ETV Bharat / technology

এবার ভয়েস মেল পরিষেবা চালু করছে Truecaller, অতিরিক্ত কী কী সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারী ?

Truecaller : Truecaller এর তরফে জানানো হয়েছে, তারা AI এর সাহায্যে স্মার্ট কল ক্যাটাগোরাইজেশন, অ্য়াডজাস্টেবল প্লেব্যাক স্পিড এবং স্প্য়াম ফিল্টারিং ফিচার চালু করেছে ৷

Truecaller to launch voice mail service
ভয়েস মেল পরিষেবা চালু করছে Truecaller (ছবি - Truecaller)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : ভারতের ব্যবহারকারীদের জন্য এবার ভয়েস মেল ফিচার চালু করতে চলেছে Truecaller ৷ এর জন্য অতিরিক্ত কোনও সাবস্ক্রিপশন প্ল্য়ান নেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ তবে আপাতত Android ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহার করার সুবিধা পাবেন ৷ এরসঙ্গে ভয়েস মেল ট্রান্সক্রিপশন এবং স্বয়ংক্রিয় অ্য়াপ প্রটেকশন ফিচারও চালু করা হবে ৷ যার ফলে অবাঞ্ছিত কল, মেসেজ আটকানো সম্ভব ৷ অন্যদিকে মোট 12টি ভারতীয় ভাষায় ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সক্রিপশন সম্ভব ৷ এর ফলে যাঁরা কোনও কারণে ভয়েসমেল শুনতে পারবেন না তাঁরা অতি সহজেই ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবেন ৷ যে ভাষায় ট্রান্সক্রিপশন সম্ভব হবে সেগুলি হল - বাংলা, মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়লম, গুজরাটি, নেপালি, পঞ্জাবী, সংস্কৃত এবং উর্দু ৷ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এই ভাষাগুলিতে ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবে এই অ্য়াপটি ৷

সদরদপ্তর সুইডেনে, এই কলার আইডেন্টিটিফিকেশন অ্য়াপটির CEO ঋষিত ঝুনঝুনওয়ালা জানিয়েছেন, "অনেক আগে থেকেই চিরাচরিত ভয়েসমেল চালু ছিল ৷ কিন্তু আমরা একটু অন্যরকমভাবে ভেবেছি ৷ যেখানে কলিং এক্সপিরিয়েন্সও থাকবে ৷ নতুন এই ফিচারে অন ডিভাইস স্টোরেজ দেওয়া হবে ৷ ফলে যাবতীয় ভয়েস মেল ফোনে স্টোর হবে ৷ এর ফলে প্রাইভেসি আরও মজবুত হবে ৷"

কমিউনিকেশনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম ভয়েস মেল ৷ যখন কোনও ব্যক্তি ফোন রিসিভ করতে পারেন না অথবা কোনও ফোন ইগনোর করতে চান সেই ক্ষেত্রে ভয়েস মেল অতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে ৷

FeatureDetails
PlatformAndroid users in India
Cost Free, unlimited voicemail
Transcription languagesHindi, Bengali, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Nepali, Punjabi, Sanskrit, Urdu
Key functionsAI transcription, spam protection, smart categorisation, adjustable playback speed

ট্রুকলার কী?

এটি মূলত একটি কলার আইডেন্টিফিকেশন অ্য়াপ ৷ অর্থাৎ কোনও নম্বর থেকে ফোন কল এলে এবং সেই নম্বরটি ফোনে সেভ না থকালে কলারের নাম দেখা সম্ভব এই অ্য়াপের মাধ্যমে ৷ এছাড়াও, কোনও ফোন নম্বর স্প্য়াম নাকি ফ্রড তা এই কলার আইডেন্টিটি অ্য়াপের মাধ্যমে দেখা সম্ভব ৷ ব্য়বহারকারীদের জন্য এটি ফ্রি ৷ তবে এটির সাবস্ক্রিপন প্ল্য়ানও রয়েছে ৷

Read More - পকেট ফাঁকা ? ধারে জিনিস কেনার সুবিধা দেবে Gpay

TAGGED:

TRUECALLER
TRUECALLER NEW FEATURE
TRUECALLER VOICE MAIL FEATURE
TRUECALLER VOICEMAIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.