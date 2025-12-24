লাফিয়ে বাড়ল বোনাসের অঙ্ক, এই কোম্পানির কর্মীদের এখন 'পৌষমাস'

লাফিয়ে বাড়ল বোনাসের অঙ্ক, এই কোম্পানির কর্মীদের এখন 'পৌষমাস'
Published : December 24, 2025 at 4:33 PM IST
হায়দরাবাদ : টপ পারফর্ম্য়ান্স কর্মীদের 50 শতাংশ বোনাস দেবে বিশ্বের বৃহত্তম শর্ট ভিডিও প্ল্য়াটফর্ম টিকটক (TikTok) ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম বিজনেস ইনসাইডারের রিপোর্ট অনুযায়ী, সংস্থার যে সব কর্মী টার্গেট পূরণ করার পরও অতিরিক্ত টার্গেট অর্জন করেছেন তাঁরা অতিরিক্ত বোনাসের সুবিধা পাবেন ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, TikTok এর লক্ষ্য, কর্মীদের অতিরিক্ত বোনাস এবং সংস্থার বৃদ্ধি ৷
Bytedance এর বিশ্বব্যাপী প্রায় কয়েক হাজার কর্মী রয়েছে ৷ সূত্রের খবর, প্রতিবছর দুবার করে প্রত্য়েক কর্মীর পারফরম্যান্স রিভিউ করে সংস্থাটি ৷ মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, এই দুই মাসে রিভিউয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্থাটির বেতন বৃদ্ধি করে এবং পারফরম্যান্স বোনাস দেয় ৷ পারফরম্যান্স বোনাসের বিষয়টি অবশ্য প্রতিটি কর্মীর জন্য ভিন্ন নিয়ম রয়েছে ৷ কিছু কর্মীকে দেড় মাসের বেতন, কিছু কর্মীকে 2 মাসের বেতন বোনাস দেওয়া হয় ৷ কিন্তু এবার যাঁরা টার্গেট পূরণ করে অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবেন তাঁদের 50 শতাংশ অতিরিক্ত বোনাস দেওয়া হবে ৷ এমনটাই দাবি ওই সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ৷
কর্মীদের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে M, F সহ বিভিন্ন রেটিং দেয় Bytedance ৷ M রেটিং অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে ৷ এবং F রেটিংয়ের অর্থ লক্ষ্যমাত্রার থেকেও অতিরিক্ত টার্গেট পূরণ করেছেন কর্মী ৷
শুধু বোনাস দেওয়াই নয় সংস্থার কর্মীদের রি স্ট্রাকচারও করা হবে ৷ টপ পারফরম্য়ার কর্মীদের 10 টি আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হবে ৷ এবং তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে ৷ মনে করা হচ্ছে যেহেতু টিকটকের 15 শতাংশ কিনেছে Oracle সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে কর্মীদের রি স্ট্রাকচার করা হবে ৷
এদিকে কয়েকমাস আগে ভারতে ফের টিকটক চালু হওয়া নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল ৷ কারণ হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে থাকা তাদের ওয়েবসাইট কাজ করতে শুরু করে ভারতে ৷ যদিও টিকটকের তরফে প্রেস বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, ভারত সরকারের নির্দেশ তারা মেনে চলবে ৷ সেই কারণে সরকারের তরফে এখনও টিকটক চালুর বিষয়ে কোনও সবুজ সংকেত পাওয়া যায়নি ৷