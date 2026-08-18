পুরনো গাড়ির বয়সসীমা পাঁচ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব কেন্দ্রের, কারা এই সুবিধা পাবেন ?

পুরনো গাড়ির বয়সসীমা পাঁচ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব কেন্দ্রের, কারা এই সুবিধা পাবেন ?
কেন্দ্রের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল পরিবহণ ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং পরিবেশবান্ধব বাণিজ্যিক গাড়ির ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়া।
Published : August 18, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : পরিবেশবান্ধব বাণিজ্যিক পরিবহণে উৎসাহ দিতে বড় পদক্ষেপের প্রস্তাব দিল কেন্দ্র। ব্যাটারি, হাইড্রোজেন এবং প্রাকৃতিক গ্যাসচালিত বাণিজ্যিক গাড়ির ন্যাশনাল পারমিটের আওতায় থাকা গাড়িগুলির বয়সসীমা পাঁচ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক (MoRTH)।
বর্তমানে ন্যাশনাল পারমিট ব্যবস্থার আওতায় থাকা বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা 12 বছর এবং 15 বছর। নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে ব্যাটারি, হাইড্রোজেন এবং প্রাকৃতিক গ্যাসচালিত গাড়ির ক্ষেত্রে এই সীমা যথাক্রমে 17 বছর এবং 20 বছর পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তবে এই সুবিধা সব ধরনের বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আপাতত নির্দিষ্ট ধরনের গাড়ির ক্ষেত্রেই এই বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল পরিবহণ ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং পরিবেশবান্ধব বাণিজ্যিক গাড়ির ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়া।
পাঁচ বছরের জন্য মিলবে ন্যাশনাল পারমিট
ন্যাশনাল পারমিট ব্যবস্থাতেও পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র। বর্তমানে যেখানে প্রতি বছর অনুমোদন বা Authorisation নবীকরণ করতে হয়, সেখানে এবার একসঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য অনুমোদন নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
প্রস্তাব অনুযায়ী, এর জন্য প্রতি বছর ফি দিতে হবে 16500 টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছরের অনুমোদনের জন্য মোট খরচ হবে 82,500 টাকা। এতে বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের বারবার পারমিট নবীকরণের ঝামেলা কমবে।
VAHAN ডেটাবেস ব্যবহারে কমবে কাগজপত্র
গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও পারমিট সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে আরও ডিজিটাল করারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য VAHAN ডেটাবেসের তথ্য ব্যবহার করে অতিরিক্ত কাগজপত্রের প্রয়োজন কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
বদল আসছে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনেও
সম্পূর্ণ তৈরি গাড়িকে পরিবর্তন করে অ্যাডাপ্টেড ভেহিকল বানানো হলে, অথবা ডিলারের রাজ্য ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করা হলে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হবে 45 দিন।
এর পাশাপাশি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন এবং পারমিট সংক্রান্ত ফর্মে আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।