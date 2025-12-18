এবার ভয়েস মেল পরিষেবা চালু করছে Truecaller, অতিরিক্ত কী কী সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারী ?

এবার ভয়েস মেল পরিষেবা চালু করছে Truecaller, অতিরিক্ত কী কী সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারী ?
Truecaller : Truecaller এর তরফে জানানো হয়েছে, তারা AI এর সাহায্যে স্মার্ট কল ক্যাটাগোরাইজেশন, অ্য়াডজাস্টেবল প্লেব্যাক স্পিড এবং স্প্য়াম ফিল্টারিং ফিচার চালু করেছে ৷
Published : December 18, 2025 at 5:19 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের ব্যবহারকারীদের জন্য এবার ভয়েস মেল ফিচার চালু করতে চলেছে Truecaller ৷ এর জন্য অতিরিক্ত কোনও সাবস্ক্রিপশন প্ল্য়ান নেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ তবে আপাতত Android ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহার করার সুবিধা পাবেন ৷ এরসঙ্গে ভয়েস মেল ট্রান্সক্রিপশন এবং স্বয়ংক্রিয় অ্য়াপ প্রটেকশন ফিচারও চালু করা হবে ৷ যার ফলে অবাঞ্ছিত কল, মেসেজ আটকানো সম্ভব ৷ অন্যদিকে মোট 12টি ভারতীয় ভাষায় ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সক্রিপশন সম্ভব ৷ এর ফলে যাঁরা কোনও কারণে ভয়েসমেল শুনতে পারবেন না তাঁরা অতি সহজেই ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবেন ৷ যে ভাষায় ট্রান্সক্রিপশন সম্ভব হবে সেগুলি হল - বাংলা, মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়লম, গুজরাটি, নেপালি, পঞ্জাবী, সংস্কৃত এবং উর্দু ৷ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এই ভাষাগুলিতে ট্রান্সক্রিপশন করতে পারবে এই অ্য়াপটি ৷
সদরদপ্তর সুইডেনে, এই কলার আইডেন্টিটিফিকেশন অ্য়াপটির CEO ঋষিত ঝুনঝুনওয়ালা জানিয়েছেন, "অনেক আগে থেকেই চিরাচরিত ভয়েসমেল চালু ছিল ৷ কিন্তু আমরা একটু অন্যরকমভাবে ভেবেছি ৷ যেখানে কলিং এক্সপিরিয়েন্সও থাকবে ৷ নতুন এই ফিচারে অন ডিভাইস স্টোরেজ দেওয়া হবে ৷ ফলে যাবতীয় ভয়েস মেল ফোনে স্টোর হবে ৷ এর ফলে প্রাইভেসি আরও মজবুত হবে ৷"
কমিউনিকেশনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম ভয়েস মেল ৷ যখন কোনও ব্যক্তি ফোন রিসিভ করতে পারেন না অথবা কোনও ফোন ইগনোর করতে চান সেই ক্ষেত্রে ভয়েস মেল অতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে ৷
|Feature
|Details
|Platform
|Android users in India
|Cost
|Free, unlimited voicemail
|Transcription languages
|Hindi, Bengali, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Nepali, Punjabi, Sanskrit, Urdu
|Key functions
|AI transcription, spam protection, smart categorisation, adjustable playback speed
ট্রুকলার কী?
এটি মূলত একটি কলার আইডেন্টিফিকেশন অ্য়াপ ৷ অর্থাৎ কোনও নম্বর থেকে ফোন কল এলে এবং সেই নম্বরটি ফোনে সেভ না থকালে কলারের নাম দেখা সম্ভব এই অ্য়াপের মাধ্যমে ৷ এছাড়াও, কোনও ফোন নম্বর স্প্য়াম নাকি ফ্রড তা এই কলার আইডেন্টিটি অ্য়াপের মাধ্যমে দেখা সম্ভব ৷ ব্য়বহারকারীদের জন্য এটি ফ্রি ৷ তবে এটির সাবস্ক্রিপন প্ল্য়ানও রয়েছে ৷
|Read More - পকেট ফাঁকা ? ধারে জিনিস কেনার সুবিধা দেবে Gpay