে একের পর এক বিনিয়োগের ঘোষণা করলেও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তাদের রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে স্থানীয় অ্যাপ ভিত্তিক ক্যাব হায়ারিং সংস্থা ব়্যাপিডো ৷ আগে Uber এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওলা ৷ কিন্তু বর্তমানে সেই জায়গা দখল করেছে Rapido ৷
অন্যদিকে ভারতে সাপ্লাই-চেইন সহ একাধিক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে উবার কে ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, একাধিক অ্যাপের মধ্যে ভাড়ার তারতম্য, সাপ্লাই শর্টেজ, ড্রাইভারদের উচ্চ ইনসেনটিভ এর মতো সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের ৷ সংস্থার দাবি এই সব বাধা কাটিয়ে গ্রাহকদের কাছে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে Uber ৷