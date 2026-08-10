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প্রতারণা ঠেকাতে বড় পদক্ষেপ TRAI-এর, 1601 নম্বর থেকে ফোনকল পেলে কী করবেন ? জানুন

কেন এই পরিষেবা চালু করল TRAI ? সাধারণ মানুষের কী কী সুবিধা হবে ? জানুন

TRAI Introduces 1601 Series Numbers For Utility And Courier Calls
TRAI-এর নতুন ঘোষণা (ছবি- IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 8:24 PM IST

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নয়াদিল্লি: সাধারণ মোবাইল নম্বর থেকে আসা ফোনে প্রতারণার ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। অনেক সময় প্রতারকরা নিজেদের বিদ্যুৎ সংস্থা, কুরিয়ার কোম্পানি বা অন্য কোনও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মী বলে দাবি করে ফোন করেন। এবার এই ধরনের প্রতারণামূলক কল চেনার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সুবিধা দিতে নতুন পদক্ষেপ করল টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা TRAI। পরিষেবা ও লেনদেন সংক্রান্ত ফোন কলের জন্য 1601 সিরিজের নম্বর চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

TRAI-এর এই উদ্যোগের প্রথম পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা, জল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, শহরের গ্যাস সংস্থা, LPG ডিস্ট্রিবিউটর, কুরিয়ার কোম্পানি, পার্সেল ডেলিভারি পরিষেবা এবং লজিস্টিক্স সংস্থাগুলিকে 1601 সিরিজের নম্বর দেওয়া হবে। মূল লক্ষ্য হল, কোনও পরিষেবা বা লেনদেন সংক্রান্ত ফোন সত্যিই সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে এসেছে কি না, তা গ্রাহকদের সহজে বুঝতে সাহায্য করা।

বর্তমানে সাধারণ 10 সংখ্যার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অনেক সংস্থা গ্রাহকদের ফোন করে। একই ধরনের নম্বর ব্যবহার করে প্রতারকরাও নিজেদের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেয়। ফলে কোন ফোন আসল এবং কোনটি প্রতারণার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, তা বোঝা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। TRAI-এর মতে, 1601 সিরিজ চালু হলে পরিষেবা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফোন কলগুলিকে আলাদা করে চেনা সহজ হবে এবং এই ধরনের ভয়েস কলের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের আস্থাও বাড়বে।

কারা পাবেন 1601 সিরিজের নম্বর?

TRAI জানিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা, গ্যাস প্রদাণকারী কোম্পানি এবং LPG ডিস্ট্রিবিউটরদের এই নম্বর দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি কুরিয়ার কোম্পানি, পার্সেল ডেলিভারি পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত লজিস্টিক্স সংস্থাগুলিও 1601 সিরিজের নম্বর ব্যবহার করতে পারবে।

তবে ব্যাঙ্কিং, ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং ইনস্যুরেন্স বা BFSI ক্ষেত্র এবং সরকারি সংস্থাগুলিকে এই পর্যায়ের আওতায় রাখা হয়নি। TRAI-এর বক্তব্য, BFSI এবং সরকারি সংস্থার ফোনে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে যোগাযোগ হতে পারে। তাই আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত ফোন কল এবং অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত কলের মধ্যে যাতে কোনও বিভ্রান্তি তৈরি না হয়, সে কারণে আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

TRAI-এর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, 1601 সিরিজের নম্বর সরাসরি যোগ্য সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে। কোনও মধ্যস্থতাকারী বা অ্যাগ্রিগেটর এই নম্বর পাবে না। নম্বর দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা আবেদনকারী কোম্পানির পরিচয় ও যোগ্যতা যাচাই করবে।

এছাড়া প্রথম পর্যায়ে যেসব সংস্থা এই নতুন নম্বর ব্যবস্থার আওতায় পড়ছে, তাদের অনবোর্ডিং এবং পুরনো নম্বর থেকে নতুন নম্বরে স্থানান্তরের জন্য 90 দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে TRAI। অর্থাৎ যোগ্য সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 1601 সিরিজে চলে আসার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে।

1601 নম্বর দিয়ে প্রচারমূলক কল করা যাবে না

1601 সিরিজের নম্বর ব্যবহারকারী সংস্থাগুলির জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রেখেছে TRAI। সংস্থাগুলিকে লিখিতভাবে জানাতে হবে যে এই নম্বর শুধুমাত্র পরিষেবা এবং লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হবে।

অর্থাৎ 1601 সিরিজের নম্বর ব্যবহার করে কোনও ধরনের promotional বা প্রচারমূলক voice call করা যাবে না। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে TRAI চাইছে, 1601 নম্বর দেখলেই গ্রাহক বুঝতে পারেন যে এটি কোনও পরিষেবা বা লেনদেন সংক্রান্ত বৈধ ফোন কল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

1600 সিরিজের পর এবার 1601

TRAI-এর এই উদ্যোগ একেবারে নতুন নয়। এর আগে BFSI অর্থাৎ ব্যাঙ্কিং, ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং ইনস্যুরেন্স ক্ষেত্রের সংস্থা এবং সরকারি সংস্থার পরিষেবা ও লেনদেন সংক্রান্ত ফোন কলের জন্য 1600 সিরিজের নম্বর চালু করা হয়েছিল।

এবার সেই ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করে বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস, LPG, কুরিয়ার এবং লজিস্টিক্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্রকে 1601 সিরিজের আওতায় আনা হচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে গ্রাহকের কাছে পরিষেবা সংক্রান্ত আসল ফোন এবং প্রতারণামূলক ফোনের মধ্যে পার্থক্য করা আরও সহজ হবে বলে মনে করছে TRAI।

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TRAI BFSI
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TRAI 1600 SERIES
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