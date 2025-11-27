গুরগাঁওয়ে চালু হল Tesla Centre, কী কী সুবিধা পাবেন Tesla ব্য়বহারকারীরা?

গুরগাঁওয়ে চালু হল Tesla Centre, কী কী সুবিধা পাবেন Tesla ব্য়বহারকারীরা?
Tesla Centre: বর্তমানে শুধুমাত্র Tesla Model Y ভারতে বিক্রি করা হচ্ছে ৷ যার বেস মডেলটির এক্স শোরুম দাম রয়েছে 59 লাখ 89 হাজার টাকা ৷
Published : November 27, 2025 at 11:15 AM IST
হায়দরাবাদ : দেশের প্রথম Tesla Centre চালু হল গুরগাঁওতে ৷ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 27 নভেম্বর থেকে চালু হল ওই সেন্টার ৷ যেখানে সেলস, সার্ভিস, লজিস্টিক, চার্জিং সহ বিভিন্ন বিষয়ে ওয়ান স্টপ সলিউশন পাওয়া যাবে ৷ গুরগাঁওয়ের অর্কিড বিজনেস পার্কে ওই সেন্টার চালু করা হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, এর ফলে টেসলা ব্যবহারকারীরা আরও সহজে উন্নতমানের পরিষেবা পাবে ৷ এর আগে Tesla Experience Centre চালু হয়েছে মুম্বই ও দিল্লিতে ৷
Tesla Centre in Gurugram
টেসলার দাবি, উত্তর ভারতের ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই এই সেন্টার চালু করা হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে গাড়ি বিক্রির পাশাপাশি আফটার সেলস সার্ভিসও চালু থাকবে ৷ এছাড়াও যদি কেউ টেস্ট ড্রাইভ করতে চান সেই সুবিধাও পাওয়া যাবে ৷
বর্তমানে শুধুমাত্র Tesla Model Y ভারতে বিক্রি করা হচ্ছে ৷ যার বেস মডেলটির এক্স শোরুম দাম রয়েছে 59 লাখ 89 হাজার টাকা ৷ এবং লং রেঞ্জ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 67 লাখ 89 হাজার টাকা ৷
গুরগাঁওতে যে টেসলা সেন্টারটি চালু করা হয়েছে সেখানে V4 সুপার চার্জিং সিস্টেমও বসানো হয়েছে ৷ যেখানে টেসলার ক্রেতারা নিজেদের গাড়ি চার্জ করতে পারবেন ৷ V4 চার্জিং পয়েন্টের সুবিধা এটা সর্বোচ্চ 250kW পর্যন্ত পাওয়ার ডেলিভারি করতে পারে ৷ যার ফলে মাত্র 15 মিনিটের চার্জে 275 কিমি দূরত্ব অতিক্রম করার মতো চার্জ দেওয়া সম্ভব হয় ৷
গুরগাঁওয়ের টেসলা সেন্টারে আফটার সেলস সাপোর্টও দেওয়া হয় ৷ যেখানে গাড়ির সমস্যা হলে তা নির্ণয় করা এবং মেনটেনেন্স করা যাহে ৷ তবে আকর্ষণীয়ভাবে Optimus Gen 2 humanoid robot-ও রাখা হয়েছে ওই সেন্টারে ৷ যদিও সেটি কোনও কাজ করছে না ৷ তবে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করতে পারে সেটি ৷
শুধু গুরগাঁও না, মুম্বইয়ের BKC এবং দিল্লির Worldmark 3 বিল্ডিংয়েও V4 সুপারচার্জিং স্টেশন তৈরি করেছে Tesla ৷ আগামী দিনে আরও কয়েকটি সুপার চার্জিং স্টেশন বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি ৷ তারমধ্যে দিল্লি, মুম্বই সহ বিভিন্ন শহরের নাম রয়েছে ৷ তবে