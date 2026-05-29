ভারতে মাস্কের লক্ষ্মীলাভ ? লঞ্চ হল Tesla Y Premium RWD
Published : May 29, 2026 at 4:47 PM IST
হায়দরাবাদ : Tesla Y, Tesla Y L-এর পর ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে Tesla Y Premium RWD (Rear Wheel Drive) ৷ সংস্থার সবথেকে বেশি বিক্রিত মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে মডেল Y ৷ তারমধ্যে Y Premium RWD -তে সবথেকে বেশি সংখ্যক ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷
Tesla Model Y Premium এর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 50.89 লাখ টাকা ৷ যার মাধ্যমে ক্রেতারা পাবেন দুর্দান্ত ডিজাইন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং আরামদায়ক যাত্রা করার অভিজ্ঞতা ৷ 2026 সালের জুলাই মাস থেকে এই গাড়িটি ডেলিভারি দেওয়া শুরু হবে ৷
লেটেস্ট এই ভ্যারিয়েন্টটির ইন্টেরিওর পুরোপুরি কালো রঙের করা হয়েছে ৷ এবং উন্নতমানের কেবিন ট্রিম দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি 16 ইঞ্চির টাচ স্ক্রিন, আপডেটেড ইউজার ইন্টারফেস রয়েছে ৷ নতুন ইন্টেরিওর ডিজাইনটিকে Zen Grey হিসেবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে ৷
Tesla Model Y Premium RWD এ রয়েছে 2138 লিটারের বুটস্পেস ৷ পাঁচ যাত্রীর জন্য আসন তৈরি করা হয়েছে ৷ পাওয়ার ফোল্ডিং সিট টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে ৷ টেসলার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিড তুলতে এই গাড়িটির সময় লাগবে মাত্র 5.9 সেকেন্ড ৷ এবং সিঙ্গল চার্জে 500 কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ৷
গ্লোবাল সেফটি এজেন্সি যেমন NHTSA, IIHS, Euro NCAP, ANCAP এবং C-IASI থেকে সেফটি সার্টিফিকেশন পেয়েছে Tesla Model Y Premium RWD এবং Model Y L ৷ এই Y L মডেলটি চলতি বছরের 22 এপ্রিল ভারতে লঞ্চ করে ৷ সিক্স সিটার ভ্যারিয়েন্টটির ভারতে এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 61 লাখ 99 হাজার টাকা ৷
Tesla Model Y L তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী মডেল ৷ এই গাড়িটি সিঙ্গল চার্জে 681 কিলোমিটার যেতে সক্ষম ৷ এছাড়াও ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিলোমিটার স্পিড তুলতে সময় লাগবে 5 সেকেন্ড ৷ 2539 লিটারের বুট স্পেস দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷
এলন মাস্কের এই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তারা ভারতে ব্যাবসা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী ৷ প্রথমে শুধুমাত্রমাত্র মডেল Y দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সংস্থাটি ৷ কিন্তু ওই মডেলটি বিক্রি বন্ধ করেছে তারা ৷ এছাড়াও দেশের একের পর এক বড় শহরে ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট খুলছে তারা ৷ সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে স্টোর চালু করেছে টেসলা ৷ জল্পনা তৈরি হয়েছে, এরপর হায়দরাবাদেও একটি ফিজিক্যাল স্টোর ওপেন করবে এলন মাস্কের এই সংস্থা ৷