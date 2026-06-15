6 সিটার Tesla Model Y L ডেলিভারি শুরু ভারতে, দাম কত রয়েছে ?

6 সিটার Tesla Model Y L ডেলিভারি শুরু ভারতে, দাম কত রয়েছে ?
Tesla Y L গাড়িটি সিঙ্গল চার্জে 681 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারবে৷ প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিড ওঠাতে গাড়িটির সময় লাগবে 5.0 সেকেন্ড৷
Published : June 15, 2026 at 5:10 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে শুরু হল Tesla Model Y L এর ডেলিভারি ৷ সোমবার অর্থাৎ আজ থেকে ওই মডেলের ডেলিভারি দেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে ৷ এটাই প্রথম ভারতের বাজারে টেসলার 6 সিটার SUV গাড়ি ৷ যাঁরা এতদিন বুকিং করেছেন তাঁরা প্রথম ব্যাচে ডেলিভারি পাবেন ৷ সেক্ষেত্রে সংস্থার Direct To Consumer সেলস মডেলে গাড়িটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এই গাড়িটি মূলত পারিবারিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ পরিবারের সকলে মিলে ট্রাভেল করা সম্ভব ৷
Tesla Y L গাড়িটি সিঙ্গল চার্জে 681 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারবে ৷ প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিড ওঠাতে গাড়িটির সময় লাগবে 5.0 সেকেন্ড ৷ 2539 লিটার কার্গো ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে ৷
ভারতে Tesla Model Y L এর দাম শুরু হচ্ছে 61 লাখ 99 হাজার টাকা (এক্স শো-রুম) থেকে ৷ ক্রেতাদের জন্য ফিনান্সিংয়ের সুবিধাও রাখা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রতিমাসে 49 হাজার 990 টাকা করে দিতে হবে ৷ এবং কমপক্ষে সাড়ে 6 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট করতে হবে ৷
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে লঞ্চ হয়েছিল Tesla Model Y L ৷ সেই সময় থেকেই অনলাইন ও অফলাইনে গাড়িটি বুকিং শুরু হয় ৷ তারপর প্রায় 2 মাসের কাছাকাছি সময় পর ডেলিভারি শুরু হয় নতুন এই গাড়িটির ৷
2025 সালের জুলাই মাসে ভারতে প্রবেশ করে টেসলা ৷ শুধুমাত্র Model Y বিক্রি করত তারা ৷ কিন্তু যেহেতু অন্য ব্র্যান্ডের তুলনায় টেসলার দাম তুলনামূলক অনেকটাই বেশি সেই কারণে খুব একটা ভালো বাজার ধরতে পারেনি এলন মাস্কের এই সংস্থাটি ৷ মূলত ফুললি বিল্ট ভেহিক্যাল (Fully Built Vehicles) এর ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক 100 শতাংশ করা হয়েছে ৷ সেই কারণেই দাম অনেকটাই বেশি ৷
এদিকে এই গাড়িটির পর টেসলা ভারতে লঞ্চ করেছিল Tesla Y Premium RWD (Rear Wheel Drive) ৷ এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 50.89 লাখ টাকা ৷ Tesla Model Y Premium RWD এ রয়েছে 2138 লিটারের বুটস্পেস ৷ পাঁচ যাত্রীর জন্য আসন তৈরি করা হয়েছে ৷ এই গাড়িটি এখনও ভারতে ডেলিভারি শুরু হয়েনি ৷