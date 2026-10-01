একজন নয়, এবার একাধিক বন্ধুর সঙ্গে 'হ্যাংআউট' করতে পারবেন ! নতুন ফিচার এই অ্য়াপে

একজন নয়, এবার একাধিক বন্ধুর সঙ্গে 'হ্যাংআউট' করতে পারবেন ! নতুন ফিচার এই অ্য়াপে
Tinder নতুন এই ফিচারটি লঞ্চ করেছে । যেখানে দুটি গ্রুপ একসঙ্গে হ্যাংআউট করতে পারবে ।
Published : October 1, 2026 at 8:38 PM IST
হায়দরাবাদ : ডেটিং এক্সপিরিয়েন্সে এবার বন্ধুদেরও যুক্ত করার সুযোগ দিচ্ছে জনপ্রিয় অ্যাপ Tinder। তারা লঞ্চ করেছে নতুন Group Hangouts ফিচার । যার মাধ্যমে একটি গ্রুপ মিলিতভাবে অন্য গ্রুপের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারেন । Tinder-এর Double Date feature-এর উপর নির্ভর করে নতুন এই ফিচার তৈরি করা হয়েছে । যার মাধ্যমে গ্রুপ কনভার্সেশন থেকে শুরু করে অ্যাক্টিভিটির পরিকল্পনা করা যেতে পারে ।
Group Hangouts- ফিচারের মাধ্যমে তিন বা তার বেশি ব্যবহারকারী মিলে একটি group তৈরি করতে পারবেন। ওই গ্রুপে অন্য ব্যবহারকারীদের invite করার পাশাপাশি group-এর জন্য একটি activity-ও বেছে নেওয়া যাবে। এরপর Tinder-এর Discovery feed-এ individual profile এবং Double Date profile-এর পাশাপাশি দেখা যাবে বিভিন্ন group profile।
একটি গ্রুপ চাইলে অন্য কোনও গ্রুপের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবে । সেক্ষেত্রে দুটি গ্রুপ একে অন্যকে লাইক করলে এবং দুটি গ্রুপের মধ্যে অন্তত একজন করে আগ্রহ প্রকাশ করলে একটি শেয়ার চ্যাট চালু করা যাবে । যেখানে আগে থেকে পরিকল্পনা করা যাবে । এবং পরিকল্পনা মাফিক দেখা করাও সম্ভব হবে ।
Group Hangouts কি চালু হয়েছে ?
Tinder জানিয়েছে, এখনই গ্লোবাল রোল আউট করা হয়নি এই ফিচারটি । বর্তমানে শুধুমাত্র US এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট রিজিওনে এই ফিচারটি ব্যবহার করা সম্ভব । তবে আগামী দিনে বিশ্বব্যাপী এই ফিচারটি রোল আউট করার পরিকল্পনা রয়েছে ।
Group Hangouts ব্যবহার করতে কোনও অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে না । যাঁরা Tinder এর ব্যবহারকারী রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন । এবং নিয়মমাফিক ব্যবহারকারীর বয়স 18 বছর বা তার বেশি হতে হবে ।
Discovery feed-এ কীভাবে group দেখাবে?
ব্যবহারকারীর আগের Discovery preferences, যেমন interests এবং activities-এর ভিত্তিতেই group profile দেখানো হবে বলে জানিয়েছে Tinder। চাইলে ব্যবহারকারী Discovery feed-এ group profile দেখতে পারবেন অথবা সেটি hide করে রাখতে পারবেন।
Group Hangouts-এর প্রাথমিক testing Australia-তে করা হয়েছিল। Tinder-এর দাবি, সেখানে 40 শতাংশ invitation গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়া women-রা regular profile-এর তুলনায় group profile-এ Like দেওয়ার ক্ষেত্রে 2.2 গুণ বেশি সম্ভাবনাময় ছিলেন। Tinder আরও জানিয়েছে, Double Date ব্যবহারকারীদের 90 শতাংশের বয়স 30 বছরের নিচে ছিল।