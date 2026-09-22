ডেটা প্যাক ছাড়াই 30 দিনের রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করতে হবে, টেলিকম সংস্থাগুলিকে নির্দেশ TRAI এর
TRAI জানিয়েছে, যাঁদের উপার্জন তুলনামূলক কম তাঁদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে ফোনের রিচার্জ করতে হচ্ছে । এবং তার মধ্যে অধিকাংশ টাকা প্রয়োজনেই লাগছে না ।
Published : September 22, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন নির্দেশিকা দিল টেলিকম রেগুলেটরি অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া । এবার থেকে ৩০ দিন অথবা তার থেকে কম দিনের ভয়েস ও SMS এর জন্য রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করার নির্দেশ দিল ।
21 সেপ্টেম্বর Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, রিলিজ করা হয়েছে । সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে টেলিকম সংস্থাগুলিকে 30 দিন অথবা তার থেকে কম দিনের জন্য STV লঞ্চ করতে হবে । যেখানে শুধুমাত্র কলিং ও SMS এর সুবিধা থাকবে ।
কেন এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?
স্মার্টফোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হলেও অনেকেই এখনও ফিচার কীপ্যাড স্মার্টফোন ব্যবহার করেন । সেক্ষেত্রে ওই ফোনগুলিতে সেভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না । কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন টেলিকম সংস্থার রিচার্জ প্ল্যানগুলিতে কলিং, SMS এর পাশাপাশি ইন্টারনেট প্যাকও থাকে । এরসঙ্গে OTT ব্যবহারের সুবিধাও দেওয়া হয় ।
কিন্তু এই প্ল্যানগুলি দিয়ে রিচার্জ করলে ফিচার কী-প্যাড ফোন ব্যবহারকারীদের লোকসান হয় । কারণ তাঁরা এক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও OTT ব্যবহার করতে পারেন না । ফলে ইন্টারনেট ও OTT-র জন্য তাঁরা যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদাণ করেন তা কোনও কাজেই লাগে না ।
TRAI জানিয়েছে, যাঁদের উপার্জন তুলনামূলক কম তাঁদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে ফোনের রিচার্জ করতে হচ্ছে । এবং তার মধ্যে অধিকাংশ টাকা প্রয়োজনেই লাগছে না । কারণ তাঁরা ইন্টারনেট প্যাক ব্যবহার করছেন না । আর সেই কারণে কম দিনের ভ্যালিডিটির রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
কলিং এবং SMS এর জন্য আগে একটি রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করার নির্দেশ দিয়েছিল TRAI । সেইমতো বিভিন্ন টেলিকম সংস্থা শুধুমাত্র কলিং ও SMS এর জন্য রিচার্জ প্ল্যানও লঞ্চ করেছিল । কিন্তু সেক্ষেত্রে ভ্যালিডিটি ছিল দীর্ঘদিনের । ফলে একসঙ্গে অনেক টাকা খরচ করতে হতো । এবার সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে ।
TRAI জানিয়েছে, ট্যারিফ ফ্রেমওয়ার্ক সঠিক হলে তা ব্যবহারকারীদের কাছে আরও সুবিধার হবে এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে । কারণ এর ফলে প্রতিটি ব্যবহারকারী তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনমতো রিচার্জ করতে পারবেন ।