বন্ধ হচ্ছে Uber অ্য়াপ ? এবার হোটেল বুকিংয়ে নজর

বন্ধ হচ্ছে Uber অ্য়াপ ? এবার হোটেল বুকিংয়ে নজর
উবারের তরফে একটি একাধিক নতুন ফিচারের ঘোষণা করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, উবারের মাধ্যমে এবার থেকে হোটেলও বুক করা সম্ভব ৷
Published : April 30, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দরাবাদ : শহরাঞ্চল হোক, লং ড্রাইভ হোক অথবা বেড়াতে যাওয়া ৷ ক্যাব বুকিংয়ের জন্য এখন আর চিন্তার প্রয়োজন হয়না ৷ কারণ হাতের মুঠোয় রয়েছে Uber ৷ সহজেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গন্তব্যে যাওয়া আরও সহজ ৷ কিন্তু এর সঙ্গে আরও একটি নতুন ফিচার যোগ করতে চলেছে এই ক্য়াব বুকিং অ্যাপটি ৷ এবার থেকে ব্যবহারকারীরা হোটেলও বুক করতে পারবেন এই অ্যাপের মাধ্যমে ৷ ফলে একটি অ্যাপের মাধ্যমেই আরও একটি বুকিংয়ের সুবিধা ৷
বুধবার উবারের তরফে একটি একাধিক নতুন ফিচারের ঘোষণা করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, উবারের মাধ্যমে এবার থেকে হোটেলও বুক করা সম্ভব ৷ তবে শুরুতে এই সুবিধা পাবেন শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীরা ৷ বুধবার নিউইয়র্কে Uber Go-Get ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেই ইভেন্টে নতুন এই ফিচারটি সম্পর্কে জানানো হয় ৷ এই ফিচারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী 7 লাখ হোটেলের মধ্যে পছন্দের হোটেল বুক করতে পারবেন ৷ এই পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য Expedia Group এর সঙ্গে একজোট হয়েছে ৷
নতুন এই পরিষেবা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ছাড়েরও সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে যে সব ব্যবহারকারীরা Uber One ব্যবহার করেন তাঁরা এই অ্যাপের মাধ্যমে হোটেল বুক করলে 20 শতাংশ ছাড় পাবেন ৷ তবে নির্দিষ্ট 10 হাজার হোটেলের উপরেই ওই ছাড় দেওয়া হবে ৷ এছাড়াও উবার বুকিংয়ের উপর 10 শতাংশ ক্রেডিটও পাওয়া যাবে ৷
এবিষয়ে উবারের CEO দারা খোসরোওশাহি (Dara Khosrowshahi) বলেন, "আমরা যে এখন শুধুমাত্র একটি রাইডিং অ্যাপ এমনটা কিন্তু নয় ৷ এমনকি দুই বা ততোধিক অ্যাপের একটি পরিবারও নই যারা শুধুমাত্র রাইড ও খাবার ডেলিভারি করে ৷ বরং এটি একটি অ্যাপ যার মাধ্যমে আপনি কোথাও যেতে পারেন , যা চাইছেন তা সঙ্গে সঙ্গে পেতে পারেন এবং ট্রাভেলও করতে পারেন ৷"
Uber এর চিফ টেকনোলজি অফিসার প্রবীণ নেপাল্লি নাগা জানিয়েছেন, নতুন এই ফিচারটি AI নির্ভর ৷ ভয়েসের মাধ্যমে বুকিং করা সম্ভব ৷ Agentic AI ব্যবহার করা হয়েছে এই ফিচারটি তৈরি করতে ৷
হোটেল বুকিংয়ের পাশাপাশি যে সব উবার ব্যবহারকারী অন্যত্র ভ্রমণ করতে যান তাঁদের জন্য নতুন একটি ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে নতুন জায়গার টুরিস্ট স্পট, স্থানীয় খাবার সম্পর্কেও তথ্য দেবে উবার অ্যাপ ৷