ভারতীয়দের ব্যাপক আগ্রহ বাড়ছে এলন মাস্কের সংস্থার উপর ? একবছরে রেকর্ড সংখ্যক Tesla বিক্রি

ভারতীয়দের ব্যাপক আগ্রহ বাড়ছে এলন মাস্কের সংস্থার উপর ? একবছরে রেকর্ড সংখ্যক Tesla বিক্রি
বাহন (Vahan) পোর্টালে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 2025 সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে 2026 সালের 2 অক্টোবর পর্যন্ত মোট 1017 ইউনিট গাড়ি বিক্রি করেছে ।
Published : October 3, 2026 at 4:04 PM IST
হায়দরাবাদ : 2025 সালের জুলাই মাসে সর্বপ্রথম ভারতে গাড়ি লঞ্চ করে এলন মাস্কের গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা Tesla । মুম্বইয়ের ব্যান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে একটি শো-রুমও চালু করে সংস্থাটি । প্রায় এক বছর পর 1000 তম গাড়িটি বিক্রি করল তারা ।
বাহন (Vahan) পোর্টালে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 2025 সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে 2026 সালের 2 অক্টোবর পর্যন্ত মোট 1017 ইউনিট গাড়ি বিক্রি করেছে । এবং ওই তথ্য অনুযায়ী 2026 সালের অগস্ট মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে সংস্থার বিক্রি 149 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ।
প্রতি মাসের হিসেব তুলে ধরা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাহন (Vahan) পোর্টালে । যেখানে জানানো হয়েছে, 2025 সালের সেপ্টেম্বরে সংস্থাটি মাত্র 69 টি ইউনিট বিক্রি করেছিল । যেখানে চলতি বছরের অর্থাৎ 2026 সালের অক্টোবরের 1 থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত 30টি ইউনিট বিক্রি করেছে ।
ওই তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সবথেকে খারাপ বিক্রি ছিল সংস্থাটির । ওই মাসে মাত্র 29টি ইউনিট বিক্রি করেছিল এলন মাস্কের সংস্থা । এবং 2026 সালের সেপ্টেম্বরে সর্বাধিক বিক্রি করেছে । ওই মাসে মোট গাড়ি বিক্রির সংখ্যা 291টি ।
|Month
|Vehicle Count
|Growth %
|2025-September
|69
|2025-October
|40
|-42.03%
|2025-November
|48
|20.00%
|2025-December
|69
|43.75%
|2026-January
|38
|-44.93%
|2026-February
|29
|-23.68%
|2026-March
|53
|82.76%
|2026-April
|43
|-18.87%
|2026-May
|36
|-16.28%
|2026-June
|38
|5.56%
|2026-July
|116
|205.26%
|2026-August
|117
|0.86%
|2026-September
|291
|148.72%
|2026-October (1st -3rd)
|30
|-
|Total
|1017
বাহন পোর্টালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সবথেকে বেশি সংখ্যক টেসলা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে মহারাষ্ট্রে । এবং তারপর রয়েছে যথাক্রমে তেলাঙ্গানা, দিল্লি, কর্নাটক ও গুজরাত ।
বর্তমানে সাতটি শহরে ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট রয়েছে বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা Tesla-র । মুম্বই, দিল্লি, গুরগাঁও,বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, নয়ডা ও চেন্নাইয়ে রয়েছে সংস্থার ফিজিক্যাল স্টোর । প্রতিটি স্টোর থেকেই মডেল Y এবং YL ভ্যারিয়েন্টদুটি বিক্রি করা হয় ।
এদিকে ফিজিক্যাল স্টোরের পাশাপাশি ভারতে আফটার সেলস নেটওয়ার্ক চালু করেছে Tesla । মহারাষ্ট্রের পুণেতে তৈরি করেছে একটি সার্ভিস সেন্টার । যেখানে সার্ভিসের পাশাপাশি 2026 Model Y Premium Rear Wheel Drive এবং Model Y L এর টেস্ট ড্রাইভের সুবিধাও চালু রয়েছে ৷
Tesla -র তরফে জানানো হয়েছে, নতুন যে সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে সেখান থেকে টেসলার ক্রেতারা নগাড়ি সার্ভিস করতে পারবেন ৷ ওই সার্ভিস সেন্টারে সার্ভিসের পাশাপাশি আসল পার্টস, দক্ষ টেকনিসিয়ান এবং টেসলা স্ট্যান্ডার্ড রিপেয়ার পাওয়া সম্ভব ৷ পাশাপাশি সফ্টওয়ার সংক্রান্ত কোনও সমস্যা তৈরি হলে তারও সমাধান করা হবে ৷ মূলত যত কম সময়ে গাড়ির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় তারই চেষ্টা করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷