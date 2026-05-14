আদানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে ডাটা সেন্টার Uber-এর, কী কী সুবিধা হবে?

প্রযুক্তিগতভাবে একাধিক উন্নতি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ কী কী ? জানুন...

Uber is going to set up their first data center in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 1:14 PM IST

হায়দরাবাদ : ভারতে শুধু ক্যাব হায়ারিং বিজনেস নয়, ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রাইড-হেইলিং অ্যাপ Uber ৷ সম্প্রতি আদানি গ্রুপের প্রধান গৌতম আদানির সঙ্গে বৈঠক করেন Uber এর CEO দারা খোসরোশাহী ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলেই এই বিষয়ে জানিয়েছেন তিনি ৷

Uber এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার আগে Expedia নামের একটি ভ্রমণ সংস্থার CEO ছিলেন দারা খোসরোশাহী ৷ সম্প্রতি তিনি ভারতে এসেছিলেন ৷ সফর করেছিলেন দিল্লি মেট্রোতে ৷ এবং তারপর আমেদাবাদ গিয়ে বৈঠক করেন গৌতম আদানির সঙ্গে ৷ বৈঠক শেষে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ছবি পোস্ট করেন দারা ৷ সেখানে গৌতম ও দারা-কে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গিয়েছে ৷ ওই পোস্টেই Uber CEO লেখেন, আদানি গ্রুপের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে প্রথম ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে তারা ৷

কী লিখেছেন Uber CEO?

13 মে দারা নিজের X হ্যান্ডেলে লেখেন, "আজ সকালে আমেদাবাদে গৌতম আদানির সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে ৷ আদানি গ্রুপের সঙ্গে আমাদের পার্টনারশিপ তৈরি হয়েছে ৷ ভারতে ইনোভেশন হাব হিসেবে ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে উবারের ৷ আমরা ভারতে প্রথম ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছি ৷ ওই ডাটা সেন্টারে আমাদের প্রযুক্তিগতভাবে সহায়তা দেবে আদানি গ্রুপ ৷

কেন এই ডাটাসেন্টার গুরুত্বপূর্ণ?

বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, বিভিন্ন দেশের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে সার্ভিস দেয় Uber ৷ কিন্তু তাদের পরবর্তী লক্ষ্য গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন ক্লাউড এবং গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি ৷ সেই কারণেই ভারতে তৈরি এই ডাটা সেন্টার তাদের জন্য জরুরি ৷ এর ফলে প্রযুক্তিগতভাবে একাধিক উন্নতি হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা ৷

ইতিমধ্যে উবারের ইঞ্জিয়ারিং এবং প্রযুক্তি টিমের সদস্যরা বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ থেকে কাজ করছেন ৷ তাঁরা ভারতের পাশাপাশি অন্য দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও নজরে রেখেছেন ৷ স্থানীয় এলাকায় ডাটা সেন্টার তৈরি হলে ডাটা প্রসেস করতে সুবিধা হবে এবং ডাটা নির্ভর পরিচালনায় সুবিধা হবে সংস্থার ৷

তবে ভারতে ভ্রমণকালে দারা জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ব়্যাপিডো ৷ এবং ব়্যাপিডোই এখন তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷

