ফোনে কথা বলতে গিয়ে বারবার কলড্রপের সমস্যা ? নতুন অ্য়াপের মাধ্যমে জানান অভিযোগ

ফোনে কথা বলতে গিয়ে বারবার কলড্রপের সমস্যা ? নতুন অ্য়াপের মাধ্যমে জানান অভিযোগ
TRAI-এর দাবি, এই অ্যাপ থেকে যে ফিডব্যাক পাওয়া যাবে তা বিশ্লেষণ করে টেলিকম পরিষেবার মান উন্নত করা হবে ৷
Published : August 3, 2026 at 8:23 PM IST
হায়দরাবাদ : মোবাইলে কথা বলতে গিয়ে কল ড্রপ, আওয়াজ কেটে যাওয়া বা নেটওয়ার্ক সমস্যায় প্রায়ই ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় গ্রাহকদের। এবার সেই সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপ নিল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (TRAI)। সোমবার সংস্থাটি তাদের MyCall মোবাইল অ্যাপের নতুন সংস্করণ (New Updated Version) চালু করল। এই অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ভয়েস কলের গুনগত মান সম্পর্কে রেটিং দিতে পারবেন এবং কল ড্রপ, অডিয়ো ডিলে (Audio Delay), ভয়েস ব্রেক বা দুর্বল সংযোগের মতো সমস্যার অভিযোগ জানাতে পারবেন।
TRAI-এর দাবি, এই অ্যাপ থেকে যে ফিডব্যাক পাওয়া যাবে তা বিশ্লেষণ করে টেলিকম পরিষেবার মান উন্নত করা হবে ৷ এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা নিজের নাম ও পরিচয় না জানিয়েই ফিডব্যাক দিতে পারবেন ৷
অ্যাপটি উদ্বোধন করে TRAI-এর চেয়ারম্যান অনিল কুমার লাহোটি বলেন, MyCall এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীদের Quality of Experience (QoE)-এর পাশাপাশি নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত তথ্যও সংগ্রহ করা যায়। এর ফলে গ্রাহক এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে।
তিনি বলেন, "গ্রাহকই আসল। কেউ যদি মতামত দিতে চান, তাহলে তিনি স্বেচ্ছায় অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারবেন।" পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই অ্যাপকে স্মার্টফোনের কলিং ইন্টারফেসের সঙ্গে যুক্ত করা বা বাধ্যতামূলক করার কোনও পরিকল্পনা নেই।
প্রায় নয় বছর আগে প্রথম চালু হওয়া MyCall অ্যাপটিকে এবার নতুনভাবে আপডেট করা হয়েছে। বিশেষ করে Android 12 এবং তার পরবর্তী সংস্করণে চলা ফোনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি এতে একাধিক নতুন ফিচার যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কভারেজ টেস্ট, BHASHINI-এর মাধ্যমে বহু ভাষার সাপোর্ট, কলিং সমস্যা রিপোর্টিং এবং ভালো নেটওয়ার্ক অ্যানালিটিক্স।
কীভাবে কাজ করবে MyCall?
অ্যাপ ব্যবহারকারীরা প্রতিটি ভয়েস কলের জন্য 1 থেকে 5 স্টার পর্যন্ত রেটিং দিতে পারবেন। যদি কোনও কল 3 স্টার বা তার কম পায়, তাহলে অ্যাপটি ব্যবহারকারীকে সমস্যার ধরন বেছে নেওয়ার সুযোগ দেবে।
সেখানে কল ড্রপ, ইকো, ভয়েস ভেঙে যাওয়া, একমুখী অডিয়ো, অডিয়ো ডিলে, ক্রস কানেকশন (Cross Connection) কিংবা কল সংযোগ স্থাপনে অতিরিক্ত সময় লাগার মতো সমস্যাগুলি উল্লেখ করা যাবে।
TRAI জানিয়েছে, এই অ্যাপ শুধুমাত্র নেটওয়ার্ক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সীমিত প্রযুক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে। এর মধ্যে রয়েছে সিগন্যালের শক্তি এবং ব্যবহারকারীর অবস্থানের Latitude-Longitude তথ্য।
অনিল কুমার লাহোটি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ব্যবহারকারীর নাম বা মোবাইল নম্বর কোনওটিই সংগ্রহ বা শেয়ার করা হয় না। তিনি বলেন, যদি কেউ অবস্থান বা সিগন্যাল সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার না করেন, তাহলে সেই তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে খুব বেশি কার্যকর থাকে না। তবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।