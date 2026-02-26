ETV Bharat / technology

লঞ্চ হল Samsung Galaxy S26 series, দেখুন বিস্তারিত Specifications

Samsung Galaxy S26 series : Samsung এর এই লেটেস্ট সিরিজের মধ্যে রয়েছে Galaxy S26, Galaxy S26 Plus এবং Galaxy S26 Ultra

The Samsung Galaxy S26 series officially launched
লঞ্চ হল Samsung Galaxy S26 series (ছবি- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 11:02 AM IST

হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল বহু প্রতীক্ষিত স্মার্টফোন সিরিজ Samsung Galaxy S26 ৷ সান ফ্রান্সিস্কোতে অনুষ্ঠিত একটি ইভেন্টে এই ফ্ল্য়াগশিপ সিরিজটি গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Samsung এর এই লেটেস্ট সিরিজের মধ্যে রয়েছে Galaxy S26, Galaxy S26 Plus এবং Galaxy S26 Ultra ৷ যেহেতু এই স্মার্টফোন সিরিজটি গ্লোবাল লঞ্চ করেছে সেই কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফোনটির দাম ভিন্ন ৷

Samsung Galaxy S26 Series: India Prices

এই সিরিজের টপ মডেল হল Galaxy S26 Ultra ৷ এই মডেলটির 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 40 হাজার টাকা ৷ 12GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 60 হাজার টাকা ৷ এবং 16GB RAM + 1TB স্টোরেজ ভ্য়ারিয়েন্ট মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 1.90 হাজার টাকা ৷

এই সিরিজের একদম বেস মডেলটি হল Galaxy S26 ৷ এই মডেলটির দাম 87999 টাকা ৷ এই দামে 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 08 হাজার টাকা ৷ 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 20 হাজার এবং 12GB RAM + 512GB ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 40 হাজার টাকা ৷

Samsung Galaxy S26 Series Specifications

Galaxy S26Galaxy S26 PlusGalaxy S26 Ultra

Processor

CPU Speed- 3.8 GHz, 3.26 GHz, 2.76 GHz (Deca-Core)CPU Speed- 3.8 GHz, 3.26 GHz, 2.76 GHz (Deca-Core)CPU Speed - 4.74 GHz, 3.6 GHz (Octa-Core)

Display

15.93 cm full rectangle / 15.59 cm rounded corners
Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 2340 x 1080 (FHD+)		16.91 cm full rectangle / 16.55 cm rounded corners
Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+)		17.49 cm full rectangle / 17.14 cm rounded corners
Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+)

Camera

Rear- 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP
Front - 12.0 MP		Rear - 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP
Front - 12.0 MP		Read - 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP
Front- 12.0 MP

Storage/Memory

256 GB / 512 GB256 GB / 512 GB256 GB / 512 GB / 1TB

Network/Bearer

Dual-SIM (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) Dual-SIM (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)Dual Sim (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)

Connectivity

USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4USB Type-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB Type-C, Bluetooth v5.4

OS

AndroidAndroidAndroid

Physical specification

Dimension (HxWxD, mm) - 149.6 x 71.7 x 7.2
Weight (g)-167		Dimension (HxWxD, mm) - 158.4 x 75.8 x 7.3
Weight (g)-190		Dimension (HxWxD, mm) - 163.6 x 78.1 x 7.9
Weight (g)-214

Sensors

Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity SensorAccelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity SensorAccelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor

Battery

Video Playback Time (Hours)- Up to 30
4300mAh		Video Playback Time (Hours)- Up to 30
4900mAh		Video Playback Time (Hours)- Up to 31
5000mAh

Software Support

Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033Security Update Period (Valid until)- 28 February 2033

Audio and Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMMP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMMP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

Samsung Galaxy S26 Series Price Details-

ModelRAMStoragePrice (INR)
Samsung Galaxy S26 Ultra12GB256GBRs 1,39,999
Samsung Galaxy S26 Ultra12GB512GBRs 1,59,999
Samsung Galaxy S26 Ultra16GB1TBRs 1,89,999
Samsung Galaxy S2612GB256GBRs 87,999
Samsung Galaxy S2612GB512GBRs 1,07,999
Samsung Galaxy S26 Plus12GB256GBRs 1,19,999
Samsung Galaxy S26 Plus12GB512GBRs 1,39,999
