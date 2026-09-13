1 অক্টোবরই কি প্রকাশ্যে আসছে Tesla Roadster? Elon Musk-এর স্পোর্টস কার নিয়ে বড় ঘোষণা

1 অক্টোবরই কি প্রকাশ্যে আসছে Tesla Roadster? Elon Musk-এর স্পোর্টস কার নিয়ে বড় ঘোষণা
Tesla-এর পোস্ট করা গ্রাফিক্সে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে cold gas thruster-এর সম্ভাব্য উপস্থিতির আভাস মিলেছে।
Published : September 13, 2026 at 8:50 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে Tesla-এর দ্বিতীয় প্রজন্মের Roadster নিয়ে। আগামী 1 অক্টোবর নতুন এই electric sports গাড়িটি লঞ্চ হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে Tesla । শনিবার X-এ একটি পোস্টে সংস্থাটি শুধু লিখেছে, “Go for launch”। সঙ্গে থাকা graphic-এ দেখা গিয়েছে “10.01” তারিখ। ফলে আগামী 1 অক্টোবরই Roadster-এর নতুন ভার্সন প্রকাশ্যে আসতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।
SpaceX-এর প্রযুক্তিতে ‘উড়বে’ Roadster?
Tesla-এর পোস্ট করা গ্রাফিক্সে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে cold gas thruster-এর সম্ভাব্য উপস্থিতির আভাস মিলেছে। এই optional thruster তৈরি করার কথা Tesla CEO Elon Musk-এর অন্য সংস্থা SpaceX-এর।
Musk-এর দাবি অনুযায়ী, এই thruster ব্যবহার করলে Roadster কোনও না কোনওভাবে মাটি থেকে উঠে ‘উড়তে’ সক্ষম হতে পারে। তবে এই প্রযুক্তি বাস্তবে কীভাবে কাজ করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
Go for launch pic.twitter.com/Khu03eiZ04— Tesla (@Tesla) September 12, 2026
2017 সালে ঘোষণা, বারবার পিছিয়েছে
Tesla প্রথম দ্বিতীয় প্রজন্মের Roadster-এর ঘোষণা করেছিল 2017 সালের নভেম্বরে। এরপর একাধিকবার গাড়িটির launch পিছিয়েছে। দীর্ঘ অপেক্ষা নিয়ে গত বছর Tesla CEO Elon Musk এবং OpenAI CEO Sam Altman-এর মধ্যেও social media-তে বিতর্ক হয়েছিল।
Altman জানিয়েছিলেন, Roadster-এর জন্য 20 হাজার ডলার reservation fee দেওয়ার পর সাড়ে সাত বছর অপেক্ষা করা তাঁর কাছে অনেক দীর্ঘ সময় মনে হয়েছে। যদিও Musk দাবি করেছিলেন, Altman পরে সেই টাকা refund নিয়ে নিয়েছিলেন।
পুরনো design বাদ দিয়ে নতুন Roadster?
সম্প্রতি The Information-এর একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, 2017 সালে দেখানো Roadster-এর ডিজাইন পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। তার বদলে নতুন একটি ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে, যা এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। খুব শীঘ্রই সেটি লঞ্চ করা হতে পারে বলেও রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।
তবে 1 অক্টোবর গাড়িটি লঞ্চ হলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রডাকশন শুরু হচ্ছে না। Musk আগেই জানিয়েছিলেন, reveal-এর পরেও Roadster-এর production শুরু হতে আরও 12 থেকে 18 মাস সময় লাগতে পারে।