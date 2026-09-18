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বাণিজ্যিক সংস্থার অযাচিত ফোনকল রুখতে নয়া পদক্ষেপ TRAI-এর, বিরক্তি কমবে ব্যবহারকারীদের ?

ফোন ধরার আগেই গ্রাহক বুঝতে পারবেন, অন্য প্রান্তে কোনও মানুষ ফোন করেছেন, নাকি কম্পিউটার বা রোবো-ডায়ালার থেকে কল এসেছে।

TRAI
অযাচিত ফোনকল রুখতে নয়া পদক্ষেপ TRAI-এর (ছবি - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 8:44 PM IST

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হায়দরাবাদ : অযাচিত বাণিজ্যিক কল ও মেসেজ বা স্প্যাম কমাতে আরও কড়া নিয়ম আনল টেলিকম রেগুলেটরি অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া (Telecom Regulatory Authority of India) বা TRAI। বৃহস্পতিবার Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 (TCCCPR)-এ সংশোধন করেছে TRAI । নতুন নিয়মের লক্ষ্য হল অযাচিত কমার্সিয়াল কমিউনিকেশন বা Unsolicited Commercial Communications (UCC) নিয়ন্ত্রণ, গ্রাহকদের স্প্যাম থেকে সুরক্ষা এবং টেলিকম রিসোর্সের অপব্যবহার বন্ধ করা।

নতুন নিয়মে রোবোকল বা automated call করলে আগে থেকেই তা জানাতে হবে । অর্থাৎ ফোন ধরার আগেই গ্রাহক বুঝতে পারবেন, অন্য প্রান্তে কোনও মানুষ ফোন করেছেন, নাকি কম্পিউটার বা রোবো-ডায়ালার থেকে কল এসেছে।

শুধু তাই নয়, আগে থেকে রেকর্ড করে রাখা মেসেজ ব্যবহার করে কোনও automated call-করার ক্ষেত্রেও আগে থেকে ঘোষণা করতে হবে যে এটি একটি অটোমেটেড কল । এই ঘোষণা ছাড়া এমন কল করা হলে সেটিকে স্প্যাম কল হিসেবে গণ্য করা হবে।

স্প্যাম কল শনাক্ত করতে টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডারদের (TSP) AI ও Machine Learning-ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে TRAI। চিহ্নিত স্প্যাম কলারদের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট Caller Line Identification (CLI)-এর তথ্যও টেলিকম সংস্থাগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। এর ফলে কোনও স্প্যামার এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় গিয়ে পরিষেবা নেওয়ার সুযোগ কমবে।

কোনও sender-এর সঙ্গে যুক্ত পাঁচ বা তার বেশি CLI 10 দিনের মধ্যে স্প্যাম হিসেবে চিহ্নিত হলে শুরু হবে আরও তদন্ত। প্রয়োজনে KYC re-verification, physical verification, outgoing service বন্ধ করা এবং বারবার নিয়ম ভাঙলে টেলিকম রিসোর্স ডিসকানেক্ট করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে ।

Bulk commercial communication-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত Application-to-Person (A2P) call-কে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে TRAI। কোনও application, software system বা automated platform থেকে সরাসরি human dialing ছাড়া করা autodialing, robocall বা pre-recorded/artificial voice call A2P call হিসেবে বিবেচিত হবে।

A2P call ব্যবহারকারী সংস্থাকে আগে থেকেই TSP-কে তা জানাতে হবে এবং কোন কোন CLI থেকে কল করা হবে, তার তথ্য দিতে হবে। এই declaration ছাড়া করা A2P call-ও স্প্যাম হিসেবে বিবেচিত হবে।

এছাড়া A2P কলের ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে সর্বোচ্চ 5 পয়সা termination charge চালু করা হয়েছে। এই চার্জ originating access provider-এর কাছ থেকে terminating access provider নেবে।

গ্রাহকদের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল, কোনও consumer-এর inquiry-র ভিত্তিতে commercial communication সর্বোচ্চ সাত দিন পর্যন্ত পাঠানো যাবে।

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TAGGED:

TRAI
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