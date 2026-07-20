Truecaller-এর ' Frequently Blocked'- ট্যাগিংয়ে আপত্তি TRAI-এর, Spam কল কি বাড়বে ?

Truecaller-এর ' Frequently Blocked'- ট্যাগিংয়ে আপত্তি TRAI-এর, Spam কল কি বাড়বে ?
1600 সিরিজের নম্বর সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থা ব্য়বহার করে ৷ কিন্তুু সেখানে কেন আপত্তি TRAI এর ?
Published : July 20, 2026 at 1:04 PM IST
হায়দরাবাদ : নম্বর ট্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে Truecaller এর বিরুদ্ধে বড়সড় আপত্তি তুললো টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ৷ তাদের আপত্তি মূলত 140 সিরিজ এবং 1600 সিরিজ নম্বর নিয়ে ৷
Truecaller এর ট্যাগিং কী ?
সেভ না করা বা কনট্যাক্ট লিস্টে না থাকা নম্বর থেকে ফোন এলে ওই নম্বরের ভিত্তিতে বেশ কিছু তথ্য দেখানো হয় ৷ অর্থাৎ নম্বরটি স্প্যাম নাকি ফ্রড তা জেমন জানানো হয় তেমনই ওই নির্দিষ্ট নম্বরটি যদি অন্য ব্যবহারকারীরা ব্লক করে তাহলে সেই তথ্যও দেখানো হয় ৷
1600 সিরিজের নম্বর নিয়ে কী সমস্যা তৈরি হয়েছে ?
1600 সিরিজের নম্বর সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থা ব্য়বহার করে ৷ সরকারি বিভিন্ন তথ্য সাধারণ নাগরিকদের কাছে পাঠানোর জন্য এই সিরিজের নম্বর থেকে ফোন করা হয় ৷ কিন্তু অনেকেই এই ধরনের কল ব্লক রাখেন ৷ আর সেখানেই তৈরি হয়েছে সমস্যা ৷
1600 সিরিজের নম্বর থেকে সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে ফোন গেলে সেখানে Truecaller থেকে একটি ট্যাগ দেখানো হচ্ছে ৷ যেখানে লেখা থাকছে "frequently blocked" ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের কাছে বার্তা দেওয়া হয় ওই নম্বরটি একাধিক ব্যবহারকারী ব্লক করেছে ৷
ফলস্বরূপ কী হচ্ছে ?
ব্যবহারকারীরা যখন দেখছেন ওই নম্বরটি অন্য ব্যবহারকারী দ্বারা বারবার ব্লক করা হয়েছে তখন ওই সিরিজের নম্বর আর রিসিভ করছেন না ৷ এমনকী, ডিসকানেক্টও করে দিচ্ছেন ৷ ফলে ব্যবহারকারীদের কাছে সরকার ও সরকার অধিনস্থ বিভিন্ন সংস্থার ফোনকল পৌঁছচ্ছে না ৷
TRAI এর শীর্ষ আধিকারিক সংবাদসংস্থা IANS-কে জানিয়েছে, কোনভাবেই 1600 সিরিজের নম্বরে ব্লক ট্যাগ যোগ করা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না ৷ কারণ এই সিরিজের নম্বরে জটিল ফ্রড অ্যালার্ট, ট্রানজাকশন ভেরিফিকেশন, ব্যাঙ্কিং নোটিফিকেশন বা সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যোগাযোগ করে ৷ "frequently blocked"-ট্যাগ ব্যবহার করার ফলে সাধারণ মানুষ এই ধরনের ফোনকলগুলি রিসিভ করতে অনীহা প্রকাশ করবে ৷ যাতে সমস্যা তৈরি হতে পারে ৷ এই একই যুক্তি প্রযোজ্য 140 সিরিজের জন্যও ৷
রেগুলেটরি অথরিটির মতামত অনুযায়ী, পুরো বিষয়টি গ্রাহকদের উপর ছেড়ে দেওয়া জরুরি ৷ কারণ যদি কোনও ব্যবহারকারীর মনে হয় এই ধরনের কল তিনি গ্রহণ করতে চাননা, তাহলে সেই নম্বরটি DND ফ্রেমওয়ার্কে রাখা উচিত ৷
Truecaller এর তরফে জানানো হয়েছে, এর ফলে Spam কলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এমনকী এই ট্যাগিং বন্ধের ফলে প্রচুর ব্যবহারকারী ওই নম্বরগুলি ব্লক করবে ৷