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2026 Toyota Innova Crysta লঞ্চ হল ভারতে, নতুন মডেলে দাম কত বাড়ল ?

নতুন মডেলটির ফ্রন্ট গ্রিলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ ডিজাইন চেঞ্জ করা হয়েছে ৷ গার্নিসড ক্রোম বাম্পার দেওয়া হয়েছে ৷

Toyota Kirloskar Motor launches 2026 Toyota Innova Crysta
নতুন রূপে লঞ্চ 'য়োটা ইনোভা 2026 (ছবি - Toyota Kirloskar Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 4:16 PM IST

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হায়দরাবাদ : নতুন একটি ডিজাইনের Innova Crysta 2026 লঞ্চ করল Toyota Kirloskar Motor ৷ এর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 19.72 লাখ টাকা ৷ তবে প্রযুক্তিগত কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷

2026 Toyota Innova Crysta-র দাম কত ?

Variant7 seater*8 seater
GX**19.7219.77
GX+21.1521.20
VX24.9324.98
ZX26.63-

*সেকেন্ড রো-তে ক্যাপ্টেন সিট

**ফ্লিট ভার্সন অ্যাভেলেবল রয়েছে

পুরনো মডেলের তুলনায় নতুন এই মডেলের দাম কমপক্ষে 32 হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ তবে ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী সর্বোচ্চ 83 হাজার টাকার দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷

Toyota Kirloskar Motor launches 2026 Toyota Innova Crysta
ডিজাইনে ব্যাপক পরিবর্তন (ছবি - Toyota Kirloskar Motor)

2026 Toyota Innova Crysta updates

নতুন মডেলটির ফ্রন্ট গ্রিলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ ডিজাইন চেঞ্জ করা হয়েছে ৷ গার্নিসড ক্রোম বাম্পার দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে রিয়ার সাইডেও গার্নিসড বাম্পার দেওয়া হয়েছে ৷ অটোমেটিক LED প্রোজেক্টার হেডল্যাম্প, হ্যালোজেন ফগ ল্যাম্প এবং 16/17 ইঞ্চির অ্য়ালয় হুইল দেওয়া হয়েছে ৷

ডুয়েল টোন সিট আপহোলসট্রে দেওয়া হয়েছে ৷ স্টিয়ারিং হুইল ও দরজার ডিজাইস ও লুকসেও পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ সেকেন্ড রো প্যাসেঞ্জারদের জন্য সিট ব্যাক AC-র সুইচ দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ সেকেন্ড রো-তে যাঁরা বসবেন তাঁরা নিজে থেকেই AC নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ৷ এরসঙ্গে অয়ারলেস চার্জার এবং টায়ার প্রেসার মনিটারিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷

Toyota Kirloskar Motor launches 2026 Toyota Innova Crysta
এক্সেটেরিওর (ছবি - Toyota Kirloskar Motor)

অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট, চামড়া জড়ানো স্টিয়ারিং হুইল, অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল, 8 ওয়ে পাওয়ার্ড ড্রাইভার সিট, পুশ বাটন স্টার্ট ও স্টপ অপশন, ক্রুজ কন্ট্রোল রয়েছে ৷ নিরাপত্তার জন্য ABS, EBD, এবং হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট দেওয়া হয়েছে ৷ সর্বনিম্ন 3টি এবং সর্বোচ্চ 7 টি এয়ারব্যাগ দেওয়া হয়েছে ৷

2026 Toyota Innova Crysta engine and gearbox

150hp, 343Nm টর্কের 2.4 লিটার ডিজেল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে 5 স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স রয়েছে ৷ Eco ও Power Drive মোড রয়েছে ৷

Toyota Kirloskar Motor launches 2026 Toyota Innova Crysta
ইন্টেরিওর ডিজাইন (ছবি - Toyota Kirloskar Motor)

নতুন মডেল লঞ্চের বিষয়ে সংস্থার সেলস এগজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট সবরী মনোহর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে Innova ব্রান্ডিংয়ের 1.3 মিলিয়ন গাড়ি বিক্রি করেছেন সংস্থাটি ৷ এরপর 2026 এর নতুন ভার্সন লঞ্চ করল ৷ যা ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী তিনি ৷

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TAGGED:

TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR
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2026 TOYOTA INNOVA CRYSTA

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