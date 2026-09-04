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Tesla self driving Cybercab : নেই স্টিয়ারিং, ব্রেক ও ক্লাচ প্যাডেল ! সেল্ফ ড্রাইভ Cybercab লঞ্চ করল Tesla

self driving Cybercab : এলন মাস্কের তরফে যে সেল্ফ ড্রাইভিং গাড়ি লঞ্চ করা হয়েছে সেগুলির নাম Cybercabs ৷

Tesla launches self driving Cybercab in Texas
নেই চালক ও স্টিয়ারিং (ছবি - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 4:17 PM IST

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হায়দরাবাদ : একটি চারচাকার গাড়ি ৷ যার মধ্যে রয়েছে দুটি আসন ৷ কিন্তু চালকের আসনে নেই কোনও ড্রাইভার ৷ এথানেই শেষ নয় ৷ চমক রয়েছে এরপরও ৷ কারণ ওই গাড়িতে নেই কোনও স্টিয়ারিং হুইল, নেই কোনও ব্রেক, ক্লাচ ও অ্যাক্সেলেটর ৷ অথচ গাড়ি চলছে আপন বেগে, চেনা-অচেনা রাস্তায় ৷ কোনও ধাক্কা লাগার ভয় নেই ৷ অস্টিনের রাস্তায় এমনই গাড়ি লঞ্চ করলেন এলন মাস্ক ৷ নতুন এই গাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে Cybercabs ৷

CyberCabs কী ?

Tesla launches self driving Cybercab in Texas
পরিষেবা চালু হল অস্টিনে (ছবি - AP)

এলন মাস্কের সংস্থা Tesla-র তরফে যে সেল্ফ ড্রাইভিং গাড়ি লঞ্চ করা হয়েছে সেগুলির নাম Cybercabs ৷ এই গাড়ির ভিতরে শুধুমাত্র যাত্রীরাই থাকবেন ৷ কোনও চালক থাকবেন না ৷ এমনকী, গাড়ির স্টিয়ারিং এবং ব্রেক, ক্লাচ ও অ্যাক্সেলেটর প্যাডেলও থাকবে না ৷ নেই কোনও সুইচ ৷ গাড়ির ভিতরে রয়েছে শুধুমাত্র দুটি আসন এবং একটি টাচ স্ক্রিন ৷

Tesla launches self driving Cybercab in Texas
দুই যাত্রী বসতে পারবেন (ছবি - AP)

এই বিষয়ে টেসলার তরফে একটি X-পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে লেখা হয়, "স্টিয়ারিং হুইল নেই, কোনও প্যাডেলও নেই ৷" বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 3 সেপ্টেম্বর সোনালী (গোল্ড) কালারের এই সাইবারক্যাবগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত Uber এবং Waymo-র মতো রবোট্যাক্সিকে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলবে এলন মাস্কের নতুন এই পরিষেবা ৷

2024 সালের অক্টোবরে এই গাড়িটি প্রথম প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ তারপর প্রায় দু-বছর পর রাস্তায় নামল এই গাড়িগুলি ৷

কীভাবে কাজ করবে এই পরিষেবা ?

এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়োতে এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখা গিয়েছে ৷ মূলত, একটি অ্যাপের মাধ্যমে পিকআপ ও ড্রপ লোকেশন দিয়ে Cybercab বুক করতে হবে ৷ নির্দিষ্ট লোকেশনে গাড়ি পৌঁছবে ৷ এবং নিজে থেকেই গাড়ির দরজা খুলবে ৷ যাত্রীরা ওই গাড়িতে বসবেন ৷ এবং সামনে থাকা একটি টাচস্ক্রিন ডিসপ্লেতে নির্দিষ্ট অপশনে টাচ করে দরজা বন্ধ করতে হবে ৷ তারপর সিটবেল্ট পরার পর গাড়ি নিজে থেকেই যাত্রা শুরু করবে ৷ এবং গন্তব্যের দিকে এগোবে ৷

Tesla launches self driving Cybercab in Texas
টেলসার সাইবারক্যাব (ছবি - AP)

Cybercab এ চারিদিকে থাকা ক্যামেরা এবং সেন্সরের মাধ্যমে পুরো যাত্রাপথ মনিটারিং হবে ৷ নির্দিষ্ট সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ানো থেকে শুরু করে, অন্য গাড়িকে ওভারটেক করা-সব কিছু হবে অটোমেটিক ৷

এলন মাস্ক এই পরিষেবাকে বলেছেন, সাইবারক্যাবসের ঝড় (Storms of Cybercabs) ৷ অর্থাৎ অস্টিনে যে Cybercabs বিপুল জলপ্রিয়তা লাভ করবে তা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷

Tesla launches self driving Cybercab in Texas
টেক্কা দেবে Uber কে (ছবি - AP)
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TAGGED:

TESLA
CYBERCAB
ELON MUSK
TESLA SELF DRIVING CYBERCAB

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