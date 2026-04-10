ফেরার পথে বিপদের মুখোমুখি হবে Artemis II -এর স্পেসক্রাফ্ট ? ভয়ঙ্কর কথা শোনাল NASA

ফেরার পথে বিপদের মুখোমুখি হবে Artemis II -এর স্পেসক্রাফ্ট ? ভয়ঙ্কর কথা শোনাল NASA
Published : April 10, 2026 at 1:49 PM IST
কেপ ক্যানাভেরল : মহাকাশে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে আজ অর্থাৎ শুক্রবার ফিরছে Artemis II এর চার মহাকাশচারী ৷ ফ্লোরিডার স্থানীয় সময় 8.07 PM এ প্রশান্ত মহাসাগরে নামবে ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷ কিন্তু ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার 11 এপ্রিল ভার 5টা 37 মিনিটে নামবে মহাকাশযানটি ৷ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পুরো সফরের মধ্যে আজকের দিনটি সবথেকে ঝুকিপূর্ণ ৷
কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে গভীর মহাকাশ (Deep Space) ভ্রমণের উদ্দেশে রওনা দেয় ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷ মোট চার মহাকাশচারী এই অভিযানের অংশ হয়েছিলেন ৷ চাঁদে না নেমে চাঁদের কাছাকাছি ঘুরে ফের পৃথিবীতে ফিরে আসছে মহাকাশযানটি ৷ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের প্রক্রিয়াটি সবথেকে জটিল বলে জানানো হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় রি-এন্ট্রি ৷
কেন রি-এন্ট্রি প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ?
ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে তখন তার গতিবেগ থাকবে প্রায় 40 হাজার কিলোমিটারের আশপাশে ৷ সেইসময় বায়ুস্তরের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ হয় মহাকাশযানের ৷ এবং প্রায় 5000 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা 2760 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উৎপন্ন হয় ৷ তা সঠিকভাবে পরিচালনা না করলে বড়সড় বিপদ হতে পারে ৷
ওই মুহূর্তে ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টের সঙ্গে রেডিও সংযোগ করা সম্ভব হবে না ৷ এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি শরীরের উপর কার্যকর হতে শুরু করবে ৷ ফলে সামান্য় ভুলের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ৷ Artemis I অভিযানের সময়ও এই ধরনের বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ৷
2022 সালের ডিসেম্বর মাসে Artemis I মিশন হয়েছিল ৷ সেইসময় চাঁদের চারপাশ ঘুরে ফের পৃথিবীতে ফিরে আসে মহাকাশযান ওরিঅন ৷ সেই সময় ওরিঅনের হিট শিল্ডটি সমস্যায় পড়েছিল ৷ হিট শিল্ডের বাইরের অংশটি প্রায় 100টি অংশে ভেঙে গিয়েছিল ৷ ওই বাহ্যিক অংশটির নাম Avcoat ৷
এরপর পুরো বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত করে NASA ৷ 121টি টেস্ট ও মাইক্রোস্কোপিক অ্যানালিসিস করে মার্কিন গবেষণা সংস্থাটি জানায়, গ্য়াসের চাপের তারতম্যের কারণেই এই সমস্যা হয়েছে ৷ Artemis II মিশনে যাতে এই সমস্যা না তৈরি হয় তার জন্যই আরও সতর্ক NASA ৷
যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে তখন Avocoat পুড়তে শুরু করবে ৷ এবং একধরনের গ্যাস তৈরি করবে ৷ স্পেসক্রাফ্টের আশপাশে যে বিপুল পরিমাণে হিট জেনারেট হয় তা কমাতে ওই গ্যাস সহায়তা করে ৷
Artemis I এ কোনও মহাকাশচারী ছিলেন না ৷ কিন্তু Artemis II তে রয়েছেন চার মহাকাশচারী ৷ ফলে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় NASA ৷ সেই কারণে এই অভিযানে রি-এন্ট্রি প্রক্রিয়াই বদলে দিয়েছে তারা ৷ স্টিপার এন্ট্রি প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে ৷ এক্ষেত্রে হিটিং জ়োনে বেশিক্ষণ থাকতে হবে না মহাকাশযানটিকে ৷
এই বিষয়ে নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তাঁরা পুরো বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখছেন ৷ পুরো পরিবেশ এবং ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টের উপাদানের দিকে নজর রাখছেন তাঁরা ৷ একাধিক থার্মাল প্রোটেকশন পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে ৷