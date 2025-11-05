আকারে ছোট, কিন্তু ক্ষমতাশালী; Tiny Electric Motor বানিয়ে Tesla-কে চমকে দিল মার্সেডিজ়!

আকারে ছোট, কিন্তু ক্ষমতাশালী; Tiny Electric Motor বানিয়ে Tesla-কে চমকে দিল মার্সেডিজ়!
Published : November 5, 2025 at 1:05 PM IST
হায়দরাবাদ: আকারে ছোট, কিন্তু প্রবল ক্ষমতাশালী ৷ এমনই একটি মোটর তৈরি করে চমকে দিল লন্ডনের সংস্থা YASA ৷ যারা মার্সেডিজ় বেঞ্জের একটি সহযোগী সংস্থা ৷ তাদের তরফে দাবি করা হয়েছে, যে মোটরটি তৈরি করা হয়েছে সেটি আকারে Tesla-র থেকেও ছোটো ৷ তবে আরও ক্ষমতাশালী ৷ নেক্সট জেনারেশন ইলেকট্রিক ভেহিক্য়াল তৈরির ক্ষেত্রে এই মোটর ব্য়বহার করা যাবে ৷ 2021 সালে YASA কে অধিগ্রহণ করে লাক্সারি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা মার্সিডিজ় ৷
YASA-র তরফে জানানো হয়েছে, এই মোটরটি যে শুধুমাত্র কনসেপ্ট অবস্থায় রয়েছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ পুরোপুরিভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে কাজও করছে ৷
স্পেশিফিকেশন
আকারে ছোট YASA'র মোটরটি 750 কিলোওয়াট পাওয়ার জেনারেট করতে সক্ষম ৷ যা প্রায় 1005 হর্সপাওয়ারের সমান ৷ অন্যদিকে Tesla Model 3-র মোটরের সঙ্গে তুলনা টানলেও অনেকটাই এগিয়ে থাকবে YASA-র তৈরি মোটরটি ৷ কারণ দুটি টেসলা মডেল 3 যে পরিমাণ পাওয়ার জেনারেট করে এই মোটরটি একাই সেই পাওয়ার জেনারেট করতে সক্ষম ৷
নতুন এই মোটরটির ওজন 12 কিলোর আশপাশে ৷ এর আগে YASA-র তরফে যে মোটরটি তৈরি করা হয়েছিল সেটির ওজন ছিল 13 কিলোর কিছুটা বেশি ৷ যদিও ওই মোটরটি সর্বাধিক 550 কিলোওয়াট পাওয়ার জেনারেট করার ক্ষমতা রাখে ৷ যা নতুন মোটরের তুলনায় প্রায় 40 শতাংশ কম৷
YASA-র তরফে আরও জানানো হয়েছে, নতুন মোটরটি সর্বাধিক 750 কিলোওয়াট পাওয়ার জেনারেট করলেও গড়ে 350 থেকে 400 কিলোওয়াট পাওয়ার জেনারেট করতে পারবে ৷
কেন এই ধরনের ছোট মোটর তৈরির ভাবনাচিন্তা এল?
সংস্থাটি জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ছোট এবং কম ওজনের মোটরের চাহিদা ছিল ৷ ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায় ৷ আর তারপরই তারা এই বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে এবং ডিজ়াইন শুরু করে ৷
এই প্রসঙ্গে সংস্থার CEO জর্জ মিসকা জানিয়েছেন, YASA বরাবর ভিন্ন ধরনের কাজ করে ৷ এবং তারা যে অন্য় সংস্থার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা এই মোটরটি আবিষ্কারের পর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ৷
কী কী সুবিধা হবে?
এই মোটরটি ব্যবহার করা হবে ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যালে ৷ ফলে কম ওজনের মোটর ব্য়বহারের ফলে গাড়ির ওজন কমবে ৷ গাড়ির ওজন কম হলে একই ব্যাটারিতে আরও বেশি মাইলেজ পাওয়া সম্ভব ৷