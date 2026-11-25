নতুন লুকে ভারতে লঞ্চ Toyota Innova Hycross Facelift! দাম শুরু 19.90 লাখ টাকা, থাকছে Flex Hybrid ইঞ্জিন
পাঁচটি রঙে পাওয়া যাবে নতুন Innova Hycross Facelift। রংগুলি হল—Super White, Platinum White Pearl, Silver Metallic, Attitude Black Mica এবং Blackish Ageha Glass Flake।
Published : November 25, 2026 at 8:44 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে জনপ্রিয় MPV Innova Hycross-এর আপডেটেড সংস্করণ লঞ্চ করল Toyota Kirloskar Motor (TKM)। নতুন মডেলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল Flex-fuel compatible Strong Hybrid পাওয়ারট্রেনের সংযোজন। পাশাপাশি গাড়িটির এক্সটেরিয়র ডিজাইনেও বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে। আপডেট করা হয়েছে একাধিক ফিচার।
লঞ্চ অনুষ্ঠানে Toyota India-র চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং CEO মাসাকাজু ইয়োশিমুরা জানান, ভারতে কর্নাটকের বিদাদি কারখানায় তৈরি হবে নতুন Innova Hycross।
Toyota Innova Hycross Facelift: দাম, ভ্যারিয়েন্ট ও রং
নতুন Innova Hycross মোট চারটি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে—G, GX, VX এবং ZX। সবকটি ট্রিমেই Flex Hybrid Electric পাওয়ারট্রেনের অপশন থাকছে। তবে GX ভ্যারিয়েন্টটি পেট্রোল এবং Flex Hybrid—দুই ধরনের ইঞ্জিনের সঙ্গেই কেনা যাবে।
গাড়িটির প্রাথমিক এক্স-শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 19.90 লাখ টাকা থেকে। এটি G ভ্যারিয়েন্টের দাম। অন্যদিকে, টপ-স্পেক ZX ভ্যারিয়েন্টের দাম 31.99 লাখ টাকা (এক্স-শোরুম)।
পাঁচটি রঙে পাওয়া যাবে নতুন Innova Hycross Facelift। রংগুলি হল—Super White, Platinum White Pearl, Silver Metallic, Attitude Black Mica এবং Blackish Ageha Glass Flake।
|Variant
|Fuel Type
|Price (ex-showroom)
|G
|Flex Hybrid Electric
|Rs 19,99,000
|GX
|Flex Hybrid Electric
|Rs 23,99,000
|Gasoline
|Rs 19,59,000
|VX
|Flex Hybrid Electric
|Rs 28,79,000
|ZX
|Flex Hybrid Electric
|Rs 31,99,000
ডিজাইনে কী কী পরিবর্তন?
আগের মডেলের তুলনায় নতুন Hycross-এর ডিজাইনে বেশ কিছু পরিবর্তন চোখে পড়বে । মূলত গাড়ির সামনের এবং পিছনের অংশে আপডেট করা হয়েছে। সামনে রয়েছে নতুন LED প্রজেক্টর হেডল্যাম্প, যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে Daytime Running Lights (DRL)। Toyota Taisor-এ দেখা ডিজাইনের সঙ্গে এর মিল রয়েছে।
এছাড়া Hilux থেকে অনুপ্রাণিত নতুন ফ্রন্ট গ্রিল দেওয়া হয়েছে। এতে রয়েছে ডায়মন্ড-শেপের এয়ার ইনলেট। বদল আনা হয়েছে ফগ ল্যাম্পের ক্ষেত্রেও।
তবে গাড়ির সাইড প্রোফাইলে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। আগের মতোই রয়েছে বড় দরজা, কাচের বিস্তৃত অংশ এবং একই ডিজাইনের অ্যালয় হুইল।
পিছনের অংশে পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে কম। তবে নতুন ডাবল-স্ট্যাকড টেললাইট এবং আপডেটেড রিয়ার বাম্পার গাড়িটির লুকে নতুনত্ব এনেছে।
ইন্টেরিয়র ও ফিচার্স
কেবিনটি আগের মতোই রাখা হয়েছে । তবে প্রযুক্তি এবং ফিচারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু আপডেট রয়েছে। টপ ভ্যারিয়েন্টগুলিতে এবার মিলবে নতুন 12.3 ইঞ্চির ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার এবং 12.3 ইঞ্চির সেন্ট্রাল টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট ডিসপ্লে। পাশাপাশি বদল আনা হয়েছে কেবিনের ট্রিম ইনসার্ট এবং আপহোলস্ট্রিতেও।
আগের মডেলের মতোই নির্দিষ্ট কিছু ভ্যারিয়েন্টে দ্বিতীয় সারিতে Captain Seat বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে ডুয়াল-জোন অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল, মেমোরি ফাংশন-সহ 8-ওয়ে পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল ড্রাইভার সিট এবং হাইব্রিড ড্রাইভ মোড।
এছাড়া রয়েছে সাবউফার-সহ 9-স্পিকার JBL সাউন্ড সিস্টেম, প্যানোরামিক সানরুফ, ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট এবং দ্বিতীয় সারিতে পাওয়ারড Ottoman Seat।
সুরক্ষার জন্য থাকছে ADAS
সুরক্ষার দিকেও নজর দিয়েছে Toyota। নতুন Hycross-এ রয়েছে Toyota Safety Sense-এর ADAS ফিচার। এর মধ্যে রয়েছে Rear Cross-Traffic Alert, Lane Keep Assist এবং Radar-based Dynamic Cruise Control। গাড়ির সবকটি ভ্যারিয়েন্টেই স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে দেওয়া হয়েছে ছয়টি এয়ারব্যাগ।
ইঞ্জিন ও পাওয়ারট্রেন
নতুন Innova Hycross-এ আগের মতোই রয়েছে 2.0 লিটারের পেট্রোল এবং 2.0 লিটারের Strong Hybrid ইঞ্জিন। দুটি পাওয়ারট্রেনের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে Continuously Variable Transmission (CVT)। তবে নতুন মডেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন Flex-fuel compatible Strong Hybrid পাওয়ারট্রেন।
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