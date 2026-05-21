আপনি কি বেড়াতে যাচ্ছেন ? কলিংয়ের ক্ষেত্রে বিরাট সুবিধা দেবে Truecaller

আপনি কি বেড়াতে যাচ্ছেন ? কলিংয়ের ক্ষেত্রে বিরাট সুবিধা দেবে Truecaller
Published : May 21, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দরাবাদ : ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলারদের জন্য eSIM পরিষেবা চালু করল বিশ্বের সবথেকে বড় কলার আইডি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাপ ট্রুকলার ৷ মূলত তাদের পোর্টফোলিওতে নতুন ব্যাবসা ও আয় বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই eSIM এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন 7 দিনের জন্য 1 GB ডাটা এবং সর্বোচ্চ 30 দিনের জন্য 20 GB ডাটা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে ৷ মোট 29টি দেশে ওই eSIM ব্যবহার করা সম্ভব হবে ৷
কোন কোন দেশে পাওয়া যাবে ওই সুবিধা ?
- Italy: ইতালি
- Sweden: সুইডেন
- Spain: স্পেন
- France: ফ্রান্স
- Germany: জার্মানি
- Poland: পোল্যান্ড
- Portugal: পর্তুগাল
- Romania: রোমানিয়া
- The Netherlands: নেদারল্যান্ডস
- Belgium: বেলজিয়াম
- Ireland: আয়ারল্যান্ড
- Austria: অস্ট্রিয়া
- Finland: ফিনল্যান্ড
- The Czech Republic: চেক প্রজাতন্ত্র
- Denmark: ডেনমার্ক
- Hungary: হাঙ্গেরি
- Switzerland: সুইজারল্যান্ড
- Norway: নরওয়ে
- United States: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- Canada: কানাডা
- Chile: চিলি
- United Kingdom: যুক্তরাজ্য
- Australia: অস্ট্রেলিয়া
- New Zealand: নিউজিল্যান্ড
- Indonesia: ইন্দোনেশিয়া
- Malaysia: মালয়েশিয়া
- South Africa: দক্ষিণ আফ্রিকা
- Egypt: মিশর
- Nigeria: নাইজেরিয়া
ট্রুকলার জানিয়েছে গ্লোবাল টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডার Telna এবং টেলিকম সফ্টওয়ার প্রোভাইডার Telness Tech তাদের এই কাজে সহায়তা করবে ৷
সংস্থার দাবি ইতিমধ্যে তাদের তাদের অ্যাপের 500 মিলিয়ন ইউজার বেস রয়েছে ৷ সেই কারণে eSIM পরিষেবা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারীদের কাজে পৌঁছতে পারবে ৷
eSIM কী ?
এটি হল একটি ডিজিট্যাল এবং সফ্টওয়ার নির্ভরশীল মোবাইল সিম ৷ যা ব্যবহার করার জন্য কোনও ফিজিক্যাল সিম কার্ডের প্রয়োজন হয় না ৷ একটি বিশেষ সফ্টওয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ সেক্ষেত্রে ফিজিক্যাল সিমকার্ডের মাধ্যমে যা যা কাজ করা সম্ভব হয় eSIM এর ক্ষেত্রেও একই কাজ করা সম্ভব হয় ৷
এই পরিষেবা গ্রহণ করতে হলে নির্দিষ্ট ডিভাইসের প্রয়োজন ?
সব স্মার্টফোনে eSIM ব্যবহার করা সম্ভব নয় ৷ সেই কারণে যে সব স্মার্টফোন eSIM সাপোর্ট করে শুধুমাত্র সেই সব স্মার্টফোনেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
এদিকে মে মাসের শুরুর দিকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে ট্রুকলার ৷ ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে বিশ্বের স্প্যাম কলিংয়ের তালিকায় যে সব দেশগুলি রয়েছে তার মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ভারত ৷ স্প্যামকলিং নিয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকায় একদম শীর্ষে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ৷ তারপর রয়েছে চিলি, ভিয়েতনাম ও ব্রাজিল ৷ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে ভারত ৷