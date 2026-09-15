1980-এর ছবি তৈরি করতে দৈনিক 87,00,000 লিটার পানীয় জলের প্রয়োজন হচ্ছে ChatGPT-র ? ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে

1980-এর ছবি তৈরি করতে দৈনিক 87,00,000 লিটার পানীয় জলের প্রয়োজন হচ্ছে ChatGPT-র ? ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে
প্রতিদিন প্রায় 300 মিলিয়ন ছবি তৈরি করছে চ্যাটজিপিটি ৷ ফলে মডেলটি ঠান্ডা করতে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জল ৷
Published : September 15, 2026 at 5:40 PM IST
হায়দরাবাদ : বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই 1980 ট্রেন্ডে মজেছে নেট নাগরিকরা ৷ AI চ্য়াটবট ChatGPT-র মাধ্যমে প্রায় সিংহভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তৈরি করছেন নিজেদের পুরনো দিনের ছবি ৷ এবং তা শেয়ার করছেন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ৷
ছবি তৈরি ও তা শেয়ার করার বিষয়টি খুবই সহজ ৷ সর্বসাকুল্যে হয়তো 10 থেকে 15 সেকেন্ডেই পুরো কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে ৷ কিন্তু এর পিছনে যে ভয়ঙ্কর দিক রয়েছে তা হয়তো অনেকেরই অজানা ৷ কারণ এই ধরনের ট্রেন্ডে ব্যাপকভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে ৷
2025 সালে এই ধরনের Ghibli নামে একটি ফটো ট্রেন্ড সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল ৷ যার কারিগর ছিল ChatGPT ৷ সেক্ষেত্রে একপ্রকার বাধ্য হয়েই সংস্থার CEO শ্যাম অল্টম্যান এই ট্রেন্ড থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন ৷ কারণ একটাই, যে কোনও ট্রেন্ড তৈরি হলে তা প্রসেস করতে AI ডেটা সেন্টারে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ও জলের খরচ হয় ৷ আর চিন্তার কারণ সেটাই ৷
যে কোনও ছবি তৈরির জন্য চ্যাটজিপিটিতে দিতে হয় নির্দিষ্ট প্রম্পট ৷ এবং সেই প্রম্পট পৌঁছয় ডেটা সেন্টারে ৷ তাপর অতি ক্ষমতাশালী প্রসেসর প্রম্পট অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছবি তৈরি করে ৷ যার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর বিদ্যুৎ ৷ এবং এই সিস্টেম তৈরি ঠান্ডা করতে বিপুল পরিমাণ পানীয় জলও ব্যবহার করতে হয় ৷
Carnegie Mellon University এবং Hugging Face-এর দেওয়া একটি তথ্য অনুযায়ী একটি AI ইমেজ তৈরি করতে 0.01 থেকে 0.29 কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় ৷ ফলে যখন মিলিয়ন মিলিয়ন ছবি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় ৷ International Energy Agency-ইতিমধ্যে জানিয়েছে বর্তমানে ডেটা সেন্টারগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় 2030 সালে বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ দ্বিগুন হবে ৷ MIT তাদের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, 2022 সালের শেষ পর্যন্ত ডেটা সেন্টারগুলি পরিচালনার জন্য 2688 মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ছিল ৷ পরবর্তী বছরে যা বেড়ে হয়েছে 5341 মেগাওয়াট ৷
শুধুই কি বিদ্যুতের ব্যবহার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ? বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বিদ্যুতের ব্যবহার যেমন চিন্তার কারণ তেমনই জলের ব্যবহার নিয়েও চিন্তা রয়েছে ৷ অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই, ডেটা সেন্টার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ পানীয় জল ব্যবহার করতে হয় ৷
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, GPT 3-কে প্রশিক্ষণ দিতে 7 লাখ লিটার পরিষ্কার জলের প্রয়োজন হতে পারে ৷ অন্যদিকে ChatGPT-র সঙ্গে 20 থেকে 50টি প্রশ্নোত্তরে 500 মিলিলিটার জল প্রয়োজন হয় ৷ জায়গা, প্রশ্নের ধরন, কুলিং টেকনোলজি ও বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে জলের পরিমাণের তারতম্য হতে পারে ৷
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি স্ট্যান্ডার্ড রেজলিউশনের ছবি জেনারেট করতে 29 মিলিলিটার জল প্রয়োজন হয় ৷ এই পরিমাণ জল সামান্য মনে হলেও বিশ্বব্যাপী যখন কোটি কোটি ছবি তৈরি হয় তখন তার পরিমাণ বিপুল হয় ৷ ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে দৈনিক প্রায় 300 মিলিয়ন AI ইমেজ তৈরি হয় ৷ অর্থাৎ মোট জলের ব্যবহার হয় (300000000 × 29) 8,700,000,000 মিলিলিটার ৷ অর্থাৎ 87 লাখ লিটার পানীয় জলের ব্যবহার হয় ৷
এদিকে পানীয় বিশুদ্ধ জল ছাড়া কোনও জলই ডেটা সেন্টারে ব্যবহার করা হয় না ৷ ফলে একদিকে এই বিপুল পরিমাণ জল ও অন্যদিকে বিদ্যুতের জেরে প্রভাব পড়তে পারে পরিবেশে ৷