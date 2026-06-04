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চালক ছাড়াই ছুটবে Uber এর ক্যাব ? বিশ্বব্যাপী ডাটা কালেকশন শুরু

সংস্থার দাবি, এই 500টি গাড়ি প্রতি মাসে প্রায় গোটা বিশ্ব থেকে 20 লাখ মাইল উচ্চমানের ডেটা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

Uber to launch 500 data collection car globally in this year
উবার লোগো (ছবি - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 2:54 PM IST

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হায়দরাবাদ : অটোপাইলট গাড়ির (Autonomous Vehicle) প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করতে বড় পদক্ষেপ নিল Uber। সংস্থাটি জানিয়েছে, 2026 সালের মধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন রাস্তায় 500টি বিশেষ ডাটা-কালেকশন গাড়ি নামানো হবে। এই গাড়িগুলির মূল কাজ হবে বাস্তব রাস্তায় চলাচলের সময় বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভিং ডেটা সংগ্রহ করা, যা ভবিষ্যতের রোবোট্যাক্সি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণে কাজে লাগবে।

Uber-এর নতুন AV Labs বিভাগের অধীনে এই প্রকল্প চালানো হচ্ছে। সংস্থার দাবি, এই 500টি গাড়ি প্রতি মাসে প্রায় গোটা বিশ্ব থেকে 20 লাখ মাইল উচ্চমানের ডেটা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যেই গ্রীষ্মের মধ্যেই 50টি গাড়ি রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ডাটা সংগ্রহের জন্য Uber বেছে নিয়েছে Hyundai Ioniq 5 বৈদ্যুতিক গাড়িকে। বাইরে থেকে সাধারণ গাড়ির মতো দেখালেও এতে রয়েছে অত্যাধুনিক সেন্সর ব্যবস্থা। প্রতিটি গাড়িতে 14টি ক্যামেরা, 8টি সলিড-স্টেট LiDAR সেন্সর এবং 9টি রাডার লাগানো হয়েছে। এছাড়া ডাটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে Nvidia-এর Dual Drive Thor কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, Uber নিজে আর রোবোট্যাক্সি তৈরি করছে না। বরং Waymo, WeRide, Waabi, Nuro-সহ 30টিরও বেশি অটোপাইলট গাড়ি প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে তাদের জন্য ডেটা সরবরাহকারী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। AV Labs-এর মাধ্যমে সংগৃহীত ডাটা এসব অংশীদার সংস্থার স্বচালিত সফটওয়্যারকে আরও দক্ষ করে তুলতে ব্যবহার করা হবে।

Uber-এর লক্ষ্য বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের রাস্তার তথ্য সংগ্রহ করে একটি বৈচিত্র্যময় ডাটাবেস তৈরি করা। সংস্থার মতে, এই ডেটা স্বচালিত গাড়িগুলোকে বাস্তব জীবনের জটিল ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রসঙ্গত, Uber ইতিমধ্যেই হাজার হাজার সেন্সর-সজ্জিত গাড়ি থেকে বিভিন্ন শহরের ডেটা সংগ্রহ করেছে। নতুন 500 গাড়ির বহর সেই উদ্যোগকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাবে এবং রোবোট্যাক্সির ভবিষ্যৎ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে কয়েকদিন আগে ভারতে এসে দুটি ক্যাম্পাস চালু করার ঘোষণা করেছেন সংস্থার CEO দারা খোসরোশাহী ৷ হায়দরাবাদের হাইটেক সিটি ও বেঙ্গালুরুতে তৈরি হচ্ছে দুটি বড় অফিস ৷ এই দুটি অফিস থেকে প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ করা হবে ৷ শুধু ভারত নয়, বিশ্বব্যাপী সার্পোর্ট দেবে এই দুটি অফিস ৷

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