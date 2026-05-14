আদানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে ডাটা সেন্টার Uber-এর, কী কী সুবিধা হবে?
প্রযুক্তিগতভাবে একাধিক উন্নতি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ কী কী ? জানুন...
Published : May 14, 2026 at 1:14 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে শুধু ক্যাব হায়ারিং বিজনেস নয়, ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রাইড-হেইলিং অ্যাপ Uber ৷ সম্প্রতি আদানি গ্রুপের প্রধান গৌতম আদানির সঙ্গে বৈঠক করেন Uber এর CEO দারা খোসরোশাহী ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলেই এই বিষয়ে জানিয়েছেন তিনি ৷
Uber এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার আগে Expedia নামের একটি ভ্রমণ সংস্থার CEO ছিলেন দারা খোসরোশাহী ৷ সম্প্রতি তিনি ভারতে এসেছিলেন ৷ সফর করেছিলেন দিল্লি মেট্রোতে ৷ এবং তারপর আমেদাবাদ গিয়ে বৈঠক করেন গৌতম আদানির সঙ্গে ৷ বৈঠক শেষে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ছবি পোস্ট করেন দারা ৷ সেখানে গৌতম ও দারা-কে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গিয়েছে ৷ ওই পোস্টেই Uber CEO লেখেন, আদানি গ্রুপের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে প্রথম ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে তারা ৷
কী লিখেছেন Uber CEO?
13 মে দারা নিজের X হ্যান্ডেলে লেখেন, "আজ সকালে আমেদাবাদে গৌতম আদানির সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে ৷ আদানি গ্রুপের সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ তৈরি হয়েছে ৷ ভারতে ইনোভেশন হাব হিসেবে ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে উবারের ৷ আমরা ভারতে প্রথম ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছি ৷ ওই ডাটা সেন্টারে আমাদের প্রযুক্তিগতভাবে সহায়তা দেবে আদানি গ্রুপ ৷
I just spent a day out in Delhi, and took a Metro ride booked right through the @Uber app. With more than 10 million metro rides booked on Uber in India, it’s clear that commuters love it. If you haven’t tried it yet, here is another nudge why you should give it a try. pic.twitter.com/3hpgqgYjfQ— dara khosrowshahi (@dkhos) May 12, 2026
কেন এই ডাটাসেন্টার গুরুত্বপূর্ণ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, বিভিন্ন দেশের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে সার্ভিস দেয় Uber ৷ কিন্তু তাদের পরবর্তী লক্ষ্য গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন ক্লাউড এবং গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি ৷ সেই কারণেই ভারতে তৈরি এই ডাটা সেন্টার তাদের জন্য জরুরি ৷ এর ফলে প্রযুক্তিগতভাবে একাধিক উন্নতি হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা ৷
ইতিমধ্যে উবারের ইঞ্জিয়ারিং এবং প্রযুক্তি টিমের সদস্যরা বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ থেকে কাজ করছেন ৷ তাঁরা ভারতের পাশাপাশি অন্য দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও নজরে রেখেছেন ৷ স্থানীয় এলাকায় ডাটা সেন্টার তৈরি হলে ডাটা প্রসেস করতে সুবিধা হবে এবং ডাটা নির্ভর পরিচালনায় সুবিধা হবে সংস্থার ৷
তবে ভারতে ভ্রমণকালে দারা জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব়্যাপিডো ৷ এবং ব়্যাপিডোই এখন তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
|Read More - বন্ধ হচ্ছে Uber অ্য়াপ ? এবার হোটেল বুকিংয়ে নজর