বড় নির্দেশ TRAI এর, সহজেই মিলবে কম খরচের রিচার্জ প্ল্যান
বৃহস্পতিবার টেলিকম সংস্থাগুলির জন্য একটি নির্দেশিকা দিয়েছে টেলিকম রেগুলেটরি অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া । কী বলা হয়েছে সেখানে ? জানুন
Published : October 2, 2026 at 8:37 PM IST
হায়দরাবাদ : গ্রাহক সুবিধার্থে বড়সড় পদক্ষেপ TRAI এর । TRAI এর নির্দেশ অনুযায়ী প্ল্যানগুলি এবার থেকে রিচার্জ ট্যাবের প্রথমে রাখতে হবে । যাতে করে গ্রাহকরা আরও ভালোভাবে ওই প্ল্যানগুলি দেখতে পায় ।
TRAI কী জানিয়েছে ?
বৃহস্পতিবার টেলিকম সংস্থাগুলির জন্য একটি নির্দেশিকা দিয়েছে টেলিকম রেগুলেটরি অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া । সেখানে জানানো হয়েছে, রিচার্জ করার জন্য টেলিকম সংস্থাগুলির যে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে সবার প্রথমের ট্যাবে TRAI-Mandated Packs-গুলি রাখতে হবে ।
বিস্তারিত-
সম্প্রতি টেলিকম সংস্থগুলির জন্য কয়েকটি ম্যান্ডেটারি রিচার্জ প্ল্যান তৈরির জন্য বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা দিয়েছে । তারমধ্যে রয়েছে 30 দিনের রিচার্জ প্ল্যান এবং ডেটা ছাড়া শুধুমাত্র ভয়েস কলিং ও SMS প্যাক । ব্যবহারকারীদের অনেকের অভিযোগ ছিল, TRAI এর নির্দেশ মতো টেলিকম সংস্থাগুলি এই ধরনের প্ল্যান লঞ্চ করলেও সেগুলির প্লেসমেন্ট ছিল অনেক ভিতরে । অর্থাৎ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে না খুঁজলে এই প্ল্যানগুলি নজরে পড়ে না । ফলে যাঁদের কথা ভেবে এই ধরনের প্ল্যানগুলি লঞ্চ করা হয় তাঁরা ব্রাত্যই থেকে যান ।
TRAI এর নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি টেলিকম সংস্থার যে রিচার্জ প্ল্যাটফর্ম রয়েছে একটি ট্যাব তৈরি করতে হবে । যার নাম দিতে হবে TRAI-Mandated Packs । এবং সমস্ত রিচার্জ প্ল্যানের প্রথমে এই ট্যাবটিকে প্লেস করতে হবে । যাতে করে যাঁরা এই প্ল্যানগুলি দিয়ে রিচার্জ করতে চান তাঁরা সহজেই যাতে খুঁজে পান ।
এই প্ল্যানগুলির ক্ষেত্রে কী সুবিধা হবে ?
অনেক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী আছেন যাঁরা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন না । ফিচার ফোন তাঁদের সঙ্গী । সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট বান্ডেল প্যাক দিয়ে রিচার্জ করা তাঁদের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় । কিন্তু টেলিকম সংস্থাগুলি একপ্রকার বাধ্যতামূলক ভাবেই রিচার্জ প্ল্যানের সঙ্গে ইন্টারনেট প্যাক জুড়ে দেয় । ফলে বেশি টাকা খরচ করতে হয় তাঁদের ।
ট্রাই-এর নতুন নিয়মে কলিং ও SMS এর জন্য রিচার্জ প্যাক রাখতে হবে । যাঁরা ইচ্ছুক হবেন তাঁরা ওই প্ল্যান দিয়ে রিচার্জ করতে পারবেন ।