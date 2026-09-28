আর অনলাইনে টাকা খোয়াতে হবে না! Truecaller লঞ্চ করল স্ক্যাম চেকার ফিচার

আর অনলাইনে টাকা খোয়াতে হবে না! Truecaller লঞ্চ করল স্ক্যাম চেকার ফিচার
ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন সন্দেহজনক লিঙ্ক চেক করার পাশাপাশি, কোনও ফোন নম্বর চেক, স্ক্যাম রিপোর্ট,ফ্রড কল পরীক্ষা করতে পারেন ।
Published : September 28, 2026 at 6:12 PM IST
হায়দরাবাদ : আরও একটি নতুন নতুন ফিচার লঞ্চ করল অন্যতম জনপ্রিয় কল ট্র্যাকিং অ্যাপ Truecaller । নতুন এই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে Scam Checker । যদি কোনও কলার স্ক্যামের সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে সেই বিষয়টি নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে জানা যাবে । ওয়েব ও অ্যাপে এই ফিচারটি পাওয়া যাবে । এর পাশাপাশি আগে থেকেই কলার আইডেন্টিফিকেশন এবং স্প্যাম ব্লকিং ফিচারটি রয়েছে । যেগুলি নতুন এই ফিচারের সঙ্গেই কাজ করবে ।
এই অ্যাপে একাধিক স্প্যাম-ডিটেকশন ফিচার রয়েছে । ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন সন্দেহজনক লিঙ্ক চেক করার পাশাপাশি, কোনও ফোন নম্বর চেক, স্ক্যাম রিপোর্ট,ফ্রড কল পরীক্ষা করতে পারেন । এর পাশাপাশি বিভিন্ন ফোন কল ব্লকও করা সম্ভব এই অ্যাপের মাধ্যমে ।
নতুন ফিচারে কী কী সুবিধা হবে ?
Truecaller Scam Checker- ফিচারের মাধ্যমে, যে কোনও লিঙ্ক চেক করতে পারবেন । ধরে নিন SMS এর মাধ্যমে আপনার ফোনে কোনও লিঙ্ক এসেছে । কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না ওই লিঙ্কটি সত্যিই কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের নাকি কোনও ফেক লিঙ্ক । নতুন ফিচারের মাধ্যমে তা সহজেই বুঝতে পারবেন । এমনকী, কোনও URL যদি ফিশিং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক হয় তাহলে সেই বিষয়টিও ধরে ফেলতে সক্ষম নতুন এই স্ক্যাম চেকার ফিচার ।
Truecaller জানিয়েছে, নতুন এই ফিচার তিন ধরনের সন্দেহজনক বিষয় ডিটেক্ট করতে সক্ষম । প্রথমত কোনও সন্দেহজনক নম্বর, দ্বিতীয়ত কোনও ফেক বা ভুয়ো লিঙ্ক এবং কোনও স্প্যাম মেসেজ । কোনও ব্যবহারকারী এই তিনটি বিষয় এই অ্যাপের মাধ্যমে চেক করতে পারবেন ।
এখানেই শেষ নয়, আগামী দিনে আরও কয়েকটি স্ক্যাম অ্যালার্ট সিস্টেম তাদের অ্য়াপে যোগ করবে Truecaller । যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক তথ্য জানানো হবে। যেখান থেকে ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন কী ধরনের স্ক্যাম তাঁদের সঙ্গে হতে পারে । এবং সেখান থেকে কীভাবে বাঁচবেন তাঁরা ।
Truecaller এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ঋষিত ঝুনঝুনওয়ালা জানিয়েছেন, অনেকসময় ব্যবহারকারীরা বুঝতে পারেন না তাঁদের সঙ্গে স্ক্যাম হচ্ছে । বদলে তাঁরা দ্রুত রিপ্লাই করে । এই সমস্যা সমাধান করছে Truecaller । যেখানে ব্যবহারকারীরা একসঙ্গে সমস্ত স্ক্যাম অ্যালার্ট ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন । এবং এই ফিচারগুলি ব্যবহার করে সমস্ত ধরনের স্ক্যাম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন ।
Availability
ইতিমধ্যে Scam Checker টুল-টি ভারতেও লঞ্চ করা হয়েছে । তবে বর্তমানে শুধুমাত্র Android ব্যবহারকারীরা এর সুবিধা পাবেন । iOS এর জন্যও ফিচার লঞ্চ করবে । তবে তারজন্য কিছুদিন অতিরিক্ত সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে ।