ঘরের ভিতর ইন্টারনেট স্পিড কেমন থাকবে? ফ্ল্যাট কেনা বা ভাড়া নেওয়ার আগেই জানাবে TRAI

ঘরের ভিতর ইন্টারনেট স্পিড কেমন থাকবে? ফ্ল্যাট কেনা বা ভাড়া নেওয়ার আগেই জানাবে TRAI
DCR হল এমন একটি রেটিং সিস্টেম, যার মাধ্যমে কোনও বিল্ডিংয়ের মোবাইল ও ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পরিকাঠামো কতটা উন্নত, তা বোঝা যাবে।
Published : September 26, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন বাড়ি বা অফিস কেনা কিংবা ভাড়া নেওয়ার সময় এতদিন মূলত লোকেশন, আয়তন, সুযোগ-সুবিধা এবং দামকেই গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু দুর্বল মোবাইল নেটওয়ার্ক, স্লো ইন্টারনেট বা বারবার কল ড্রপ হলে ভালো বিল্ডিংও সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। এবার সেই সমস্যা দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কারণ কোনও স্পেস ভাড়া বা কেনার ক্ষেত্রে আগে digital connectivity সম্পর্কে তথ্য জানার সুযোগ করে দিতে নতুন প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা (TRAI) । ওই অ্যাপের নাম দেওয়া হয়েছে Digital Connectivity Rating (DCR) platform । এর একটি mobile app-ও চালু করা হয়েছে ।
কী এই Digital Connectivity Rating?
DCR হল এমন একটি রেটিং সিস্টেম, যার মাধ্যমে কোনও বিল্ডিংয়ের মোবাইল ও ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পরিকাঠামো কতটা উন্নত, তা বোঝা যাবে। এর জন্য প্রতিটি বিল্ডিংকে 1 থেকে 5 star-এর মধ্যে রেটিং দেওয়া হবে। ফলে প্রসপেকটিভ বায়ার্স, টেনেন্ট এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীরা প্রপার্টি বেছে নেওয়ার আগে তার digital connectivity সম্পর্কে ধারণা পেতে পারবেন।
TRAI-এর এই প্ল্যাটফর্মে পাবলিক সার্চ ফেসিলিটি থাকবে। সেখানে বিল্ডিং বা প্রপার্টির নাম দিয়ে রেটিং এবং অন্যান্য তথ্য খুঁজে দেখা যাবে। QR কোড স্ক্যান করেও ডিজিট্যাল সার্টিফিকেট দেখে রেটিং যাচাই করা যাবে।
বিল্ডিং-এর ভিতরেও হবে কানেক্টিভিটি টেস্ট
TRAI একটি ডেডিকেটেড mobile app-ও চালু করেছে। Authorised Digital Connectivity Rating Agency-গুলি এই app ব্যবহার করে বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন জায়গায় mobile network strength এবং internet speed পরীক্ষা করতে পারবে।
বিশেষ করে basement, lift এবং বড় multi-storey building-এর মতো জায়গায় যেখানে মোবাইল সিগন্যাল দুর্বল হতে পারে, সেখানে এই পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
কোন বিষয় দেখে হবে রেটিং?
DCR rating নির্ধারণে মূলত চারটি বিষয় বিবেচনা করা হবে—
- - Fibre-optic readiness: Fibre-নির্ভর internet connection নেওয়ার জন্য building কতটা প্রস্তুত।
- - Mobile network availability: বিল্ডিংয়ের ভিতরে মোবাইল সিগন্যাল কেমন রয়েছে ।
- - In-building Solutions (IBS): ইন্ডোর মোবাইল কানেক্টিভিটি উন্নত করার ব্যবস্থা রয়েছে কি না।
- - Wi-Fi infrastructure: Wi-Fi connectivity দেওয়ার প্রয়োজনীয় infrastructure রয়েছে কি না।
এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে building-কে 1 থেকে 5 star rating দেওয়া হবে।