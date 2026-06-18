আরও একটি শো-রুম খুলল টেসলা, কলকাতায় কবে আসছে এলন মাস্কের এই EV কোম্পানি ?

আরও একটি শো-রুম খুলল টেসলা, কলকাতায় কবে আসছে এলন মাস্কের এই EV কোম্পানি ?
নতুন এই স্টোরে রয়েছে প্রশিক্ষিত অ্যাডভাইসার ৷ যাঁরা ক্রেতাদের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী গাড়ি সাজেস্ট করতে পারবেন ৷
Published : June 18, 2026 at 10:50 AM IST
হায়দরাবাদ : মুম্বই, দিল্লি, গুরগাঁও এবং বেঙ্গালুরুর পর এবার হায়দরাবাদে ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট খুলল এলন মাস্কের সংস্থা Tesla ৷ মাধাপুরের হাইটেক সিটির নলেজ সিটিতে ওই স্টোর ওপেন করা হয়েছে ৷ এই নিয়ে ভারতে পঞ্চম স্টোর খুলল বৈদ্যুতিন গাড়ি সংস্থা টেসলা ৷ বুধবার অর্থাৎ 17 জুন নতুন ওই স্টোর চালু করা হল ৷ সেখানে ডিসপ্লে করা হয়েছে Tesla Model Y Premium এবং Model Y L ৷
নতুন এই স্টোরে রয়েছে প্রশিক্ষিত অ্যাডভাইসার ৷ যাঁরা ক্রেতাদের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী গাড়ি সাজেস্ট করতে পারবেন ৷ এবং টেসলার প্রতিটি মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ক্রেতাদের জানাতে পারবেন ৷ ব্রান্ড EV টেকনলজি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, গাড়ির পারফরম্যান্স এবং ডিজাইন সম্পর্কে তাঁদের কাছে সমস্ত তথ্য পাওয়া সম্ভব ৷
এদিকে হায়দরাবাদের হাইটেক সিটিকে প্রযুক্তির হাব বলা যায় ৷ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী হাইটেক সিটি ও রায়দূর্গের বিস্তৃত এলাকায় তৈরি হয়েছে প্রায় 10 হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ ৷ এছাড়াও AMD, Google, Amaxon, Snapdragon, NTT Data-র মতো টেক জায়ান্টের অফিস ৷ ফলে একদিকে যেমন হায়দরাবাদের নিজস্ব বাসিন্দারা যেখানে যাতায়াত করেন তেমনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন ওই এলাকায় থাকেন ও দৈনন্দিন যাতায়াত করেন ৷ সেই কারণে সেখানেই তৈরি করা হয়েছে Tesla-র এই স্টোর ৷
টেসলা যখন ভারতে প্রবেশ করেছিল সেই সময় তাদের পোর্টফোলিওতে ছিল শুধুমাত্র Tesla Model Y ৷ এরপর মে মাসের 29 তারিখ সংস্থাটি লঞ্চ করে Tesla Y Premium RWD (Rear Wheel Drive) ৷ এবং এই মডেলটি লঞ্চ হওয়ার পর সংস্থাটি ভারতে Model Y ভারতে বিক্রি বন্ধ করে দেয় ৷
Tesla Y Premium RWD (Rear Wheel Drive)-র ভারতে দাম রাখা হয়েছে 50.89 টাকা (এক্স শো-রুম) ৷ দুর্দান্ত ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স, কমফোর্ট এবং লেটেস্ট টেকনোলজি উপভোগ করতে পারবেন ক্রেতারা ৷ 2026-এর জুলাই মাস থেকেই এই গাড়িটি ডেলিভারি দেওয়া শুরু হয়েছে ৷
Tesla Model Y Premium RWD এ রয়েছে 2138 লিটারের বুটস্পেস ৷ পাঁচ যাত্রীর জন্য আসন তৈরি করা হয়েছে ৷ পাওয়ার ফোল্ডিং সিট টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে ৷ টেসলার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিড তুলতে এই গাড়িটির সময় লাগবে মাত্র 5.9 সেকেন্ড ৷ এবং সিঙ্গল চার্জে 500 কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ৷
Tesla Model Y L
এই গাড়িটিও হায়দরাবাদের টাচ পয়েন্ট থেকে পাবেন ক্রেতারা ৷ তিনটি রো এবং ছয় আসন বিশিষ্ট এই গাড়িটি সংস্থার প্রিমিয়াম SUV সেগমেন্টের মধ্যেই রয়েছে ৷ মূলত ফ্যামিলি গাড়ি হিসেবে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মোট 2539 লিটারের বুটস্পেস দেওয়া হয়েছে ৷ এর এক্স শো-রুম দাম রয়েছে 61.99 লাখ টাকা ৷
এই নিয়ে ভারতের মোট পাঁচটি শহরে ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট খুলল টেসলা ৷ মনে করা হচ্ছে আগামী দিন, কলকাতা সহ বাকি শহরেও তারা শো-রুম খুলতে পারে ৷ যদিও এই বিষয়ে সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷