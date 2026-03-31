লঞ্চ হল Apache RTR 160 4V 2026, নতুন কী কী সুবিধা থাকছে এই বাইকে ?
Published : March 31, 2026 at 4:06 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল 2026 মডেলের Apache RTR 160 4V ৷ এর দিল্লিতে এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 25 হাজার টাকা ৷ আগের ভ্যারিয়েন্ট গুলির সঙ্গে আরও দুটি নতুন মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ নতুন মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে LED DRLs হেডল্যাম্প, LED লাইটিং সেট-আপ এবং অ্যাসিস্ট ও স্লিপার ক্লাচ ৷
নতুন এই লাইনআপে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গল চ্যানেল ABS ভ্যারিয়েন্ট, ডুয়েল চ্যানেল ABS ভ্যারিয়েন্ট সঙ্গে USD স্পোক, এবং টপ ভ্যারিয়েন্টেও রয়েছে USD স্পোক, TFT ডিসপ্লে এবং ট্রাকশন কন্ট্রোল ৷
হার্ডওয়ার এর দিক থেকে নতুন এই মডেলে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ টেলিস্কোপিক ফোর্ক দেওয়া হয়েছঠে বেস ভ্যারিয়েন্টে এবং হায়ার ভ্যারিয়েন্টে ফ্রন্ট সাসপেনশনের আপ সাইড ডাউন রাখা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে ট্রাকশন কন্ট্রোল ও TFT স্ক্রিন রয়েছে ৷ যার সঙ্গে কানেক্ট থাকবে TVS এর নিজস্ব SmartXonnect ৷
ডিজাইনের দিক থেকে সামনের অংশে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে নতুন এই মডেলে ৷ হ্যালোজেন হেডল্যাম্পের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে নতুন প্রজেক্টর হেডল্যাম্প ৷ তবে অ্যাগ্রেসিভ স্টাইলিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ বাইকের সমস্ত লাইট পরিবর্তন করে LED লাইট দেওয়া হয়েছে এবং তারসঙ্গে LED ইন্ডিকেটরও দেওয়া হয়েছে ৷
প্রযুক্তিগত দিকে Apache RTR 160 4V এ পুরনো ভার্সনের সঙ্গে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ এই বাইকে রয়েছে 159.7cc ইঞ্জিন ৷ যা 17.55 bhp পাওয়ার উৎপন্ন করে ৷ তিনটি রাইড মোড দেওয়া হয়েছে ৷ সেগুলি হল স্পোর্ট, আর্বান এবং রেইন ৷
RTR 160 4V 2026 ভ্যারিয়েন্টে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গল চ্যানেল ABS ৷ যার এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 1.25 লাখ টাকা ৷ ডুয়েল চ্যানেল ABS সঙ্গে USD স্পোকের মডেলটির দাম 1.30 লাখ টাকা ৷ এছাড়াও TFT এবং ট্রাকশন কন্ট্রোল মডেলটির এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1.37 লাখ টাকা ৷ দেশের প্রতিটি ডিলারশিপ থেকেই এই মডেলটি উপলব্ধ হবে ৷