কলেজ পড়ুয়াদের জন্য দারুন সুযোগ, ভারতে ইন্টার্নশিপ করাবে Tesla ; আবেদন করুন আজই

কলেজ পড়ুয়াদের জন্য দারুন সুযোগ, ভারতে ইন্টার্নশিপ করাবে Tesla ; আবেদন করুন আজই
Published : January 20, 2026 at 2:02 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারের জন্য একাধিক ইন্টার্ন নিয়োগ করবে এলন মাস্কের সংস্থা Tesla ৷ ইতিমধ্যে ভারতে তাদের গাড়ি বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ খোলা হয়েছে একাধিক এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার ৷ আর সেই সব সেলস ট্রেনি পদের জন্য কলেজ পড়ুয়াদের ইন্টার্ন হিসেবে নিয়োগ করবে টেসলা ৷
কোন কোন শহরের জন্য নিয়োগ করা হবে ?
এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে Tesla-র ওয়েবসাইটে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে দিল্লি, মুম্বই, গুরগাঁও, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, পুনে এবং আমেদাবাদের জন্য ইন্টার্ন নিয়োগ করা হবে ৷ ওই বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতার নাম নেই ৷
কী কী কাজ করতে হবে ?
টেসলার বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি কোনও ডেস্ক জব নয় ৷ বরং কোনও কাস্টমার টেসলার এক্সপিরিয়েন্স স্টোরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে হবে ইন্টার্নদের ৷ সেক্ষেত্রে কী কী কাজ করতে হবে তার বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে ৷
- কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানাতে হবে ৷ এবং কমিউনিকেশন শুরু করতে হবে অতি দ্রুত ৷
- কাস্টমারকে প্রডাক্ট, মার্চেনডাইজের বিষয়ে জানাতে হবে ৷ ব্র্য়ান্ড প্রোমোশন করতে হবে ৷ এবং বিক্রি বৃদ্ধি করতে হবে ৷
- কাস্টমারকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে ৷ জানতে হবে তাঁরা ঠিক কী কারণে স্টোরে এসেছেন ৷ সেই অনুযায়ী কাস্টমার সার্ভিস দিতে হবে ৷
- নিয়মিত CRM ম্যানেজ করতে হবে ৷ পাশাপাশি কোনো কাস্টমার যদি টেস্ট ড্রাইভ নিতে চান তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করতে হবে ইন্টার্নদেরই ৷
একদিকে রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্স অন্যদিকে টেসলার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপের সুযোগ - তাই কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে এই ইন্টার্নশিপ নিয়ে যথেষ্ট উদ্দীপনা রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে প্রোফেশনাল নেটওয়ার্কিং প্ল্য়াটফর্ম LinkedIn এ প্রচুর পোস্ট হয়েছে এই পজিশন নিয়ে ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সুযোগটিকে “great opportunity for college kids” বলে লিখেছেন ৷
কী কী শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে ?
পুঁথিগত শিক্ষা কী কী প্রয়োজন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি ৷ তবে সেলস ও ইলেকট্রিক ভেহিক্যালে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ৷
এই ইন্টার্নশিপটি পেড না নন পেড সেই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ এমনকি Tesla Career ওয়েবসাইটেও এই বিষয়ে কোনও কিছু তথ্য দেওয়া হয়নি ৷ অন্যদিকে কবে থেকে কাজ শুরু করতে হবে এবং কতদিনের জন্য এই ইন্টার্নশিপের সুযোগ থাকবে সেই বিষয়েও টেসলা ওয়েবসাইটে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (20.01.26 1.49PM) কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷
