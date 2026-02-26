লঞ্চ হল Samsung Galaxy S26 series, দেখুন বিস্তারিত Specifications
Samsung Galaxy S26 series : Samsung এর এই লেটেস্ট সিরিজের মধ্যে রয়েছে Galaxy S26, Galaxy S26 Plus এবং Galaxy S26 Ultra
Published : February 26, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল বহু প্রতীক্ষিত স্মার্টফোন সিরিজ Samsung Galaxy S26 ৷ সান ফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত একটি ইভেন্টে এই ফ্ল্য়াগশিপ সিরিজটি গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Samsung এর এই লেটেস্ট সিরিজের মধ্যে রয়েছে Galaxy S26, Galaxy S26 Plus এবং Galaxy S26 Ultra ৷ যেহেতু এই স্মার্টফোন সিরিজটি গ্লোবাল লঞ্চ করেছে সেই কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফোনটির দাম ভিন্ন ৷
Samsung Galaxy S26 Series: India Prices
এই সিরিজের টপ মডেল হল Galaxy S26 Ultra ৷ এই মডেলটির 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 40 হাজার টাকা ৷ 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 60 হাজার টাকা ৷ এবং 16GB RAM + 1TB স্টোরেজ ভ্য়ারিয়েন্ট মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 1.90 হাজার টাকা ৷
এই সিরিজের একদম বেস মডেলটি হল Galaxy S26 ৷ এই মডেলটির দাম 87999 টাকা ৷ এই দামে 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 08 হাজার টাকা ৷ 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 20 হাজার এবং 12GB RAM + 512GB ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 40 হাজার টাকা ৷
Samsung Galaxy S26 Series Specifications
|Galaxy S26
|Galaxy S26 Plus
|Galaxy S26 Ultra
Processor
|CPU Speed- 3.8 GHz, 3.26 GHz, 2.76 GHz (Deca-Core)
|CPU Speed- 3.8 GHz, 3.26 GHz, 2.76 GHz (Deca-Core)
|CPU Speed - 4.74 GHz, 3.6 GHz (Octa-Core)
Display
|15.93 cm full rectangle / 15.59 cm rounded corners
Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 2340 x 1080 (FHD+)
|16.91 cm full rectangle / 16.55 cm rounded corners
Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+)
|17.49 cm full rectangle / 17.14 cm rounded corners
Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+)
Camera
|Rear- 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP
Front - 12.0 MP
|Rear - 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP
Front - 12.0 MP
|Read - 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP
Front- 12.0 MP
Storage/Memory
|256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB
|256 GB / 512 GB / 1TB
Network/Bearer
|Dual-SIM (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)
|Dual-SIM (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)
|Dual Sim (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)
Connectivity
|USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4
|USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4
|USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4
OS
|Android
|Android
|Android
Physical specification
|Dimension (HxWxD, mm) - 149.6 x 71.7 x 7.2
Weight (g)-167
|Dimension (HxWxD, mm) - 158.4 x 75.8 x 7.3
Weight (g)-190
|Dimension (HxWxD, mm) - 163.6 x 78.1 x 7.9
Weight (g)-214
Sensors
|Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
|Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
|Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Battery
|Video Playback Time (Hours)- Up to 30
4300mAh
|Video Playback Time (Hours)- Up to 30
4900mAh
|Video Playback Time (Hours)- Up to 31
5000mAh
Software Support
|Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033
|Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033
|Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033
Audio and Video
|MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
|MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
|MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Samsung Galaxy S26 Series Price Details-
|Model
|RAM
|Storage
|Price (INR)
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|256GB
|Rs 1,39,999
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|512GB
|Rs 1,59,999
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|16GB
|1TB
|Rs 1,89,999
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|256GB
|Rs 87,999
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|512GB
|Rs 1,07,999
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|256GB
|Rs 1,19,999
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|512GB
|Rs 1,39,999