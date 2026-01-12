ভারতে Tesla-র বিক্রিতে জোয়ার ? বেঙ্গালুরুতে খুলছে নতুন ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট

ভারতে Tesla-র বিক্রিতে জোয়ার ? বেঙ্গালুরুতে খুলছে নতুন ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট
Published : January 12, 2026 at 12:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে আরও একটি ফিজিক্যাল টাচপয়েন্ট বাড়াতে চলেছে Elon Musk এর সংস্থা টেসলা (Tesla) ৷ এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র দিল্লি ও মুম্বইয়ে তাদের শো-রুম ছিল ৷ এবার তার সঙ্গে সংযোজিত হতে চলেছে বেঙ্গালুরু ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বেঙ্গালুরুতেও তারা একটি ফিজিক্যাল শো-রুম খুলতে চলেছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে চারটি সুপারচার্জিং স্টেশনও তৈরি করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
বর্তমানে ভারতে যে দুটি ফিজিক্যাল স্টোর রয়েছে সেই দুটি স্টোর থেকে Model Y বিক্রি করছে তারা ৷ মোট দুটি ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্টে এই মডেল দুটি বিক্রি করা হচ্ছে ৷ যার মধ্যে একটি 60kWh এবং অন্যটি 75kWh ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে ৷ এবং ভারতে যে Y মডেল বিক্রি করা হচ্ছে সেটা রিয়ার হুল ড্রাইভ (RWD) ভ্যারিয়েন্টের ৷ কিন্তু বাকি দেশে এই মডেলের অল হুইল ড্রাইভ (AWD) মডেল বিক্রি করা হয় ৷ RWD এর যে মডেলটি ভারতে বিক্রি করা হয় সেই মডেলে রয়েছে 60kWh ব্যাটারি প্যাক ৷ এবং যার রেঞ্জ 500 কিলোমিটার পর্যন্ত ৷ অন্যদিকে 75kWh ব্যাটারির গাড়িটির রেঞ্জ দেওয়া হয়েছে 622 কিলোমিটার ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এরসঙ্গে অটোড্রাইভার মোড নিতে চাইলে অতিরিক্ত 6 লাখ টাকা দিতে হবে ৷ তবে সেই সুবিধা এখনও ভারতে চালু হয়নি ৷ ভারত সরকারের কাছে অটো ড্রাইভিং মোডে গাড়ি চালানোর অনুমতি পেলে তবেই এই ফিচার নিকে পারবেন গ্রাহকরা ৷ Tesla Y মডেলের এক্স শোরুম দাম রয়েছে 59 লাখ টাকা ৷
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লি NCR এবং মুম্বইয়ের দুটি শো-রুমেই সুপারচার্জিং সুবিধা রয়েছে ৷ মোট চারটি করে চার্জিং ইউনিট তৈরি করা হয়েছে ৷ যেগুলিতে টেসলা ছাড়াও অন্য মডেলের EV ও চার্জ দেওয়া সম্ভব ৷ তবে এখনই সেই সুবিধা পাবেন না গাড়ি মালিকরা ৷ এখন শুধুমাত্র টেসলাতেই সুপার চার্জিং ইউনিট ব্যবহার করা সম্ভব ৷
তবে টেসলা তাদের চার্জিং ইউনিট দ্রুত বৃদ্ধি করার পথে রয়েছে ৷ গুরগাঁওয়ের DLF হরিজন সেন্টারে একটি ডেডিকেটেড চার্জিং সেন্টার তৈরি করতে চলেছে Tesla ৷ যেখানে চারটি সুপার চার্জিং ইউনিট থাকবে ৷ যেগুলি থেকে আউটপুট হবে 250kW ৷ এছাড়াও তিনটি ডেস্টিনেশন চার্জিং পয়েন্ট থাকবে যেগুলির আউটপুট ক্ষমতা 11kW ৷ গুরগাঁও ছাড়াও তিনটি মেজর চার্জিং স্টেশন রয়েছে Tesla -র ৷ যেখানে 12টি সুপারচার্জির ইউনিট এবং 10টি ডেস্টিনেশন চার্জার ইউনিট থাকবে ৷