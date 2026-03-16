3 শিল্পক্ষেত্রে অটোমেশন আনছে Uber এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, চাকরি হারানোর আশঙ্কা অনেকের
বিগত আট বছর ধরে এই স্টার্টআপ নিয়ে কাজ করছেন উবারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ৷ ইতিমধ্যে প্রায় একহাজারের বেশি কর্মী রয়েছে এই সংস্থায় ৷
Published : March 16, 2026 at 7:10 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন স্টার্টআপ চালু করার ঘোষণা করলেন Uber এর প্রাক্তন চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ট্রাভিস কালানিক ৷ তাঁর স্টার্টআপের নাম Atoms ৷ খনিজ (Mining), পরিবহণ (Transport) এবং খাবার (Food) শিল্পে রোবটিক অটোমেশনের লক্ষ্যে এই স্টার্টআপ চালু করা হয়েছে ৷ TBPN পটকাস্টে এই স্টার্টআপের ঘোষণা করা হয়েছে ৷
ওই পডকাস্টে ট্রাভিস জানিয়েছেন, বিগত আট বছর ধরে এই স্টার্টআপ নিয়ে কাজ করছেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে প্রায় একহাজারের বেশি কর্মী রয়েছে এই সংস্থায় ৷ এবার পুরোদমে কাজ শুরু করবে এই সংস্থাটি ৷
বর্তমানে কালানিকের নিজস্ব একটি সংস্থা রয়েছে ৷ তার নাম City Storage System (CSS) ৷ ওই সংস্থার রিব্র্যান্ডেড ভার্সন হিসেবে লঞ্চ করা হয়েছে Atom ৷ CSS একটি ঘোস্ট কিচেন অপারেটর ৷ যে একাধিক ক্লাউড কিচেন অপারেট করে ৷
Atom-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী এটি ফিজিক্যাল অটোমেশনের পরিবর্তে রোবোটিক অটোমেশনে সহায়তা করে ৷ যারা খাবার, পরিবহন এবং খনিজ পদার্থের অটোমেশনে সাহায্য করবে ৷ যাদের নামকরণ করা হয়েছে Atoms Food, Atoms Mining এবং Atoms Transport হিসেবে ৷
Atoms. https://t.co/nbCnIkI3RD— travis kalanick (@travisk) March 13, 2026
Atoms Food খাদ্য শিল্পে অটোমেশন করবে, Atoms Mining খনিজ শিল্পে অটোমেশন করবে এবং Atoms Transport পরিবহণ শিল্পে অটোমেশন করবে ৷ এগুলি সবই শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ এই বিষয়ে Atoms এর ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে আগামী সময় রোবোটিক এবং AI এর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে ৷ আর সেই কারণে Atoms এই তিন শিল্পে সহায়তা করবে ৷ যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে রোবোটিক অটোমেশন বৃদ্ধি পাবে ৷
ওয়েবসাইটে মোট তিনটি স্তরের কথা জানানো হয়েছে ৷ বর্তমান পরিস্থিতি, আগামী দিনের অনুমাণ করা এবং আগামী দিনের পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা ৷ এর পাশাপাশি ফিজিক্যাল AI প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও জানানো হয়েছে ৷ যেখানে AI এর জন্য প্রয়োজনীয় সেন্সর, কম্পিউটিং ক্যাপাসিটি, AI মডেল, ম্যানিপুলেশন, সফ্টওয়ার, অপারেশন রিসার্চ, রিয়েল এস্টেট তৈরি করা ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে ৷
নতুন এই রোবোটিক পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা চালু হলে এই তিনটি ক্ষেত্রে হয়তো ব্যাপক উন্নতি হবে, কিন্তু প্রযুক্তিবিদদের ধারণা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই কর্মচ্যুত হতে পারেন ৷