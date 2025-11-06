ভারতে চাহিদা নেই, বিক্রিতে ভাটা ! ব্য়বসা বাঁচাতে কাকে নিয়োগ করল Tesla ?

ভারতে চাহিদা নেই, বিক্রিতে ভাটা ! ব্য়বসা বাঁচাতে কাকে নিয়োগ করল Tesla ?
Tesla India : 2025-এর 15 জুলাই ভারতে প্রথম শো-রুম খোলে টেসলা ৷ এবং ওই দিনই Model Y লঞ্চ করে সংস্থাটি ৷
Published : November 6, 2025 at 12:15 PM IST
হায়দরাবাদ: ইন্ডিয়া হেড হিসেবে শরদ আগরওয়ালকে নিয়োগ করল এলন মাস্কের সংস্থা টেসলা ৷ এর আগে তিনি ল্যামবর্গিনির ইন্ডিয়া হেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷
চলতি বছরের 15 জুলাই ভারতে প্রথম শো-রুম খোলে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল প্রস্তুতকারী সংস্থা টেসলা ৷ এবং ওই দিনই Model Y লঞ্চ করে সংস্থাটি ৷ এরপর অগাস্ট মাসে দিল্লিতে আরও একটি শো-রুম চালু করে তারা ৷
সম্প্রতি ব্লুমবার্গকে উদ্ধৃত করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে সংবাদসংস্থা রয়টার্স ৷ সেখানে জানানো হয়, ভারতের বাজারে আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারছে না টেসলা ৷ যে পরিমাণ চাহিদা এবং বিক্রির কথা মাথায় রেখে ভারতে লঞ্চ করেছিল সেই লক্ষ্য়মাত্রা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে এলন মাস্কের এই সংস্থা ৷ শো-রুম খোলার প্রথম দেড়মাসে মাত্র 600টি গাড়ি অর্ডার পেয়েছিল তারা ৷ আর তারপরই নিয়োগ করা হল শরদ আগরওয়ালকে ৷
শরদ আগরওয়াল কে ?
লিঙ্কডিনে দেওয়া তথ্য় অনুযায়ী, অটোমোটিভ রিটেল এবং স্টার্টআপ স্পেশালাইজেশনে তার প্রায় 23 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ 2024 সালের নভেম্বর মাসে ক্লাসিসক লেজেন্ড সংস্থায় চিফ বিজনেস অফিসার হিসাবে চাকরিতে যোগ দেন তিনি ৷ তার আগে প্রায় আট বছর ল্যামবর্গিনির ইন্ডিয়া হেড হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন ৷
ল্যামবর্গিনিতে চাকরি শুরু করার আগে অটো ইন্ডিয়া সংস্থায় কর্পোরেট, ফ্লিট, লিজিং, ফিনানসিলায় সার্ভিস এবং প্রি-ওনড কারের প্রধান ছিলেন ৷ এছাড়াও মহিন্দ্রা এবং টি ভি এস ইন্ডিয়াতেও কাজ করেছেন শরদ আগরওয়াল ৷
ভারতে শোরুম খোলার দিনই মডেল Y লঞ্চ করেছিল Tesla ৷ মোট দুটি ভ্য়ারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি Standerd RWD এবং অন্য়টি Long Range RWD ভ্য়ারিয়েন্টের ৷ Standerd RWD ভ্য়ারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে প্রায় 60 লাখ টাকা এবং Standerd RWD ভ্য়ারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম প্রায় 70 লাখ টাকা ৷ মোট ছটি কালার ভ্য়ারিয়েন্টে গাড়িগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল স্টিলথ গ্রে, পার্লস হোয়াইট মাল্টি কোট, ডায়মন্ড ব্ল্যাক, গ্লাসিওর ব্লু, কুইক সিলভার এবং আলট্রা রেড ৷ তবে ইন্টেরিয়রের কালার ব্ল্য়াক এবং হোয়াইট রাখা হয়েছে ৷
Model Y Performance from sketch to reality pic.twitter.com/q9BjYWzax2— Tesla (@Tesla) October 30, 2025
তবে এই মডেলে ফুল সেল্ফ ড্রাইভিং মোড দেওয়া হয়নি ৷ কোনও ক্রেতা ফুল ড্রাইভিং মোড চাইলে তাঁকে অতিরিক্ত 6 লাখ টাকা খরচ করতে হবে ৷