ভারতে লঞ্চ হল Tesla Y L ভ্যারিয়েন্ট, 6 সিটার এই গাড়ির দাম কত ?

ভারতে লঞ্চ হল Tesla Y L ভ্যারিয়েন্ট, 6 সিটার এই গাড়ির দাম কত ?
2025 সালের জুলাই মাসে ভারতে প্রবেশ করে টেসলা ৷ শুধুমাত্র Model Y বিক্রি করত তারা ৷
Published : April 22, 2026 at 10:13 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Tesla-র Y এর নতুন সিক্স সিটার ভ্যারিয়েন্ট ৷ নতুন এই মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে Tesla Model Y L ৷ এক্সটেন্ডেড হুইলবেস নিয়ে এই নতুন গাড়িটির এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 61 লাখ 99 হাজার টাকা ৷ টেসলা ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যে এই গাড়িটি লিস্ট করা হয়েছে ৷ টেলসার অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে এই গাড়িটি পজিশন করা হয়েছে ৷
2025 সালের জুলাই মাসে ভারতে প্রবেশ করে টেসলা ৷ শুধুমাত্র Model Y বিক্রি করত তারা ৷ কিন্তু যেহেতু অন্য ব্র্যান্ডের তুলনায় টেসলার দাম তুলনামূলক অনেকটাই বেশি সেই কারণে খুব একটা ভালো বাজার ধরতে পারেনি এলন মাস্কের এই সংস্থাটি ৷ মূলত ফুললি বিল্ট ভেহিক্যাল (Fully Built Vehicles) এর ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক 100 শতাংশ করা হয়েছে ৷ সেই কারণেই দাম অনেকটাই বেশি ৷
বর্তমানে Y মডেলটি রিয়ার হুইল বেস ড্রাইভ ভার্সন রয়েছে ৷ যার এক্স শো-রুম দাম 60 লাখ টাকা ৷ অন্যদিকে অলং-রেঞ্জ রিয়ার হুইল বেস ভ্যারিয়েন্টের এক্স-শোরুম প্রাইস 68 লাখ টাকা ৷ ভারতে গাড়ির গড় দাম 22000 ডলারের আশপাশে ৷ অর্থাৎ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 20 লাখ টাকার আশপাশে ৷
সংস্থার দাবি, তাদের গাড়ির দাম বেশি হলেও EV দৈনন্দিন খরচের হিসেবে অনেক সাশ্রয়ী Tesla ৷ টেসলা ইন্ডিয়ার প্রধান শরদ আগরওয়াল আগেই সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছিল তাদের প্রতিটি গাড়ির রানিং কস্ট অন্য সংস্থার গাড়ির তুলনায় অনেক কম ৷ এমনী, মেইনটেনেন্স ও জ্বালানী সাশ্রয়ের দিকেও এগিয়ে রয়েছে টেসলা ৷
বর্তমানে ভারতে মোট তিনটি ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট রয়েছে টেসলার ৷ দিল্লি, মুম্বই ও বেঙ্গালুরুর শো-রুম থেকে শুধুমাত্র টেসলা Y সিরিজই বিক্রি করা হত ৷ এবার সেখানে নতুন একটি সিরিজ যোগ হবে ৷
মোট দুটি ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্টে মডেল Y বিক্রি করা হচ্ছে ৷ যার মধ্যে একটি 60kWh এবং অন্যটি 75kWh ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে ৷ এবং ভারতে যে Y মডেল বিক্রি করা হচ্ছে সেটা রিয়ার হুল ড্রাইভ (RWD) ভ্যারিয়েন্টের ৷ কিন্তু বাকি দেশে এই মডেলের অল হুইল ড্রাইভ (AWD) মডেল বিক্রি করা হয় ৷ RWD এর যে মডেলটি ভারতে বিক্রি করা হয় সেই মডেলে রয়েছে 60kWh ব্যাটারি প্যাক ৷ এবং যার রেঞ্জ 500 কিলোমিটার পর্যন্ত ৷ অন্যদিকে 75kWh ব্যাটারির গাড়িটির রেঞ্জ দেওয়া হয়েছে 622 কিলোমিটার ৷