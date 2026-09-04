Tesla self driving Cybercab : নেই স্টিয়ারিং, ব্রেক ও ক্লাচ প্যাডেল ! সেল্ফ ড্রাইভ Cybercab লঞ্চ করল Tesla

Tesla self driving Cybercab : নেই স্টিয়ারিং, ব্রেক ও ক্লাচ প্যাডেল ! সেল্ফ ড্রাইভ Cybercab লঞ্চ করল Tesla
self driving Cybercab : এলন মাস্কের তরফে যে সেল্ফ ড্রাইভিং গাড়ি লঞ্চ করা হয়েছে সেগুলির নাম Cybercabs ৷
Published : September 4, 2026 at 4:17 PM IST
হায়দরাবাদ : একটি চারচাকার গাড়ি ৷ যার মধ্যে রয়েছে দুটি আসন ৷ কিন্তু চালকের আসনে নেই কোনও ড্রাইভার ৷ এথানেই শেষ নয় ৷ চমক রয়েছে এরপরও ৷ কারণ ওই গাড়িতে নেই কোনও স্টিয়ারিং হুইল, নেই কোনও ব্রেক, ক্লাচ ও অ্যাক্সেলেটর ৷ অথচ গাড়ি চলছে আপন বেগে, চেনা-অচেনা রাস্তায় ৷ কোনও ধাক্কা লাগার ভয় নেই ৷ অস্টিনের রাস্তায় এমনই গাড়ি লঞ্চ করলেন এলন মাস্ক ৷ নতুন এই গাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে Cybercabs ৷
CyberCabs কী ?
এলন মাস্কের সংস্থা Tesla-র তরফে যে সেল্ফ ড্রাইভিং গাড়ি লঞ্চ করা হয়েছে সেগুলির নাম Cybercabs ৷ এই গাড়ির ভিতরে শুধুমাত্র যাত্রীরাই থাকবেন ৷ কোনও চালক থাকবেন না ৷ এমনকী, গাড়ির স্টিয়ারিং এবং ব্রেক, ক্লাচ ও অ্যাক্সেলেটর প্যাডেলও থাকবে না ৷ নেই কোনও সুইচ ৷ গাড়ির ভিতরে রয়েছে শুধুমাত্র দুটি আসন এবং একটি টাচ স্ক্রিন ৷
এই বিষয়ে টেসলার তরফে একটি X-পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে লেখা হয়, "স্টিয়ারিং হুইল নেই, কোনও প্যাডেলও নেই ৷" বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 3 সেপ্টেম্বর সোনালী (গোল্ড) কালারের এই সাইবারক্যাবগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত Uber এবং Waymo-র মতো রবোট্যাক্সিকে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলবে এলন মাস্কের নতুন এই পরিষেবা ৷
2024 সালের অক্টোবরে এই গাড়িটি প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ তারপর প্রায় দু-বছর পর রাস্তায় নামল এই গাড়িগুলি ৷
কীভাবে কাজ করবে এই পরিষেবা ?
Cybercabs have no steering wheels or pedals. They are designed and built for maximally efficient autonomous operation. https://t.co/IClKVxpb7C— Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2026
এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়োতে এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখা গিয়েছে ৷ মূলত, একটি অ্যাপের মাধ্যমে পিকআপ ও ড্রপ লোকেশন দিয়ে Cybercab বুক করতে হবে ৷ নির্দিষ্ট লোকেশনে গাড়ি পৌঁছবে ৷ এবং নিজে থেকেই গাড়ির দরজা খুলবে ৷ যাত্রীরা ওই গাড়িতে বসবেন ৷ এবং সামনে থাকা একটি টাচস্ক্রিন ডিসপ্লেতে নির্দিষ্ট অপশনে টাচ করে দরজা বন্ধ করতে হবে ৷ তারপর সিটবেল্ট পরার পর গাড়ি নিজে থেকেই যাত্রা শুরু করবে ৷ এবং গন্তব্যের দিকে এগোবে ৷
Cybercab এ চারিদিকে থাকা ক্যামেরা এবং সেন্সরের মাধ্যমে পুরো যাত্রাপথ মনিটারিং হবে ৷ নির্দিষ্ট সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ানো থেকে শুরু করে, অন্য গাড়িকে ওভারটেক করা-সব কিছু হবে অটোমেটিক ৷
I swear to the Lord, Heavenly Father… I’m going to become one of the largest Tesla Cybercab fleet owners in the U.S.— Teslaconomics (@Teslaconomics) September 4, 2026
Watching this thing pull up to pick me up felt unreal.
The headlights literally flashed green at me as it approached.
Then the doors opened.
The trunk opened.… pic.twitter.com/gzwHQGsnAB
এলন মাস্ক এই পরিষেবাকে বলেছেন, সাইবারক্যাবসের ঝড় (Storms of Cybercabs) ৷ অর্থাৎ অস্টিনে যে Cybercabs বিপুল জলপ্রিয়তা লাভ করবে তা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷