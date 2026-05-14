ভারতে আরও একটি ফিজিক্যাল স্টোর খুলল Tesla, কোন কোন গাড়ি মিলবে ?
Published : May 14, 2026 at 4:58 PM IST
হায়দরাবাদ : মুম্বই, দিল্লি ও গুরগাঁও-এর পর এবার বেঙ্গালুরুতে ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট খুলতে চলেছে এলন মাস্কের সংস্থা টেসলা ৷ 14 মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ওই স্টোরের উদ্বোধন হয় ৷ সেখানে Model Y এবং সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া Model Y L গাড়িদুটি রাখা হয়েছে ৷ সেলসের পাশাপাশি সার্ভিসও হবে ওই স্টোর থেকেই ৷
জানুয়ারি মাসেই টেসলার তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে একটি স্টোর খুলবে তারা ৷ সেইমতো 4 মাস পর ভারতে খুলল টেসলার চতুর্থ স্টোর ৷ এর আগে মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দর এলাকায় এবং গুরগাঁওয়ের অর্কিড বিজনেস পার্কে রয়েছে তাদের তিনটি স্টোর ৷ চতুর্থ স্টোরটি খোলা হল বেঙ্গালুরুর হোয়াইট ফিল্ডে ৷
এতদিন পর্যন্ত ভারতের সবকটি স্টোর থেকে Model Y বিক্রি করত সংস্থাটি ৷ কিন্তু এপ্রিল মাসে তারা লঞ্চ করেছে Model Y L ৷ যা একটি ছয় আসন বিশিষ্ট SUV ৷ ওই গাড়িটিও এবার ফিজিক্যাল স্টোরগুলি থেকে বিক্রি শুরু হয়েছে ৷
অন্যদিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লি NCR এবং মুম্বইয়ের দুটি শো-রুমেই সুপারচার্জিং সুবিধা রয়েছে ৷ মোট চারটি করে চার্জিং ইউনিট তৈরি করা হয়েছে ৷ যেগুলিতে টেসলা ছাড়াও অন্য মডেলের EV ও চার্জ দেওয়া সম্ভব ৷ তবে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র Tesla ব্যবহারকারীদের জন্যই ওই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল ৷
টেসলা তাদের চার্জিং ইউনিট দ্রুত বৃদ্ধি করার পথে রয়েছে ৷ আগেই জানা গিয়েছিল গুরগাঁওয়ের DLF হরিজন সেন্টারে একটি ডেডিকেটেড চার্জিং সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে Tesla-র ৷ যেখানে চারটি সুপার চার্জিং ইউনিট থেকে আউটপুট হবে 250kW ৷ এছাড়াও তিনটি ডেস্টিনেশন চার্জিং পয়েন্ট থাকবে যেগুলির আউটপুট ক্ষমতা 11kW ৷ গুরগাঁও ছাড়াও তিনটি মেজর চার্জিং স্টেশন রয়েছে Tesla -র ৷ যেখানে 12টি সুপারচার্জির ইউনিট এবং 10টি ডেস্টিনেশন চার্জার ইউনিট থাকবে ৷
2025 সালের জুলাই মাসে ভারতে প্রবেশ করে টেসলা ৷ শুধুমাত্র Model Y বিক্রি করত তারা ৷ কিন্তু যেহেতু অন্য ব্র্যান্ডের তুলনায় টেসলার দাম তুলনামূলক অনেকটাই বেশি সেই কারণে খুব একটা ভালো বাজার ধরতে পারেনি এলন মাস্কের এই সংস্থাটি ৷ মূলত ফুললি বিল্ট ভেহিক্যাল (Fully Built Vehicles) এর ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক 100 শতাংশ করা হয়েছে ৷ সেই কারণেই দাম অনেকটাই বেশি ৷