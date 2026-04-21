CEO পদ থেকে অবসর ঘোষণা Tim Cook-এর, Apple-এর দায়িত্ব সামলাবেন কে ?

CEO পদ থেকে অবসর ঘোষণা Tim Cook-এর, Apple-এর দায়িত্ব সামলাবেন কে ?
Published : April 21, 2026 at 9:53 AM IST
হায়দরাবাদ : CEO পদ থেকে অবসর নেবেন টিম কুক ৷ সংস্থার তরফে এই খবর জানানো হয়েছে ৷ তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেবেন জন টার্নাস ৷ 2026 সালের 1 সেপ্টেম্বর তিনি সংস্থার CEO পদের দায়িত্ব নেবেন ৷
2011 সাল থেকে Apple-এর CEO পদে রয়েছেন টিম কুক ৷ CEO পদ থেকে অবসর নিলেও সংস্থা ছাড়বেন না ৷ জন টার্নাসের হাতে দায়িত্ব দিয়ে এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন প্রাক্তন CEO ৷
টিম কুক যে হঠাৎ করেই দায়িত্ব ছাড়ছেন এমনটা কিন্তু নয় ৷ 2025 সাল থেকেই এই বিষয়ে একাধিক জল্পনা তৈরি হয়েছিল ৷ সেই বছর নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Financial Times এ এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, 2026 সালের প্রথমের দিকেই CEO পদ থেকে অবসর ঘোষণা করতে পারেন কুক ৷ সেখানে আরও জানানো হয়েছিল, 2026 সালে iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ হবে ৷ সুতরাং সেই হিসেবে তাঁর অবসরের দিন পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছিল ৷
ওই প্রতিবেদনেই জানানো হয়েছিল টিম কুকের উত্তরসূরী হিসেবে জন টার্নাস-কে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ৷ তিনি বর্তমানে অ্য়াপেলের হার্ডওয়ার ইঞ্জিয়ারিং-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন ৷
কো ফাউন্ডার স্টিভ জোবসের মৃত্যুর পর, 2011 সাল থেকে অ্য়াপেলের CEO-র দায়িত্ব সামলাচ্ছেন টিম কুক ৷ বর্তমানে তাঁর বয়স 65 বছর ৷ তাঁর নেতৃত্বেই অ্য়াপেলের ভ্য়ালুয়েশন 350 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে 4 ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে ৷
1998 সালে Apple এ যোগদান করেন টুম কুক ৷ সেই সময় তিনি গ্লোবাল সাপ্লাই-চেইনের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ তারপর 2011 সালে নিজের হাতে ব্যাটন তুলে নেন ৷
নিজের অবসরের বিষয়ে টিম কুক জানিয়েছেন, "অ্যাপেলের CEO পদে থাকার জন্য আমি নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি ৷ আমি অ্য়াপেলকে ভীষণ ভালোবাসি ৷ এবং এমন একটা টিমের সঙ্গে আমি কাজ করেছি যেখানে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং সৃজনশীল মানুষরা রয়েছেন ৷" এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "Apple এর যে লক্ষ্য রয়েছে সেইদিকে পৌঁছে দিতে আমি সক্ষম হয়েছি ৷"
এদিকে এমন সময়ে Apple এর শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন হচ্ছে যেখানে AI নির্ভরশীলতা বাড়ছে ৷ বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে জন টার্নাস Apple-কে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটাই এখন দেখার ৷