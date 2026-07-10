দৈনন্দিন জীবন সহজতর করে দেবে, স্মার্টফোনের এই 10টি কাজ জেনে রাখুন
স্মার্টফোনের মাধ্যমে একাধিক কাজ করা সম্ভব ৷ কী কী সেই কাজ ? জেনে নিন এই প্রতিবেদনে
Published : July 10, 2026 at 11:49 AM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন ব্যবহার এখন নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিনোদনও সম্ভব হয় এর মাধ্যমেই ৷ কিন্তু অনেকেই আছেন যাঁরা স্মার্টফোনকে পুরোপুরিভাবে নিজেদের কাজের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন না ৷ অর্থাৎ স্মার্টফোনের যতগুলি ফিচার রয়েছে সেগুলি পর্যপ্ত ব্যবহার করেন না ৷ এই প্রতিবেদনে আপনারা জানতে পারবেন এমন 10টি কাজ যেগুলি আপনি স্মার্টফোনের মাধ্যমে করতে পারবেন-
রিসার্চ - এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য খোঁজার জন্য ভরসা ছিল বিভিন্ন ওয়েবসাইট ৷ কিন্তু AI ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার ফলে যাবতীয় গবেষণা ও ব্রাউজিং আরও ভালোভাবে করার জন্য AI চ্যাটবটের উপর ভরসা করা যায় ৷ ল্যাপটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটার না থাকলেও স্মার্টফোনের মাধ্যমেই যেকোনও রিসার্চ করতে পারবেন ৷
ন্যাভিগেশন ও ম্যাপ - স্মার্টফোনে ব্যাপকভাবে ম্যাপের ব্যবহার বেড়েছে ৷ কোনও অচেনা জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন ম্যাপ জরুরি তেমনই কোনও লোকেশন খোঁজার জন্যও ভরসাযোগ্য মাধ্যম Maps ৷ তারমধ্যে Google Maps এবং Apple Maps সবথেকে বেশি গ্রহণযোগ্য ৷ স্মার্টফোনের মাধ্যমে সহজেই এই অ্যাপগুলি ব্যবহার করা সম্ভব ৷
ডিজিট্যাল পেমেন্টস- কোভিডের পরবর্তী সময় থেকে ডিজিট্যাল পেমেন্ট দ্রুত হারে বেড়েছে ৷ সামান্য চায়ের দাম দেওয়া থেকে বড় অ্যামাউন্টের কোনও সামগ্রী কিনতে ডিজিট্যাল পেমেন্ট সবথেকে সুবিধাজনক ৷ কারণ ক্যাশ রাখার ঝামেলা থাকে না ৷ এমনকী অনেক সংস্থা ক্যাশব্যাকও অফার করে ৷
মোবাইল ব্যাঙ্কিং - অতি জনপ্রিয় এই পরিষেবা এখন প্রতিটি ব্যাঙ্কই অফার করে ৷ ট্রানজাকশন দেখা, চেক বুক অর্ডার, টাকা ট্রান্সফারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর মাধ্যমে সম্ভব ৷ ফলে ব্যাঙ্কে যাওয়ার প্রয়োজন কমেছে ৷
বিনোদন - আগে কোনও নতুন সিনেমা বা কনসার্ট দেখার জন্য সিনেমা হল বা থিয়েটারে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল ৷ কিন্তু স্মার্টফোন চালু হওয়ার পর OTT প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাপক বেড়েছে ৷ বিভিন্ন প্রডাকশন হাউস সেখানেই রিলিজ করছে একাধিক সিনেমা ৷ সেই কারণে বিনোদনও এখন স্মার্টফোনেই সম্ভব ৷
ফটোগ্রাফি- স্মার্টফোনের দৌলতে সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সুযোগ বেড়েছে ৷ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের স্টিল ও ভিডিয়ো কন্টেন্ট তৈরি করেন ৷ আর তারজন্য প্রয়োজন ভালো ক্যামেরা ৷ স্মার্টফোনেই সেই চাহিদা মিটছে ৷
অর্গানাইজার - দৈনন্দিন কোন কোন কাজ জরুরি, কোন কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে তা স্মার্টফোনে নোট রাখা সম্ভব ৷ ফলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ এমনকী, একাধিক চ্যাটবট রয়েছে যেগুলি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করে ৷ সেই জাতীয় কোনও চ্যাটবট ইনস্টল করলে সহজেই আপনি নিজের দৈনন্দিন কাজ সহজেই করতে পারবেন ৷
হেল্থ ও ফিটনেস ট্রাকিং - শরীর সুস্থ আছে কিনা জানিয়ে দেবে স্মার্টফোন ৷ কারণ Samsung, Apple, Google এর মতো একাধিক সংস্থা তৈরি করছে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক অ্যাপ ৷ যেগুলি হেল্থ মনিটর করতে সক্ষম ৷ স্মার্টফোনে এই অ্যাপ রাখলে আপনার শরীরের যাবতীয় তথ্য থাকবে হাতের মুঠোয় ৷
জরুরি সহায়তা - কোনও বিপদে পড়লে স্মার্টফোনের SOS-এর মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব ৷ সিঙ্গল বাটন প্রেস ফিচারে পুলিশ, দমকলে যোগাযোগ হবে কয়েক মুহূর্তে ৷
অফিসের কাজ - জরুরি প্রয়োজনে বা অফিসের দরকারে ইমেল সহ গুগলের ওয়ার্কস্পেস দৈনন্দিন ব্যবহার করেন অনেকেই ৷ এই কাজ সহজেই স্মার্টফোনের মাধ্যমে করা সম্ভব ৷ অর্থাৎ আপনার কাছে যদি স্মার্টফোন থাকে তাহলে আপনি সহজেই গুগল ওয়ার্কস্পেস ব্যবহার করতে পারবেন ৷