স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, কিন্তু এর ভিতরে কী কী রয়েছে জানেন ? জানুন প্রতিটি খুঁটিনাটি

স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, কিন্তু এর ভিতরে কী কী রয়েছে জানেন ? জানুন প্রতিটি খুঁটিনাটি
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে ছোট্ট ডিভাইসটি আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী তার ভিতরে কী কী উপাদান রয়েছে তা আমাদের অনেকের অজানা । জানুন এই প্রতিবেদনে ।
Published : October 19, 2026 at 3:49 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন এখন নিত্যদিনের একটি অত্যাবশ্যকীয় ডিভাইসে পরিণত হয়েছে । কারণ স্মার্টফোন যে এখন শুধুমাত্র কথা বলার জন্যই সীমাবদ্ধ রয়েছে এমনটা কিন্তু নয় । ইন্টারনেট দুনিয়ার যাবতীয় কাজ, গেমিং, বিনোদন-সবকিছুই এখন স্মার্টফোনের মাধ্যমেই করা সম্ভব । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে ছোট্ট ডিভাইসটি আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী তার ভিতরে কী কী উপাদান রয়েছে তা আমাদের অনেকের অজানা ।
কয়েক ইঞ্চির এই ডিভাইসের ভিতরে থাকে প্রায় শতাধিক উপাদান । যা একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে । আর সেই কারণে কোনও একটি উপাদানের সমস্যা হলেই পুরো ডিভাইসটি অকেজো হয়ে যেতে পারে । এই প্রতিবেদনে জানুন স্মার্টফোনের ভিতরের কাহিনী ।
স্মার্টফোনের ভিতরে যে সরঞ্জাম থাকে সেগুলিকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ।
- প্রথমত কোর ফাংশানাল এরিয়া
- দ্বিতীয়ত স্ট্রাকচারাল কম্পোন্যান্ট
- তৃতীয়ত সেন্সর কম্পোন্যান্ট
কোর ফাংশানাল এরিয়া
এই অংশের মধ্যে যে-সব সামগ্রী থাকে সেগুলিকে মূলত পারফরম্যান্স ও ক্ষমতার হিসেবে বিচার করা হয় । এবং কোনও একটি স্মার্টফোন কেনার সময় ক্রেতারা যে সব বিষয়গুলির খোঁজখবর নেন সেগুলি মূলত এই অংশেই থাকে । কোর ফাংশানাল এরিয়াতে থাকে-
- মাদারবোর্ড-স্মার্টফোনের বিভিন্ন সরঞ্জাম যে বোর্ডের উপর সংযুক্ত থাকে । এটিকে Heart of Smartphone বলা হয় ।
- CPU- স্মার্টফোনের প্রসেসিং ইউনিট ।
- GPU- এর পুরো কথা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট । যেখানে স্মার্টফোনের বিভিন্ন ভিস্যুয়াল এলিমেন্টগুলি পরিচালনা করা হয় ।
- RAM - যে কোনও স্মার্টফোন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট প্রসেসিং স্পিড প্রয়োজন হয় । RAM অ্যাক্টিভ অ্যাপ ও প্রসেস স্টোর করে । কিছু সময়ের জন্য ডেটা স্টোর করে ফোনের প্রতিটি কাজ মসৃণভাবে পরিচালনা করে এই এলিমেন্ট ।
- স্টোরেজ চিপ - ফোনের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য স্টোর থাকে এখানে ।
- পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট চিপ- যেখান থেকে ফোনের ভোল্টেজ, চার্জিং, অডিয়ো ডিকোডিং এবং অয়ারলেস কমিউনিকেশন সম্পন্ন হয় ।
- Battery-এই অংশে ব্যাটারি রাখা থাকে । যা বিভিন্ন সরঞ্জাম পরিচালনার জন্য পাওয়ার পরিবহন করে ।
- ডিসপ্লে সিস্টেম- স্মার্টফোনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটি কোর ফাংশানাল এরিয়াতে থাকে । যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব হয় । এবং স্মার্টফোনের সঙ্গে ব্যবহারকারীর সংযোগ এই এলিমেন্টের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় ।
- ক্যামেরা মডিউল- কোর ফাংশানাল এরিয়াতে থাকে স্মার্টফোনের ক্যামেরা মডিউল ।
- কমিউনিকেশন মডিউল- ফোনের সেলুলর নেটওয়ার্ক, WiFi এবং ব্লুটুথ, GPS এবং GNSS, NFC চিপ-এই অংশের মধ্যে রাখা হয় ।
স্ট্রাকচারাল কম্পোন্যান্ট
স্মার্টফোনের স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টে যে সব অংশ থাকে সেগুলি আমরা অনুভব করতে পারি এবং দেখতেও পাই । এই অংশের মধ্যে রয়েছে-
- মিড ফ্রেম চ্যাচিস - এই অংশকে স্মার্টফোনের খাঁচা বলা হয় । যেখানে মাদারবোর্ড, ব্যাটারি এবং কোর ফাংশানাল এরিয়ার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সংযুক্ত থাকে ।
- ব্যাক কভার অংশ - এই অংশের মধ্যে কাচ, সেরামিক, ধাতব বা প্ল্যাস্টিক বস্তু থাকে ।
- স্পিকার ও মাইক্রোফোন- যার মাধ্যমে বিভিন্ন অডিয়ো আউটপুট ও ইনপুট হয় ।
- ভাইব্রেশন মোটর - যার মাধ্যমে ফোন ভাইব্রেট হয় । এটাও স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টের অংশ ।
- ফিজিক্যাল বাটন - প্রতিটি স্মার্টফোনে বেশ কয়েকটি সুইচ থাকে । যা স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টের অংশ ।
সেন্সর কম্পোন্যান্ট
প্রতিটি স্মার্টফোনে থাকে একাধিক সেন্সর । যেগুলি ফোনকে সঠিকভাবে রেসপন্স করতে সহায়তা করে । তারমধ্যে রয়েছে প্রক্সিমিটি ও অ্যাম্বিয়েন্ট সেন্সর, অ্যাকসেলেরোমিটার এবং গাইরোস্কোপ, ম্যাগনেটোমিটার, ব্যারোমিটার, কালার টেম্পারেচর সেন্সর, বায়োমেট্রিক সেন্সর ইত্যাদি ।