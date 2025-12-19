আর কোনও সমস্যা রইল না, আমেরিকায় ব্য়বসা করার সবুজ সংকেত পেল Tiktok, ভারতে কবে প্রত্যাবর্তন ?

আর কোনও সমস্যা রইল না, আমেরিকায় ব্য়বসা করার সবুজ সংকেত পেল Tiktok, ভারতে কবে প্রত্যাবর্তন ?
Tiktok : টিকটকের CEO Shou Zi Chew সংস্থার কর্মীদের জানিয়েছেন, বাইটডান্স - ওরাকেলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি নতুন সংস্থা তৈরি করবে ৷
Published : December 19, 2025 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ টালবাহানার পর Oracle এর চুক্তিবদ্ধ হয়ে নতুন মার্কিন কম্পানি হিসেবে নথিবদ্ধ হল শর্ট ভিডিও প্ল্য়াটফর্ম TikTok ৷ এতদিন পর্যন্ত TikTok সম্পূর্ণভাবে চিনা টেক কম্পানি Bytedance এর মালিকানায় ছিল ৷ কিন্তু নতুন চুক্তি অনুযায়ী টিকটকের 15 শতাংশ মালিকানা নিল Oracle ৷
আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা AFP জানিয়েছে, টিকটকের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার Shou Zi Chew সংস্থার কর্মীদের জানিয়েছেন, বাইটডান্স - ওরাকেলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি নতুন সংস্থা তৈরির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই চুক্তির মধ্যে রয়েছে Silver Lake এবং MGX নামে দুবাইয়ের একটি বিনিয়োগকারী ৷
নতুন এই চুক্তির ফলে, টিকটকের সম্পূর্ণ মালিকানা আর চিনা ইন্টারনেট কোম্পানি বাইটড্যান্স বা তাদের বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির উপরে থাকল না ৷ মার্কিন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি Oracle ও এবার টিকটকের মালিক হল ৷ এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর কোনও সমস্যায় পড়বে না টিকটক ৷
এই চুক্তির ফলে কী সুবিধা হবে ?
সংবাদ সংস্থা বা TikTok এর তরফে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি ৷ তবে টেক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মালিকানা হস্তান্তরের ফলে টিকটকের ডেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই স্টোর করবে Oracle ৷
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিকবার আইনি সমস্যার মুখোমুখি পড়েছিল TikTok ৷ অভিযোগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যও বাইটড্য়ান্সের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছিল মার্কিন প্রশাসনের তরফে ৷ যদিও প্রাথমিক ভাবে তেমন আগ্রহ না প্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে মার্কিন চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় বাইটড্যান্স ৷
2020 সালে ডেটা চুরির অভিযোগে ভারতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় TikTok সহ কয়েকশো অ্য়াপকে ৷ সেই সময়ই জল্পনা তৈরি হয়েছিল, ভারতে ব্যবসা জারি রাখতে Oracle এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে সংস্থাটি ৷ কিন্তু অচিরেই সেই জল্পনা চাপা পড়ে ৷ 2021 সালের 29 জানুয়ারি সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়, ভারতে কোনও অ্য়াপ পরিষেবা দেবে না বাইটড্য়ান্স ৷ প্রায় কয়েক হাজার ভারতীয় কর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই বিষয়ে ৷ ধীরে ধীরে বন্ধ করা হয় গুরগাঁও, মুম্বই, দিল্লি এবং আমেদাবাদ অফিস ৷ তারপর একাধিকবার সরকারের সঙ্গে বৈঠক হলেও অ্য়াপ খোলার বিষয়ে কোনও সমাধান সূত্র প্রকাশ হয়নি ৷
এদিকে মাস খানেক আগে ভারতে ফের TikTok এর ওয়েবসাইট চালু করা হয় ৷ কিন্তু Playstore এবং AppStore এ অ্য়াপটির কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ শর্ট ভিডিও ক্রিয়েটর এবং রিলস প্রেমীদের এখন প্রশ্ন ভারতে কি ফের Tiktok চালু হওয়ার কোনও সম্ভাবনা রয়েছে ? যদিও এই বিষয়ে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি বাইটড্যান্সের তরফে ৷