দেশে সর্বপ্রথম বডি শপ- চালু করল Tesla, কী কী কাজ হবে সেখানে ?
মুম্বই, দিল্লি, গুরগাঁও এবং বেঙ্গালুরুর পর চলতি বছরের 18 জুন হায়দরাবাদে তাদের সর্বশেষ ফিজিক্যাল স্টোর চালু করে সংস্থাটি ৷
Published : July 29, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে সর্বপ্রথম আফটার সেলস নেটওয়ার্ক চালু করল মার্কিন বৈদ্যুতিন গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা Tesla ৷ মহারাষ্ট্রের পুণে-তে ওই সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি 2026 Model Y Premium Rear Wheel Drive এবং Model Y L এর টেস্ট ড্রাইভের সুবিধাও চালু হল ৷
Tesla -র তরফে জানানো হয়েছে, নতুন যে সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে সেখান থেকে টেসলার ক্রেতারা নগাড়ি সার্ভিস করতে পারবেন ৷ ওই সার্ভিস সেন্টারে সার্ভিসের পাশাপাশি আসল পার্টস, দক্ষ টেকনিসিয়ান এবং টেসলা স্ট্যান্ডার্ড রিপেয়ার পাওয়া সম্ভব ৷ পাশাপাশি সফ্টওয়ার সংক্রান্ত কোনও সমস্যা তৈরি হলে তারও সমাধান করা হবে ৷ মূলত যত কম সময়ে গাড়ির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় তারই চেষ্টা করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
Test Drive-ও সম্ভব
Tesla তার ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য টেস্ট ড্রাইভ চালু করবে ৷ অর্থাৎ যাঁরা টেসলার গাড়ি কিনতে চান তাঁরা অন্য সংস্থার মতো টেস্ট ড্রাইভ দিতে পারেন ৷ 2026 Model Y Premium Rear Wheel Drive এবং Model Y L এর ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য ৷ তবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুণে শহর এবং তার আশপাশে এলাকার মধ্যেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে টেস্ট ড্রাইভ বুক করতে পারবেন ৷
ইতিমধ্যে ভারতের পাঁচ শহরে ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট চালু করেছে টেসলা ৷ মুম্বই, দিল্লি, গুরগাঁও এবং বেঙ্গালুরুর পর চলতি বছরের 18 জুন হায়দরাবাদে তাদের সর্বশেষ ফিজিক্যাল স্টোর চালু করে সংস্থাটি ৷ দেশের প্রতিটি শো-রুমেই রয়েছে Tesla Model Y Premium এবং Model Y L ৷
ভারতে লঞ্চ হওয়া টেসলার গাড়িগুলির মধ্যে সর্বশেষ সংযোজন Tesla Y Premium RWD (Rear Wheel Drive) ৷ এই গাড়িটির দাম রাখা হয়েছে 50.89 টাকা (এক্স শো-রুম) ৷ দুর্দান্ত ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স, কমফোর্ট এবং লেটেস্ট টেকনোলজি উপভোগ করতে পারবেন ক্রেতারা ৷ 2026-এর জুলাই মাস থেকেই এই গাড়িটি ডেলিভারি দেওয়া শুরু হয়েছে ৷
Tesla Model Y Premium RWD এ রয়েছে 2138 লিটারের বুটস্পেস ৷ পাঁচ যাত্রীর জন্য আসন তৈরি করা হয়েছে ৷ পাওয়ার ফোল্ডিং সিট টেকনোলজি দেওয়া হয়েছে ৷ টেসলার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিড তুলতে এই গাড়িটির সময় লাগবে মাত্র 5.9 সেকেন্ড ৷ এবং সিঙ্গল চার্জে 500 কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ৷