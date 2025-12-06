লঞ্চ হল চিনা সংস্থা Bytedance এর স্মার্টফোন, ভারতে মিলবে কীভাবে ?
Bytedance Smartphone : ZTE র লঞ্চ করা এই ফোনটির নাম দেওয়া হয়েছে, The Nubia M153 ৷ ভারতীয় অঙ্কে দাম প্রায় 63,400 টাকা ৷
Published : December 6, 2025 at 1:52 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন লঞ্চ করল চিনা টেলিকম সরঞ্জাম এবং কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স প্রস্তুতকারক সংস্থা ZTE ৷ ফোনটিতে রয়েছে Bytedance এর তৈরি করা AI ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল Doubao ৷ তবে এখনই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে না ৷ প্রাথমিকভাবে ডেভেলপার এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা এই ফোনটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Model And Price
ZTE র লঞ্চ করা এই ফোনটির নাম দেওয়া হয়েছে, The Nubia M153 ৷ দাম রাখা হয়েছে 505 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 63,400 টাকা ৷ বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি শুরু না হলেও ফোনটি লঞ্চ করার সঙ্গে সঙ্গে দামও ঘোষণা করা হয়েছে সংস্থার তরফে ৷
এই বিষয়ে Bytedance এর তরফে জানানো হয়েছে, তাদের তরফে একক ভাবে ফোন প্রস্তুত করার কোনও পরিকল্পনা নেই ৷ তবে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ফোন তৈরির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চালানো হচ্ছিল ৷ আর সেই মতো ZTE র স্মার্টফোনের সঙ্গে AI মডেল সংযুক্তিকরণে সম্মতি হয় তারা ৷
জানা গিয়েছে, স্মার্টফোনটি প্রস্তুত করতে যা যা হার্ডওয়ারের প্রয়োজন হয়েছে তার পুরোটাই সরবরাহ করেছে ZTE ৷ কিন্তু ফোনটির AI ডেভেলপমেন্ট হয়েছে Bytedance এর ল্য়াঙ্গুয়েজ মডেল Daubao দিয়ে ৷
কীভাবে কাজ করবে এই মডেলটি?
ZTE এবং Bytedance এর তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীরা একসঙ্গে মাল্টিপ্য়াল অ্য়াপ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ বুকিং, অনলাইন অর্ডার, ফাইল ডাউনলোড, ভয়েস অ্য়াসিস্ট্য়ান্ট সবকিছুই সম্ভব হবে Daubao AI চ্য়াটবটের মাধ্যমে ৷
Bytedance কী কাজ করে?
Bytedance হল একটি চাইনিজ ইন্টারনেট কোম্পানি ৷ যাদের তৈরি TikTok প্ল্য়াটফর্ম গোটা বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া ব্য়বহারকারীদের পছন্দের শীর্ষে ৷ ভারতেও TikTok সহ একাধিক প্ল্য়াটফর্ম অ্য়াকটিভ ছিল এই সংস্থার ৷ কিন্তু ভারত সরকারের নির্দেশে বর্তমানে কোনও প্ল্য়াটফর্মই ভারতে চালু নেই ৷
এদিকে এই স্মার্টফোনটি লঞ্চ হলেও ভারতে পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷ কারণ ভারতে ব্যবসা করার জন্য Bytedance কে অনুমতি দেয়নি ভারত সরকার ৷ সেইকারণে আদৌ ফোনটি ভারতে পাওয়া যাবে কিনা সেই নিয়ে রয়েছে সন্দেহ ৷
তবে এই প্রথম নয় ৷ এর আগেও Alibaba -র তৈরি করা AI ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল Oppo স্মার্টফোনে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি বিভিন্ন অ্য়ান্ডরয়েড প্ল্য়াটফর্ম Google Gemini ব্যবহার করে ৷ তবে iOS এ ব্য়বহার করা হয় Apple এর তৈরি করা তাদের নিজেদের AI মডেল Apple intelligence ৷