ভারতে সাময়িক নিষিদ্ধ করা হল মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Telegram, কারণ কী ?

ভারতে সাময়িক নিষিদ্ধ করা হল মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Telegram, কারণ কী ?
NTA এই সংক্রান্ত বিষয়ে জানিয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000-এর অন্তর্গত 69A-এর অধীনে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : June 16, 2026 at 11:43 AM IST
হায়দরাবাদ : NEET পরীক্ষার জেরে ভারতে সাময়িক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Telegram ৷ চলতি বছরের 22 জুন পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে ৷ কেন্দ্রীয় টেস্টিং এজেন্সি (NTA) -র তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়ে একটি আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ তার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷ 21 জুন রয়েছে NEET 2026-এর পরীক্ষা ৷ অভিযোগ করা হয়েছে, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করা হচ্ছে ৷ সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷
NTA এই সংক্রান্ত বিষয়ে জানিয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000-এর অন্তর্গত 69A-এর অধীনে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 22 জুন পর্যন্ত ভারতে ব্যান থাকবে এই অ্যাপটি ৷ এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার টেলিগ্রামকে নির্দেশ দিয়েছে 30 জুন পর্যন্ত ভারতে Edit Message ফিচার পুরোপুরি ডিজ়েবল রাখতে হবে ৷ NTA কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ স্বাগত জানিয়েছে ৷ তাদের বক্তব্য, এর ফলে প্রতারণার ঘটনা আটকানো সম্ভব ৷
NTA STATEMENT REGARDING THE ACTION ON TELEGRAM PLATFORM IN INDIA— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
1. The National Testing Agency (NTA) welcomes the directions issued today in respect of the Telegram platform in India. The directions, issued on recommendations of NTA are calibrated and bounded in time:
(a) a…
কেন টেলিগ্রামের উপর এই নির্দেশ আরোপ করা হয়েছে ?
এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে ৷ অনেকের অভিযোগ, মূলত টেলিগ্রামে একাধিক চ্যানেল খুলেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা ৷ ওই চ্যালেগুলি থেকে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হচ্ছে তারা NEET এর প্রশ্নপত্র বিক্রি করছে ৷ এবং পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা ওই বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন ৷ এবং কয়েক হাজার থেকে লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রশ্নপত্র ৷
অসাধু ব্যবসায়ীদের এই চক্র বন্ধ করতেই ভারতে সাময়িক টেলিগ্রাম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
বিগত কয়েক বছর ধরেই প্রবল জনপ্রিয়তা পেয়েছে টেলিগ্রাম ৷ সেখানে রয়েছে একাধিক চ্যানেল ৷ অভিযোগ, একাধিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ভুয়ো প্রশ্নপত্র লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হয় ওই সব চ্যানেলে ৷
The National Testing Agency (NTA) has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions restricting Telegram access in India until June 22, 2026, ahead of the NEET (UG) 2026 re-examination on June 21.#NTA #NEET #Telegram pic.twitter.com/F1KydMj564— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026
এর আগে 3 মে NEET পরীক্ষা হয়েছিল ৷ অভিযোগ, পরীক্ষার আগেই NEET-এর প্রশ্নপত্র থেকে ১০০-রও বেশি প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর জেরে পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছে CBI। বিশেষজ্ঞদজের একাংশের অভিযোগ, প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকেন্দ্রে আনার পথেই ফাঁস হয়েছে ওই 100-র বেশি প্রশ্ন ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত করছে CBI ৷