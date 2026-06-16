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ভারতে সাময়িক নিষিদ্ধ করা হল মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Telegram, কারণ কী ?

NTA এই সংক্রান্ত বিষয়ে জানিয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000-এর অন্তর্গত 69A-এর অধীনে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

Telegram Temporarily Banned in India Ahead of NEET Re-Exam
ভারতে সাময়িক বন্ধ Telegram (ছবি - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 11:43 AM IST

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হায়দরাবাদ : NEET পরীক্ষার জেরে ভারতে সাময়িক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Telegram ৷ চলতি বছরের 22 জুন পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে ৷ কেন্দ্রীয় টেস্টিং এজেন্সি (NTA) -র তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়ে একটি আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ তার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷ 21 জুন রয়েছে NEET 2026-এর পরীক্ষা ৷ অভিযোগ করা হয়েছে, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করা হচ্ছে ৷ সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷

NTA এই সংক্রান্ত বিষয়ে জানিয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি আইন 2000-এর অন্তর্গত 69A-এর অধীনে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 22 জুন পর্যন্ত ভারতে ব্যান থাকবে এই অ্যাপটি ৷ এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার টেলিগ্রামকে নির্দেশ দিয়েছে 30 জুন পর্যন্ত ভারতে Edit Message ফিচার পুরোপুরি ডিজ়েবল রাখতে হবে ৷ NTA কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ স্বাগত জানিয়েছে ৷ তাদের বক্তব্য, এর ফলে প্রতারণার ঘটনা আটকানো সম্ভব ৷

কেন টেলিগ্রামের উপর এই নির্দেশ আরোপ করা হয়েছে ?

এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে ৷ অনেকের অভিযোগ, মূলত টেলিগ্রামে একাধিক চ্যানেল খুলেছে অসাধু ব্যবসায়ীরা ৷ ওই চ্যালেগুলি থেকে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হচ্ছে তারা NEET এর প্রশ্নপত্র বিক্রি করছে ৷ এবং পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা ওই বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন ৷ এবং কয়েক হাজার থেকে লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রশ্নপত্র ৷

অসাধু ব্যবসায়ীদের এই চক্র বন্ধ করতেই ভারতে সাময়িক টেলিগ্রাম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

বিগত কয়েক বছর ধরেই প্রবল জনপ্রিয়তা পেয়েছে টেলিগ্রাম ৷ সেখানে রয়েছে একাধিক চ্যানেল ৷ অভিযোগ, একাধিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ভুয়ো প্রশ্নপত্র লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হয় ওই সব চ্যানেলে ৷

এর আগে 3 মে NEET পরীক্ষা হয়েছিল ৷ অভিযোগ, পরীক্ষার আগেই NEET-এর প্রশ্নপত্র থেকে ১০০-রও বেশি প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর জেরে পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছে CBI। বিশেষজ্ঞদজের একাংশের অভিযোগ, প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকেন্দ্রে আনার পথেই ফাঁস হয়েছে ওই 100-র বেশি প্রশ্ন ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত করছে CBI ৷

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