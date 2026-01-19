গাড়িতে AC চালিয়ে মাইলেজ কত ? বাধ্যতামূলক ভাবে জানাতে হবে গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাকে

গাড়িতে AC চালিয়ে মাইলেজ কত ? বাধ্যতামূলক ভাবে জানাতে হবে গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাকে
Car mileage : বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রকাশ হয়েছে ৷ সেখানে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
Published : January 19, 2026 at 1:59 PM IST
হায়দরাবাদ : গাড়ির মালিকদের দীর্ঘদিনের একটি অভিযোগ থাকে ৷ অনেকেই জানান, কোম্পানির তরফে যে মাইলেজ ডিম্যান্ড বা দাবি করা হয়, গাড়ি চালিয়ে সেই অনুযায়ী মাইলেজ পাওয়া যায় না ৷ তার অবশ্য অনেক থাকে ৷ তবে এইসবের মধ্যে একটি বড় কারণ হল গাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার ৷ কারণ গাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে গাড়ির মাইলেজ অনেকটাই কমে যায় ৷ এবার এই বিষয়টিতে নজর দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র চালিয়ে এবং না চালিয়ে কত মাইলেজ থাকে তা আলাদা আলাদা ভাবে জানাতে হবে ৷ বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রকাশ হয়েছে ৷ সেখানে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 2026 সালের 1 অক্টোবরের পর যে সব M1 ক্যাটাগরির যে প্যাসেঞ্জার ভেহিক্যাল ভারতে আমদানী করা হবে সেই গাড়িতে এই নিয়ম মেনে চলতে হবে ৷ এরমধ্যে ইন্টারন্যাল কম্বাসটন ইঞ্জিন (ICE) এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির (EV) জন্যও এই নির্দেশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ ওই গাড়িগুলির ক্ষেত্রে AIS-213 অনুযায়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র চালিয়ে ও বন্ধ করে কত মাইলেজ থাকবে সেই বিষয়টি জানাতে হবে ৷
এই বিষয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমানে কোনও সংস্থার তরফে যে মাইলেজ দেওয়া থাকে তা শুধুমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বন্ধ রেখে ৷ কিন্তু এবার থেকে AC চালিয়ে ও বন্ধ রেখে মাইলেজ আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে হবে ৷ সংস্থার ওয়েবসাইট এবং ইউজার ম্যানুয়ালে ওই মাইলেজ যেন উল্লেখ থাকে তার জন্য় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ শুধু ভারতে উৎপাদন হওয়া গাড়ি নয়, যে সব গাড়ি আমদানী হয় সেই সব গাড়ির ক্ষেত্রে এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে ৷
মন্ত্রকের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, ক্রেতারা যাতে গাড়ি সম্পর্কিত সঠিক তথ্য পায় এবং তাদের যাতে গাড়ি সম্পর্কিত কোনও ভুল তথ্য না দেওয়া হয় তার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি ভেহিক্যাল ইমিশন নিয়ে গাড়ি চালক ও মালিকদের সচেতন করতে নতুন একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এর ফলে আগামী দিনে গাড়ির ক্রেতাদের আরও কয়েকটি বিষয়ে নজর দিতে বাধ্য করা হতে পারে ৷ যদিও সেই বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷