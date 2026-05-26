সর্বপ্রথম EV সুপারকার লঞ্চ করল Ferrari, চোখ ধাঁধানো ডিজাইন
Published : May 26, 2026 at 11:41 AM IST
হায়দরাবাদ : Ferrari অফিসিয়ালি প্রকাশ্যে আনল তাদের সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক গাড়ি Ferrari Luce ( ফেরারি লুচ) ৷ রোমে এই গাড়িটি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ৷ তবে পেট্রল ও হাইব্রিড মডেলের গাড়িগুলিও তাদের বিভিন্ন লাইনআপে থাকবে ৷
কেন Ferrari Luce গুরুত্বপূর্ণ ?
এই গাড়িটিই Ferrari-র সর্বপ্রথম EV মডেল ৷ পাশাপাশি Ferrari Luce হল সর্বপ্রথম 4 দরজা বিশিষ্ট EV মডেল ৷ এবং এই গাড়িতেই রয়েছে 5 আসনের ব্যবস্থা ৷ অর্থাৎ চালক সহ মোট 5 জন এই গাড়িতে করে ট্রাভেল করতে পারবেন ৷ সম্পূর্ণ নতুন প্ল্যাটফর্মে এবং নতুন ইঞ্জিন আর্কিটেকচারে এই গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই গাড়িটির প্রযুক্তি এবং ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তুলনামূলক বেশি কেবিন স্পেস পাওয়া সম্ভব হয় ৷ ফলে যাত্রী ও প্যাসেঞ্জারের ক্ষেত্রে আরও আরামদায়ক যাত্রা করা সম্ভব ৷
মোট চারটি ইলেকট্রিক মোটর দেওয়া হয়েছে এই গাড়িতে ৷ প্রতিটি চাকার উপর একটি করে মোটর বসানো হয়েছে ৷ যেখান থেকে মোট 1050hp আউটপুট সম্ভব ৷ কম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, কন্ট্রোল মোডে 11,500Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে এই গাড়িটি ৷ যার ফলে প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিমি স্পিড উঠতে সময় লাগে মাত্র 2.5 সেকেন্ড ৷ এবং প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 200 কিমি স্পিড তুলতে সময় লাগে 6.8 সেকেন্ড ৷ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 310 কিমি স্পিড তুলতে পারে এই গাড়িটি ৷
এই EV তে দেওয়া হয়েছে 122kWh এর ব্যাটারি প্যাক ৷ এই ব্যাটারি প্যাকটি বিশেষভাবে ডিজাইন, পরীক্ষা ও অ্যাসেম্বল করা হয়েছে ৷ যার পুরো কাজটি করা হয়েছে ইতালির মারানেল্লোতে ৷ এই গাড়িটি 350kW স্পিড সাপোর্ট করতে পারে ৷ এবং 70kWh চার্জ রিকভার করতে পারে মাত্র 20 সেকেন্ডে ৷ সিঙ্গল চার্জে 530 কিমি যেতে পারবে বলে জানানো হয়েছে ৷
এই গাড়িটির মূল বিশেষত হল থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ৷ ব্যাটারি টেম্পারেচার সঠিক মাত্রায় রাখার জন্য কমপ্লেক্স কুলিং সিস্টেম ডিজাইন করা হয়েছে ৷ এবং হাই স্পিড ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে যাতে সঠিক মাত্রায় পাওয়ার সরবরাহ হয় সেই বিষয়টিও অতি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে ৷
ফেরারি লুচের জন্য একটি বিশেষ এবং অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ডিজাইন করা হয়েছে ৷ কোনও আর্টিফিসিয়াল ইঞ্জিন সাউন্ড ব্যবহার করা হবে না ৷ বদলে গাড়িটির স্বাভাবিক ভাইব্রেশন এবং ফ্রিকোয়েন্সি থেকে বিশেষ আওয়াজ বের হবে ৷
ডিজাইনের দিক থেকেও Ferrari Luce অন্য মডেলগুলির থেকে বেশ আলাদা ৷ LoveFrom এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই মডেলটি ডিজাইন করা রয়েছে ৷ Lovefrom হল বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ক্রিয়েটিভ এজেন্সি ৷ যারা মূলত বিভিন্ন প্রিমিয়াম প্রডাক্ট ডিজাইন করে থাকে ৷ স্মুথ গ্লাস-হেভি প্রফাইলের উপর তৈরি করা হয়েছে গাড়িটি ৷ ফ্রন্ট হুইল 23 ইঞ্চির এবং রিয়ার হুইল 24 ইঞ্চির রয়েছে ৷
গাড়িটির ভিতরে ফিজিক্যাল সুইচ এবং তারসঙ্গে OLED ডিসপ্লে রয়েছে ৷ ব্যবহার করা হয়েছে Samsung Display ৷ 21 স্পিকারের অডিয়ো সিস্টেম রয়েছে ৷ এবং তুলনামূলক বড় লাগেজ স্পেস দেওয়া হয়েছে ৷