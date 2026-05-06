The Android Show-এর দিন ঘোষণা ! স্মার্টফোনের জন্য নতুন কী কী লঞ্চ হবে ? জানুন
Google এর তরফে জানানো হয়েছে এবারের ডেভেলপার কনফারেন্স ইভেন্ট হতে চলেছে ৷ যা অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷
Published : May 6, 2026 at 1:03 PM IST
হায়দরাবাদ : The Android Show ইভেন্টের জন্য দিন ঘোষণা করল Google ৷ মঙ্গলবার মাউন্টেনভিউ টেক জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, মে মাসের 12 তারিখ The Android Show: I/O Edition-এর আয়োজন করা হয়েছে ৷ এবং ভার্চুয়ালি পুরো বিষয়টি হবে ৷ এই ইভেন্টের পরেই আয়োজন করা হবে ডেভেলপার কনফারেন্স ৷ সেটাও চলতি মাসে আয়োজন করা হবে ৷
Google এর তরফে জানানো হয়েছে এবারের ডেভেলপার কনফারেন্স ইভেন্ট হতে চলেছে ৷ যা অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ যদিও কেন বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট হিসেবে বলা হচ্ছে সেই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা Android 17 এ বড়সড় কোনও ফিচার লঞ্চ করা হতে পারে ৷
The Android Show Will Be Hosted on May 12
একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করেছে Google ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এবারের Android Show মে মাসের 12 তারিখ লঞ্চ করা হবে ৷ ভার্চুয়াল এই ইবেন্টটি 10 AM (PT) থেকে শুরু হবে ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী যা সাড়ে 10টা ৷ এই ইভেন্টের একটি অফিসিয়াল টিজারও প্রকাশ করা হয়েছে ৷ কিন্তু সেখানেও Android 17 এর জন্য নতুন কোনও ফিচার বা কোনও টুলস লঞ্চের বিষয়ে জানানো হয়নি ৷
ইতিমধ্যে Android 17 এর বিটা ভার্সন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ফার্স্ট, সেকেন্ড ভার্সন লঞ্চ করা হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ মার্চ মাসে লঞ্চ করা হয়েছিল থার্ড ভার্সন এবং এপ্রিল মাসে লেটেস্ট বিটা ভার্সন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত পারফরম্যান্স অপটিমাইজিং এবং আরও মসৃন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য লেটেস্ট ভার্সনটির ৷
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, The Android Show-তে Android Auto, Wear OS, Android XR, এবং Android TV-র জন্য নতুন কিছু ফিচার লঞ্চ করা হতে পারে ৷ এর পাশাপাশি বিভিন্ন ডিভাইসে নতুন ফিচার কবে থেকে চালু করা হবে সেই তথ্যও জানানো হবে ৷
কোথায় এই শো দেখা যাবে ?
যেহেতু চলতি বছরে Google's Android Show ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হয়েছে সেই কারণে যে কেউ এই শো- দেখতে পারেন ৷ Android Youtube চ্যানেলে এই শো সম্প্রচার করা হবে ৷ 12 মে এই ইভেন্ট দেখার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করুন ৷