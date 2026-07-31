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ভারতে 2026 Model Y Premium RWD-এর টেস্ট ড্রাইভ শুরু Tesla-র, গাড়িতে এল AI অ্যাসিস্ট্যান্ট Grok

Tesla তাদের X হ্যান্ডলে জানিয়েছে, হরিয়ানায় Tesla-র সমস্ত মডেলের জন্য 50 শতাংশ রোড ট্যাক্স ছাড় প্রযোজ্য হবে।

Tesla Rolls Out Grok AI In India Opens Model Y Premium RWD Test Drives
টেসলা (ছবি - Tesla)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 9:00 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে নতুন 2026 Tesla Model Y Premium Rear-Wheel Drive (RWD)-এর টেস্ট ড্রাইভ শুরু করল Tesla। Tesla Experience Centre-এ এখন এই বৈদ্যুতিক SUV-টির টেস্ট ড্রাইভের সুযোগ পাবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা । একই সঙ্গে ভারতের Tesla গ্রাহকদের জন্য চালু করা হয়েছে Grok, xAI-এর তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নির্ভর ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট।

Tesla জানিয়েছে, Model Y Premium RWD এবং Model Y L-এ ইতিমধ্যেই থাকা AI-ভিত্তিক ফিচারের সঙ্গে এবার Grok-ও যুক্ত হচ্ছে। এই নতুন সুবিধা Over-the-Air (OTA) সফ্টওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে গাড়িতে পৌঁছে যাবে। ফলে এই আপডেটের জন্য গ্রাহকদের সার্ভিস সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

এছাড়া Tesla তাদের X হ্যান্ডলে জানিয়েছে, হরিয়ানায় Tesla-র সমস্ত মডেলের জন্য 50 শতাংশ রোড ট্যাক্স ছাড় প্রযোজ্য হবে।

কীভাবে কাজ করবে Grok?

Tesla-র নতুন AI অ্যাসিস্ট্যান্ট "Hey Grok" বলে চালু করা যাবে। এছাড়া স্টিয়ারিং হুইলে থাকা ভয়েস বাটন কিছুক্ষণ চেপে রেখেও Grok চালু করা যাবে। ফলে গাড়ি চালানোর সময় স্ক্রিনে বিভিন্ন মেনুতে না গিয়েই ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে AI-এর সাহায্য নেওয়া সম্ভব হবে।

Tesla জানিয়েছে, Grok হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, তেলুগু, তামিল এবং কন্নড়-সহ একাধিক ভারতীয় ভাষা সাপোর্ট করবে। সংস্থার মতে, ভারতের বহু ভাষাভাষী গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখেই এই সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।

Grok-এর মাধ্যমে ভয়েস ব্যবহার করে ট্রিপ পরিকল্পনা করা, আশপাশের স্থান খোঁজা, গাড়ির বিভিন্ন সতর্কবার্তার ব্যাখ্যা জানা এবং পার্সোনালাইজড AI-ভিত্তিক সহায়তা পাওয়া যাবে। Tesla-র দাবি, এই ফিচারগুলি গাড়ি ব্যবহারের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে।

2026 Tesla Model Y Premium RWD: ফিচার ও দাম

নতুন 2026 Model Y Premium RWD একটি পাঁচ আসনের বৈদ্যুতিক SUV। এতে সর্বাধিক 2,138 লিটার পর্যন্ত স্টোরেজ স্পেস পাওয়া যাবে। এছাড়া পাওয়ার-ফোল্ডিং রিয়ার সিট থাকায় বড় আকারের লাগেজ বহন করা আরও সহজ হবে।

পারফরম্যান্সের দিক থেকে এই গাড়িটি 0 থেকে 100 কিমি/ঘণ্টা গতি তুলতে মাত্র 5.9 সেকেন্ড সময় নেয়। একবার সম্পূর্ণ চার্জে WLTP মানদণ্ড অনুযায়ী সর্বোচ্চ 500 কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে বলে জানিয়েছে Tesla।

ভারতে এই মডেলের এক্স-শোরুম দাম 50.89 লাখ টাকা থেকে শুরু। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, 6 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে গাড়িটি কেনা যাবে এবং মাসিক EMI শুরু হচ্ছে 39,990 টাকা থেকে।

Tesla আরও জানিয়েছে, 30 আগস্টের আগে যাঁরা এই গাড়ির বুকিং করবেন, তাঁরা বিনামূল্যে একটি Wall Connector পাবেন। পাশাপাশি সংস্থার দাবি, বর্তমানে ভারতের সব রাজ্যেই হোম চার্জিং পরিষেবা উপলব্ধ রয়েছে।

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TESLA MODEL Y PREMIUM RWD

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